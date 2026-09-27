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Заподозрян за държавна измяна бивш депутат от Радата получи сръбско гражданство
  Тема: Украйна

Заподозрян за държавна измяна бивш депутат от Радата получи сръбско гражданство

27 Септември, 2026 05:38, обновена 27 Септември, 2026 05:41 365 3

  • вадим новински-
  • сръбско гражданство-
  • сърбия-
  • държавна измяна-
  • украйна

Решението за Вадим Новински е взето по ускорена процедура и е подписано от сръбския премиер Джуро Мацут.

Заподозрян за държавна измяна бивш депутат от Радата получи сръбско гражданство - 1
Вадим Новински, Снимка: УНИАН
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бившият украински депутат Вадим Новински е получил сръбско гражданство по ускорена процедура, предвидена за чужденци, чието присъствие е в интерес на Сърбия. Решението е подписано от сръбския премиер Джуро Мацут на 24 септември, а ден по-късно е публикувано в „Служебен вестник“, съобщи балканската служба на Радио Свободна Европа.

Документът не посочва публично конкретни мотиви защо предоставянето на гражданство на Новински е в интерес на Сърбия. Специалната процедура позволява да бъдат заобиколени обичайните изисквания при натурализация на чужденци.

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Новински е заподозрян в Украйна

В Украйна Новински е заподозрян в държавна измяна, както и в разпалване на религиозна вражда и омраза. Държавното бюро за разследване и Службата за сигурност на Украйна му съобщиха подозрението задочно през януари 2025 г.

Според украинските разследващи Новински е действал като „куратор“ на Руската православна църква в Украйна и е използвал религиозни общности в европейски държави за разпространяване на руска пропаганда. Той е бил народен депутат от „Опозиционен блок“ и е напуснал Украйна след началото на пълномащабното руско нахлуване. Твърденията са част от разследване, а вината му не е установена с влязла в сила присъда.

Над 300 руски граждани са получили сръбски паспорти

Случаят с Новински идва на фона на практика, заради която Сърбия е под засиленото внимание на Европейския съюз. От началото на руското пълномащабно нахлуване в Украйна повече от 300 руски граждани са получили сръбско гражданство по решение на правителството и по съображения, свързани с националния интерес.

Сред тях има общественици, политици и бизнесмени, включени в санкционни списъци на западни държави заради подкрепа за войната. Сръбското гражданство дава възможност за безвизово пътуване до страните от ЕС, което е сред причините Брюксел да разглежда ускорените натурализации като потенциален риск.

„Сърбия не само отказва да наложи санкции на Русия, но и заобикаля общата външна политика и политика на сигурност на ЕС по други начини“, заяви Бояна Селакович от Националната конвенция за ЕС в Белград.

Към момента не е съобщено дали сръбските власти са оповестили допълнителни мотиви за решението за Новински или дали украинските институции са предприели нови действия след предоставянето на гражданството.

Източници: УНИАН, Радио Свободна Европа, Украинска правда


Сърбия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иван

    2 2 Отговор
    Соломон Паси, Елена Поптодорова и Бен Гвир вече са го включили в списъка Миротворец.

    Коментиран от #3

    05:47 27.09.2026

  • 2 Сърбия

    0 0 Отговор
    кога вляза в ЕС или Шенген, че да се пътува без визи със сръбски паспорт?

    05:49 27.09.2026

  • 3 изброените са едни куч

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Иван":

    ета доказали своята принадлежност към украйна и израел това са дойстоЙНИ граждани на България когато и да ги пратиш в белене е МНОГО КЪСНО

    06:07 27.09.2026

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