Мерц: Германия иска да ускори пътя на Украйна към ЕС

Германия иска да ускори присъединяването на Украйна към Европейския съюз и вече работи по този въпрос с партньорите си в Брюксел. Това заяви германският канцлер Фридрих Мерц на съвместна пресконференция с украинския президент Володимир Зеленски в Киев.
„Искаме да ускорим присъединяването на Украйна към Европейския съюз. Искаме ускорение и затова работим в Брюксел“, каза Мерц, цитиран от Укринформ.
Канцлерът посочи, че по време на разговорите със Зеленски е била обсъдена европейската перспектива на Украйна. Той подчерта, че Киев трябва да продължи реформите, свързани с върховенството на закона и борбата с корупцията.
Преговорите вече са в ход
Украйна получи статут на страна кандидат за членство през юни 2022 г., а Европейският съюз реши да започне преговори за присъединяване през декември 2023 г. Формалното начало на преговорния процес беше поставено на 25 юни 2024 г.
На 15 юни 2026 г. ЕС и Украйна откриха първия преговорен клъстер, наречен „Основополагащи въпроси“. Той обхваща съдебната система и основните права, правосъдието, свободата и сигурността, обществените поръчки, статистиката и финансовия контрол. Европейският съюз определи напредъка по този клъстер като фактор, който ще влияе върху общия ход на преговорите.
На 14 юли беше открит и шестият клъстер, свързан с външните отношения и общата политика за сигурност и отбрана. Въпреки ускоряването на разговорите членството остава обвързано с изпълнението на европейските критерии и конкретните реформи.
Берлин настоява за по-бърза интеграция
През май Мерц предложи на Европейския съюз да обсъди и вариант за „асоциирано членство“ на Украйна. Идеята предвижда поетапно включване на страната в работата на европейските институции без пълни права на глас като междинна стъпка към бъдещо членство.
По време на визитата си в Киев германският канцлер обяви и нова подкрепа за Украйна в размер на над 1,3 милиарда евро, насочена към отбраната и енергийния сектор. Основната политическа позиция на Берлин остава ускоряване на европейската интеграция, но при продължаване на реформите, от които зависи напредъкът в преговорите.
Източници: Укринформ, ТСН
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А пък
19:31 04.10.2026
2 Щирлиц
Коментиран от #4
19:31 04.10.2026
3 А БЕ МЕРЦ
Коментиран от #14
19:32 04.10.2026
4 Кафяв
До коментар #2 от "Щирлиц":Сменил цвета на гащурите
19:32 04.10.2026
5 Баце
19:32 04.10.2026
6 Да се чете:
19:33 04.10.2026
7 Ехааааааа
19:33 04.10.2026
8 Русия не е враг
Украйна е провокативна конфликтна страна и няма място в структурите на ЕС алианса.
За да има мир на си остане там където е била.
19:34 04.10.2026
9 георги стоянов
19:35 04.10.2026
10 Ммм Даа
Това е тумор!
Заминавам си за Алжир и се оправяйте....
19:35 04.10.2026
11 ДрайвингПлежър
19:36 04.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 НЕЕЕЕЕЕ
19:36 04.10.2026
14 Бункера
До коментар #3 от "А БЕ МЕРЦ":Кой го бръсне тоя Хаяско за нещо? Треторазряден милиционер който освен да приказва глупости и да се преоблича я като горски я като морски друго не може. Да вземе да си облече милиционерската униформа ,поне да го знаят какъв е.
19:37 04.10.2026
15 Войнолюбците от европа са в паника
Коментиран от #17
19:39 04.10.2026
16 Щэчм този им дава акъл
Анадъму
19:42 04.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 идиоти вън
19:51 04.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 88888
19:55 04.10.2026
21 Мишел
19:59 04.10.2026