Русия съобщи за свалени 280 украински дрона

Руското министерство на отбраната заяви, че руската противовъздушна отбрана е прехванала и унищожила 280 украински дрона за 12 часа. Според ведомството безпилотните летателни апарати са били засечени между 08:00 и 20:00 часа московско време над руски региони, Крим и акваториите на Черно и Азовско море. Информацията е цитирана от ТАСС и БТА.
„Днес, от 08:00 часа московско време до 20:00 часа московско време силите за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 280 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип“, се казва в изявлението на руското военно ведомство.
Дронове са засечени над осем руски области
В съобщението са посочени Курска, Белгородска, Смоленска, Брянска, Калужка, Тулска, Орловска и Ростовска област. Руското министерство на отбраната твърди още, че част от апаратите са били прехванати над Московския регион и Краснодарския край.
Според руската страна действията на противовъздушната отбрана са обхванали и акваториите на Черно и Азовско море. В списъка на местата, над които са били свалени дронове, е включен и Кримският полуостров.
Към съобщението не са посочени данни за загинали, ранени или материални щети. Твърдението за броя на прехванатите и унищожените дронове е на руското министерство на отбраната и не е независимо потвърдено.
Източници: БТА, ТАСС
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Свалили са на баба си килотите
21:37 04.10.2026
2 Хитлер така но беше Лондон
Коментиран от #3
21:38 04.10.2026
3 Хитлер така бомбеше Лондон
До коментар #2 от "Хитлер така но беше Лондон":Видя му се края
21:39 04.10.2026
4 Робот
21:40 04.10.2026
5 ВЛАДИМИР ПЪРДЮХИН
ПОТВЪРЖДАВАТ:
НАД 8900 РУСКИ ОФИЦЕРИ
СА УБИТИ ВЪВ ВОЙНАТА
В УКРАЙНА
РУСКИ ГЕНЕРАЛИ УБИТИ
14 БРОЯ.
УРАААААА УРАААААА УРАААААА
Коментиран от #6
21:43 04.10.2026
6 Гук
До коментар #5 от "ВЛАДИМИР ПЪРДЮХИН":Радвам се.
21:44 04.10.2026
7 Аз съм веган
21:45 04.10.2026
8 Пич
Но......
Ще започнем от ковида!!!
Целта на този ковид беше да блокира човека, да блокира търговията, да доведе до дефицити, и да фалира Европа!!!
И сега......... Путин нападна Украйна, и го спря от раз!!!
Но....... ционистите командващи САЩ се подготвиха!!! Тръмп отвлече Мадуро, и взе петрола на Венецуела! Тръмп взе и Панамския канал, и........ нападна Иран!!!
Както в ковида - това започна да води до изолации, затруднение на търговията, липса на ресурси и енергия, и започва фалирането на Европа......
Коментиран от #11, #13, #14
21:47 04.10.2026
9 Свалила е Захарова
21:47 04.10.2026
10 Много Известен Съветски Актьор
21:58 04.10.2026
11 Нал знаеш че си идиот?
До коментар #8 от "Пич":Ковида тръгна от блатото наречено русия.
Коментиран от #12
21:59 04.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Джо Ножа
До коментар #8 от "Пич":Пий си редовно лекарствата.
22:33 04.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.