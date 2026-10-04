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Мерц: Германия иска да ускори пътя на Украйна към ЕС
  Тема: Украйна

Мерц: Германия иска да ускори пътя на Украйна към ЕС

4 Октомври, 2026 19:28 478 21

  • фридрих мерц-
  • украйна-
  • европейски съюз-
  • володимир зеленски-
  • евроинтеграция

Канцлерът заяви в Киев, че по ускоряването на процеса се работи с партньорите в Брюксел. Той подчерта необходимостта от реформи във върховенството на закона и борбата с корупцията.

Мерц: Германия иска да ускори пътя на Украйна към ЕС - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Германия иска да ускори присъединяването на Украйна към Европейския съюз и вече работи по този въпрос с партньорите си в Брюксел. Това заяви германският канцлер Фридрих Мерц на съвместна пресконференция с украинския президент Володимир Зеленски в Киев.

„Искаме да ускорим присъединяването на Украйна към Европейския съюз. Искаме ускорение и затова работим в Брюксел“, каза Мерц, цитиран от Укринформ.

Канцлерът посочи, че по време на разговорите със Зеленски е била обсъдена европейската перспектива на Украйна. Той подчерта, че Киев трябва да продължи реформите, свързани с върховенството на закона и борбата с корупцията.

Преговорите вече са в ход

Украйна получи статут на страна кандидат за членство през юни 2022 г., а Европейският съюз реши да започне преговори за присъединяване през декември 2023 г. Формалното начало на преговорния процес беше поставено на 25 юни 2024 г.

На 15 юни 2026 г. ЕС и Украйна откриха първия преговорен клъстер, наречен „Основополагащи въпроси“. Той обхваща съдебната система и основните права, правосъдието, свободата и сигурността, обществените поръчки, статистиката и финансовия контрол. Европейският съюз определи напредъка по този клъстер като фактор, който ще влияе върху общия ход на преговорите.

На 14 юли беше открит и шестият клъстер, свързан с външните отношения и общата политика за сигурност и отбрана. Въпреки ускоряването на разговорите членството остава обвързано с изпълнението на европейските критерии и конкретните реформи.

Берлин настоява за по-бърза интеграция

През май Мерц предложи на Европейския съюз да обсъди и вариант за „асоциирано членство“ на Украйна. Идеята предвижда поетапно включване на страната в работата на европейските институции без пълни права на глас като междинна стъпка към бъдещо членство.

По време на визитата си в Киев германският канцлер обяви и нова подкрепа за Украйна в размер на над 1,3 милиарда евро, насочена към отбраната и енергийния сектор. Основната политическа позиция на Берлин остава ускоряване на европейската интеграция, но при продължаване на реформите, от които зависи напредъкът в преговорите.

Източници: Укринформ, ТСН


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А пък

    15 1 Отговор
    германците искат да скъсат ръста на🐛ШмЪрца😂😂😂

    19:31 04.10.2026

  • 2 Щирлиц

    20 1 Отговор
    Щурмбанфюрер Мерц оцеля ли в Киев?

    Коментиран от #4

    19:31 04.10.2026

  • 3 А БЕ МЕРЦ

    18 2 Отговор
    За какво окраина говориш, бе?? Първо питай Путин.

    Коментиран от #14

    19:32 04.10.2026

  • 4 Кафяв

    14 1 Отговор

    До коментар #2 от "Щирлиц":

    Сменил цвета на гащурите

    19:32 04.10.2026

  • 5 Баце

    13 1 Отговор
    Шперц май прекалява със салфетките?!?

    19:32 04.10.2026

  • 6 Да се чете:

    17 1 Отговор
    Германия иска да ускори пътя на Украйна към края. През ВСВ не можаха, но днес ще изгърбят украинците.

    19:33 04.10.2026

  • 7 Ехааааааа

    14 1 Отговор
    Абе тоя комар още ли е канцлер на нациска германия ??!?

    19:33 04.10.2026

  • 8 Русия не е враг

    15 1 Отговор
    Подобрете отношенията с Русия за да живеем в мир. Непрекъснатата експанзия на ЕС и продължаващата конфронтация с РФ завещава на идните поколения война каквато не желаем. Мерц и останалите от коалицията на желаещите имат изключителна вина.
    Украйна е провокативна конфликтна страна и няма място в структурите на ЕС алианса.
    За да има мир на си остане там където е била.

    19:34 04.10.2026

  • 9 георги стоянов

    12 1 Отговор
    Значи ЕС е готов за още по големи нива на бедност и корупция. Мерца пита ли фермерите?!

    19:35 04.10.2026

  • 10 Ммм Даа

    7 0 Отговор
    Как ще се взима страна във финансов апокалипсис която е във война?!??
    Това е тумор!
    Заминавам си за Алжир и се оправяйте....

    19:35 04.10.2026

  • 11 ДрайвингПлежър

    13 1 Отговор
    Побъркания и престъпен Мерц иска война, за да си спаси удобното столче, за което мечтае от 30 години! Европа е тотално изтрещяла И ПРОПАДНАЛА щом Украинската фекална яма е единственото, което вижда като спасение...

    19:36 04.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 НЕЕЕЕЕЕ

    8 1 Отговор
    ЕЙ ТАЯ КОБРА ИСКА ДА УСКОРИ ПЪТЯ КЪМ ВОЙНАТА СЪС РУСИЯ !!!!

    19:36 04.10.2026

  • 14 Бункера

    0 6 Отговор

    До коментар #3 от "А БЕ МЕРЦ":

    Кой го бръсне тоя Хаяско за нещо? Треторазряден милиционер който освен да приказва глупости и да се преоблича я като горски я като морски друго не може. Да вземе да си облече милиционерската униформа ,поне да го знаят какъв е.

    19:37 04.10.2026

  • 15 Войнолюбците от европа са в паника

    8 0 Отговор
    Видяха че ги наритват , един по един !!!!

    Коментиран от #17

    19:39 04.10.2026

  • 16 Щэчм този им дава акъл

    5 0 Отговор
    Няма да ги бъде
    Анадъму

    19:42 04.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 идиоти вън

    2 0 Отговор
    Германия иска да ускори пътя на Украйна към небитието!!!

    19:51 04.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 88888

    2 0 Отговор
    Мерц е пътник съсипаха Украйна и Европа.

    19:55 04.10.2026

  • 21 Мишел

    0 0 Отговор
    Украйна няма никакви шансове да бъде приета в ЕС.

    19:59 04.10.2026

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