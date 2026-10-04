Русия съобщи за свалени 280 украински дрона

Руското министерство на отбраната заяви, че руската противовъздушна отбрана е прехванала и унищожила 280 украински дрона за 12 часа. Според ведомството безпилотните летателни апарати са били засечени между 08:00 и 20:00 часа московско време над руски региони, Крим и акваториите на Черно и Азовско море. Информацията е цитирана от ТАСС и БТА.

„Днес, от 08:00 часа московско време до 20:00 часа московско време силите за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 280 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип“, се казва в изявлението на руското военно ведомство.

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Дронове са засечени над осем руски области

В съобщението са посочени Курска, Белгородска, Смоленска, Брянска, Калужка, Тулска, Орловска и Ростовска област. Руското министерство на отбраната твърди още, че част от апаратите са били прехванати над Московския регион и Краснодарския край.

Според руската страна действията на противовъздушната отбрана са обхванали и акваториите на Черно и Азовско море. В списъка на местата, над които са били свалени дронове, е включен и Кримският полуостров.

Към съобщението не са посочени данни за загинали, ранени или материални щети. Твърдението за броя на прехванатите и унищожените дронове е на руското министерство на отбраната и не е независимо потвърдено.

Източници: БТА, ТАСС