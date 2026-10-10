Сделката на Вашингтон за руско дизелово гориво предизвика остри реакции

Договореността за доставки на руско дизелово гориво за американския и световните пазари предизвика остри реакции в САЩ и Европа. Президентът Доналд Тръмп заяви, че е постигнал споразумение по въпроса с руския президент Владимир Путин.
Американският сенатор демократ Крис Мърфи обвини администрацията на Тръмп, че чрез сделката подкрепя Москва, докато Русия продължава войната си срещу Украйна. В публикация в социалната мрежа X той написа: „Знам, че звучи политически и хиперболично, но това е фактически вярно.“ След това Мърфи заяви, че Русия умишлено нанася мащабни удари по цивилното население в Украйна, а Тръмп умишлено финансира действията ѝ.
Сенаторът определи правителството на САЩ като спонсор на държавния тероризъм. Това е политическа оценка на Мърфи, а не официално правно определение, произтичащо от решение на американска институция.
Критики от Финландия и Естония
Премиерът на Финландия определи договореността като „ужасно разочарование“. Премиерът на Естония Кристен Михал нарече решението на американския президент голяма грешка и призова за засилване на подкрепата за Украйна.
Михал заяви, че Украйна трябва да получи възможност да превърне руските нефтопреработвателни заводи в руини. Изказването му беше представено като реакция на решението за доставките на руско гориво и на продължаващите атаки срещу Украйна.
Прага очаква разговори за мир
Чешкият външен министър Петър Мацинка изрази надежда, че след договореността с Вашингтон Владимир Путин ще бъде готов да обсъжда въпросите на мира. Той обаче подчерта, че не е ясно дали Русия е направила някакви отстъпки в замяна на споразумението.
Тръмп заяви, че е разговарял с Путин и е постигнал договореност за руско дизелово гориво, но в съобщенията не са посочени конкретни обеми, срокове или финансови параметри на сделката.
Източници: eurointegration.com.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 .....
20:12 10.10.2026
2 Републиканец
20:13 10.10.2026
3 Зеленобелите
20:15 10.10.2026
4 Републиканец
Фермерите и транспортните фирми имат нужда от руския дизел!
Коментиран от #18
20:15 10.10.2026
5 дайте и насам
20:15 10.10.2026
6 Европеец
20:16 10.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
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9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 АГЕНТ КРАСНОВ
С ТАЗИ СДЕЛКА ЗА ДИЗЕЛА
ЗА МЕЖДИННИТЕ ИЗБОРИ.
ОБАЧЕ СИ ВКАРА АВТОГОЛ.
СКОРО ЩЕ ИМА ИМПИЙЧМЪНТ
ЗА РУСКИЯ АКТИВ .
ХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
20:21 10.10.2026
12 Големите американски трактори и комбайни
20:22 10.10.2026
13 Тити
20:23 10.10.2026
14 Преди малко
Тръмп - Зеленски е по-добре да се спре , защото вече е пречка за целия свят!
20:24 10.10.2026
15 осраински
20:27 10.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Демократ
До коментар #4 от "Републиканец":Въобще не им трябва руски дизел. Падане на цените искат.
20:40 10.10.2026
19 а сега де
21:02 10.10.2026