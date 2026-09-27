Иран: Само преговори със САЩ могат да отворят Ормуз

Само преговори със САЩ могат да изведат Иран и Вашингтон от задънената улица около Ормузкия пролив, заяви иранският външен министър Аббас Арагчи. По думите му Техеран има ясни условия и всяко движение към възстановяване на корабоплаването зависи от тяхното изпълнение.

„Нашите условия са ясни и всяко движение към отварянето на Ормузкия пролив зависи от изпълнението им. Само решение чрез преговори може да изведе страните от тази задънена улица“, заяви Арагчи.

Министърът допълни, че посредниците все още не са предали на Иран окончателната позиция на Вашингтон. „Очакваме посредниците да ни предадат окончателната позиция и ще вземем решение въз основа на нея“, каза той.

Седемдневен план за пролива

Техеран е предложил на САЩ план, който предвижда възстановяване на корабоплаването през стратегическия воден път в рамките на седем дни. Според представената схема основните мерки трябва да бъдат изпълнени за четири-пет дни, на шестия ден проливът да бъде отворен, а на седмия да бъде подписано окончателно споразумение.

Иран настоява планът да включва прекратяване на военните действия, вдигане на американската блокада на ирански пристанища, облекчаване на петролните санкции и освобождаване на замразени ирански средства. Ройтерс съобщи, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е отхвърлил предложението за седемдневно прекратяване на бойните действия и отваряне на пролива.

Според ирански представител, цитиран от Ройтерс, Техеран няма да прави отстъпки по ядрената си програма дори ако Вашингтон приеме предложението за Ормузкия пролив. Иран няма да извежда запасите си от обогатен уран извън страната. Представителят е заявил, че преговори по ядрената програма могат да започнат едва след изпълнение на условията на Техеран.

Преди това имаше споразумение, но то се разпадна

През юни САЩ и Иран обявиха мирно споразумение с посредничеството на Пакистан, а по-късно подписаха меморандум за прекратяване на войната и разблокиране на Ормузкия пролив. През юли Тръмп обяви примирието за приключило.

Заместник-министърът на външните работи на Иран Казем Гарибабади заяви, че меморандумът вече не съществува. На този фон Пезешкиан допусна преговори по ядрената програма, но изключи разговори, водени чрез заплахи или принуда.

Засега няма потвърдено споразумение за отваряне на Ормузкия пролив. Иран очаква окончателния отговор на САЩ, а позицията на Вашингтон остава пречка пред изпълнението на седемдневния план.

Източници: РБК, Ройтерс