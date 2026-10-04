Новини
Свят »
Русия »
Русия съобщи за свалени 280 украински дрона
  Тема: Украйна

Русия съобщи за свалени 280 украински дрона

4 Октомври, 2026 21:35 689 14

  • русия-
  • украйна-
  • украински дронове-
  • противовъздушна отбрана

Москва твърди, че безпилотните апарати са били унищожени над руски региони, Крим и акваториите на Черно и Азовско море.

Русия съобщи за свалени 280 украински дрона - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руското министерство на отбраната заяви, че руската противовъздушна отбрана е прехванала и унищожила 280 украински дрона за 12 часа. Според ведомството безпилотните летателни апарати са били засечени между 08:00 и 20:00 часа московско време над руски региони, Крим и акваториите на Черно и Азовско море. Информацията е цитирана от ТАСС и БТА.

„Днес, от 08:00 часа московско време до 20:00 часа московско време силите за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 280 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип“, се казва в изявлението на руското военно ведомство.

Още новини от Украйна

Дронове са засечени над осем руски области

В съобщението са посочени Курска, Белгородска, Смоленска, Брянска, Калужка, Тулска, Орловска и Ростовска област. Руското министерство на отбраната твърди още, че част от апаратите са били прехванати над Московския регион и Краснодарския край.

Според руската страна действията на противовъздушната отбрана са обхванали и акваториите на Черно и Азовско море. В списъка на местата, над които са били свалени дронове, е включен и Кримският полуостров.

Към съобщението не са посочени данни за загинали, ранени или материални щети. Твърдението за броя на прехванатите и унищожените дронове е на руското министерство на отбраната и не е независимо потвърдено.

Източници: БТА, ТАСС


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Свалили са на баба си килотите

    7 4 Отговор
    Руското ПВО може да сваля само облаци с дъжд!

    21:37 04.10.2026

  • 2 Хитлер така но беше Лондон

    4 3 Отговор
    Видя му се края.

    Коментиран от #3

    21:38 04.10.2026

  • 3 Хитлер така бомбеше Лондон

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "Хитлер така но беше Лондон":

    Видя му се края

    21:39 04.10.2026

  • 4 Робот

    3 6 Отговор
    Това е тактика и стратегия на руснаците за да продължат да бомбят..! Истината е че Украйна няма с какво да отвърне вече..!

    21:40 04.10.2026

  • 5 ВЛАДИМИР ПЪРДЮХИН

    7 3 Отговор
    ОФИЦИАЛНИ РУСКИ ДАННИ
    ПОТВЪРЖДАВАТ:

    НАД 8900 РУСКИ ОФИЦЕРИ
    СА УБИТИ ВЪВ ВОЙНАТА
    В УКРАЙНА

    РУСКИ ГЕНЕРАЛИ УБИТИ
    14 БРОЯ.

    УРАААААА УРАААААА УРАААААА

    Коментиран от #6

    21:43 04.10.2026

  • 6 Гук

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "ВЛАДИМИР ПЪРДЮХИН":

    Радвам се.

    21:44 04.10.2026

  • 7 Аз съм веган

    6 2 Отговор
    То хубаво свалят дронове ,ама пустите отломки ..

    21:45 04.10.2026

  • 8 Пич

    3 6 Отговор
    Да помислим за целите на войните!!!
    Но......
    Ще започнем от ковида!!!
    Целта на този ковид беше да блокира човека, да блокира търговията, да доведе до дефицити, и да фалира Европа!!!
    И сега......... Путин нападна Украйна, и го спря от раз!!!
    Но....... ционистите командващи САЩ се подготвиха!!! Тръмп отвлече Мадуро, и взе петрола на Венецуела! Тръмп взе и Панамския канал, и........ нападна Иран!!!
    Както в ковида - това започна да води до изолации, затруднение на търговията, липса на ресурси и енергия, и започва фалирането на Европа......

    Коментиран от #11, #13, #14

    21:47 04.10.2026

  • 9 Свалила е Захарова

    5 2 Отговор
    Кюлотите си вмирисани.

    21:47 04.10.2026

  • 10 Много Известен Съветски Актьор

    3 2 Отговор
    Със сигурност са свалили някакви дронове, но и доста от тях достигнаха набелязаните цели в Русия. Например, бяха унищожени два самолета Су-35 и Су-34 на летище в Адигея. Отделно, редовните удари по военни обекти и техника, както и по военната инфраструктура на руските агресори. Украинците "разредиха" сериозно руската ПВО/ПРО защита, като редовно "отварят" коридори, през които нахлуват техните дронове и ракети и нанасят удари на руска територия.

    21:58 04.10.2026

  • 11 Нал знаеш че си идиот?

    4 3 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    Ковида тръгна от блатото наречено русия.

    Коментиран от #12

    21:59 04.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Джо Ножа

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    Пий си редовно лекарствата.

    22:33 04.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания