Заподозрян за държавна измяна бивш депутат от Радата получи сръбско гражданство

Бившият украински депутат Вадим Новински е получил сръбско гражданство по ускорена процедура, предвидена за чужденци, чието присъствие е в интерес на Сърбия. Решението е подписано от сръбския премиер Джуро Мацут на 24 септември, а ден по-късно е публикувано в „Служебен вестник“, съобщи балканската служба на Радио Свободна Европа.

Документът не посочва публично конкретни мотиви защо предоставянето на гражданство на Новински е в интерес на Сърбия. Специалната процедура позволява да бъдат заобиколени обичайните изисквания при натурализация на чужденци.

Още новини от Украйна

Новински е заподозрян в Украйна

В Украйна Новински е заподозрян в държавна измяна, както и в разпалване на религиозна вражда и омраза. Държавното бюро за разследване и Службата за сигурност на Украйна му съобщиха подозрението задочно през януари 2025 г.

Според украинските разследващи Новински е действал като „куратор“ на Руската православна църква в Украйна и е използвал религиозни общности в европейски държави за разпространяване на руска пропаганда. Той е бил народен депутат от „Опозиционен блок“ и е напуснал Украйна след началото на пълномащабното руско нахлуване. Твърденията са част от разследване, а вината му не е установена с влязла в сила присъда.

Над 300 руски граждани са получили сръбски паспорти

Случаят с Новински идва на фона на практика, заради която Сърбия е под засиленото внимание на Европейския съюз. От началото на руското пълномащабно нахлуване в Украйна повече от 300 руски граждани са получили сръбско гражданство по решение на правителството и по съображения, свързани с националния интерес.

Сред тях има общественици, политици и бизнесмени, включени в санкционни списъци на западни държави заради подкрепа за войната. Сръбското гражданство дава възможност за безвизово пътуване до страните от ЕС, което е сред причините Брюксел да разглежда ускорените натурализации като потенциален риск.

„Сърбия не само отказва да наложи санкции на Русия, но и заобикаля общата външна политика и политика на сигурност на ЕС по други начини“, заяви Бояна Селакович от Националната конвенция за ЕС в Белград.

Към момента не е съобщено дали сръбските власти са оповестили допълнителни мотиви за решението за Новински или дали украинските институции са предприели нови действия след предоставянето на гражданството.

Източници: УНИАН, Радио Свободна Европа, Украинска правда