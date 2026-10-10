Договореността за доставки на руско дизелово гориво за американския и световните пазари предизвика остри реакции в САЩ и Европа. Президентът Доналд Тръмп заяви, че е постигнал споразумение по въпроса с руския президент Владимир Путин.

Американският сенатор демократ Крис Мърфи обвини администрацията на Тръмп, че чрез сделката подкрепя Москва, докато Русия продължава войната си срещу Украйна. В публикация в социалната мрежа X той написа: „Знам, че звучи политически и хиперболично, но това е фактически вярно.“ След това Мърфи заяви, че Русия умишлено нанася мащабни удари по цивилното население в Украйна, а Тръмп умишлено финансира действията ѝ.

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Сенаторът определи правителството на САЩ като спонсор на държавния тероризъм. Това е политическа оценка на Мърфи, а не официално правно определение, произтичащо от решение на американска институция.

Критики от Финландия и Естония

Премиерът на Финландия определи договореността като „ужасно разочарование“. Премиерът на Естония Кристен Михал нарече решението на американския президент голяма грешка и призова за засилване на подкрепата за Украйна.

Михал заяви, че Украйна трябва да получи възможност да превърне руските нефтопреработвателни заводи в руини. Изказването му беше представено като реакция на решението за доставките на руско гориво и на продължаващите атаки срещу Украйна.

Прага очаква разговори за мир

Чешкият външен министър Петър Мацинка изрази надежда, че след договореността с Вашингтон Владимир Путин ще бъде готов да обсъжда въпросите на мира. Той обаче подчерта, че не е ясно дали Русия е направила някакви отстъпки в замяна на споразумението.

Тръмп заяви, че е разговарял с Путин и е постигнал договореност за руско дизелово гориво, но в съобщенията не са посочени конкретни обеми, срокове или финансови параметри на сделката.

Източници: eurointegration.com.ua