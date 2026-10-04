Мерц: Германия иска да ускори пътя на Украйна към ЕС

Германия иска да ускори присъединяването на Украйна към Европейския съюз и вече работи по този въпрос с партньорите си в Брюксел. Това заяви германският канцлер Фридрих Мерц на съвместна пресконференция с украинския президент Володимир Зеленски в Киев.

„Искаме да ускорим присъединяването на Украйна към Европейския съюз. Искаме ускорение и затова работим в Брюксел“, каза Мерц, цитиран от Укринформ.

Канцлерът посочи, че по време на разговорите със Зеленски е била обсъдена европейската перспектива на Украйна. Той подчерта, че Киев трябва да продължи реформите, свързани с върховенството на закона и борбата с корупцията.

Преговорите вече са в ход

Украйна получи статут на страна кандидат за членство през юни 2022 г., а Европейският съюз реши да започне преговори за присъединяване през декември 2023 г. Формалното начало на преговорния процес беше поставено на 25 юни 2024 г.

На 15 юни 2026 г. ЕС и Украйна откриха първия преговорен клъстер, наречен „Основополагащи въпроси“. Той обхваща съдебната система и основните права, правосъдието, свободата и сигурността, обществените поръчки, статистиката и финансовия контрол. Европейският съюз определи напредъка по този клъстер като фактор, който ще влияе върху общия ход на преговорите.

На 14 юли беше открит и шестият клъстер, свързан с външните отношения и общата политика за сигурност и отбрана. Въпреки ускоряването на разговорите членството остава обвързано с изпълнението на европейските критерии и конкретните реформи.

Берлин настоява за по-бърза интеграция

През май Мерц предложи на Европейския съюз да обсъди и вариант за „асоциирано членство“ на Украйна. Идеята предвижда поетапно включване на страната в работата на европейските институции без пълни права на глас като междинна стъпка към бъдещо членство.

По време на визитата си в Киев германският канцлер обяви и нова подкрепа за Украйна в размер на над 1,3 милиарда евро, насочена към отбраната и енергийния сектор. Основната политическа позиция на Берлин остава ускоряване на европейската интеграция, но при продължаване на реформите, от които зависи напредъкът в преговорите.

Източници: Укринформ, ТСН