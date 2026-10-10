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Сделката на Вашингтон за руско дизелово гориво предизвика остри реакции
  Тема: Украйна

Сделката на Вашингтон за руско дизелово гориво предизвика остри реакции

10 Октомври, 2026 20:08 1 327 19

  • доналд трамп-
  • крис мърфи-
  • руско дизелово гориво-
  • украйна-
  • русия

Крис Мърфи обвини администрацията на Тръмп, че финансира действията на Русия. Европейски лидери определиха договореността като разочароваща и грешна

Сделката на Вашингтон за руско дизелово гориво предизвика остри реакции - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Договореността за доставки на руско дизелово гориво за американския и световните пазари предизвика остри реакции в САЩ и Европа. Президентът Доналд Тръмп заяви, че е постигнал споразумение по въпроса с руския президент Владимир Путин.

Американският сенатор демократ Крис Мърфи обвини администрацията на Тръмп, че чрез сделката подкрепя Москва, докато Русия продължава войната си срещу Украйна. В публикация в социалната мрежа X той написа: „Знам, че звучи политически и хиперболично, но това е фактически вярно.“ След това Мърфи заяви, че Русия умишлено нанася мащабни удари по цивилното население в Украйна, а Тръмп умишлено финансира действията ѝ.

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Сенаторът определи правителството на САЩ като спонсор на държавния тероризъм. Това е политическа оценка на Мърфи, а не официално правно определение, произтичащо от решение на американска институция.

Критики от Финландия и Естония

Премиерът на Финландия определи договореността като „ужасно разочарование“. Премиерът на Естония Кристен Михал нарече решението на американския президент голяма грешка и призова за засилване на подкрепата за Украйна.

Михал заяви, че Украйна трябва да получи възможност да превърне руските нефтопреработвателни заводи в руини. Изказването му беше представено като реакция на решението за доставките на руско гориво и на продължаващите атаки срещу Украйна.

Прага очаква разговори за мир

Чешкият външен министър Петър Мацинка изрази надежда, че след договореността с Вашингтон Владимир Путин ще бъде готов да обсъжда въпросите на мира. Той обаче подчерта, че не е ясно дали Русия е направила някакви отстъпки в замяна на споразумението.

Тръмп заяви, че е разговарял с Путин и е постигнал договореност за руско дизелово гориво, но в съобщенията не са посочени конкретни обеми, срокове или финансови параметри на сделката.

Източници: eurointegration.com.ua


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 .....

    22 1 Отговор
    Бизнесменчета управляват света.

    20:12 10.10.2026

  • 2 Републиканец

    27 7 Отговор
    Господин Тръмп, шофьорите на камиони и фермерите ви подкрепят!

    20:13 10.10.2026

  • 3 Зеленобелите

    16 2 Отговор
    Сме категорично против.

    20:15 10.10.2026

  • 4 Републиканец

    17 6 Отговор
    Своя народ на първо място!
    Фермерите и транспортните фирми имат нужда от руския дизел!

    Коментиран от #18

    20:15 10.10.2026

  • 5 дайте и насам

    17 3 Отговор
    от тая евтина нафта

    20:15 10.10.2026

  • 6 Европеец

    21 3 Отговор
    Тия които не одобряват дизеловата сделка да спра да се возят с автомобили и самолети...... Омръзна ми от това лицемерие......Да започнат да дават пари на бедните хора в сряда ще от инфлацията и високите горива. ... Разбира се че няма да чета статията. ...

    20:16 10.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 АГЕНТ КРАСНОВ

    5 14 Отговор
    СЕ МЪЧИ ДА ПРАВИ

    С ТАЗИ СДЕЛКА ЗА ДИЗЕЛА

    ЗА МЕЖДИННИТЕ ИЗБОРИ.

    ОБАЧЕ СИ ВКАРА АВТОГОЛ.

    СКОРО ЩЕ ИМА ИМПИЙЧМЪНТ

    ЗА РУСКИЯ АКТИВ .

    ХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    20:21 10.10.2026

  • 12 Големите американски трактори и комбайни

    16 4 Отговор
    Имат нужда от руския дизел. Красивите американски камиони също. Храната прави борбата! Господин Тръмп знае тая истина😁❗

    20:22 10.10.2026

  • 13 Тити

    4 2 Отговор
    Не се знае утре с каква мисъл ще се събуди утре.

    20:23 10.10.2026

  • 14 Преди малко

    13 3 Отговор
    Тръмп - на Украйна е нужен нов лидер!
    Тръмп - Зеленски е по-добре да се спре , защото вече е пречка за целия свят!

    20:24 10.10.2026

  • 15 осраински

    6 1 Отговор
    Надявам се да става по зле за райската градина

    20:27 10.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Демократ

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Републиканец":

    Въобще не им трябва руски дизел. Падане на цените искат.

    20:40 10.10.2026

  • 19 а сега де

    3 1 Отговор
    лош бил Тръмп..защото иска по-ниски цени на дизела..И какво, ще наложите санкции и на САЩ ?

    21:02 10.10.2026