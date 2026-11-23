Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев заяви, че масирана атака с неядрени средства може да стане основание за превантивен ядрен удар, ако е способна да предизвика катастрофа. Изказването му е публикувано в статия за „Московския журнал за международно право“.

Медведев свързва тази възможност с руската ядрена доктрина. По думите му тя разглежда като заплаха за Русия и масирано използване на неядрени оръжия, базирани във въздуха или в космоса, когато последиците могат да бъдат техногенна, екологична или социална катастрофа.

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„Основополагащите документи на практика допускат превантивен ядрен удар в ситуации, в които самото съществуване на нашата държава е застрашено или на страната ни са нанесени неприемливи щети“, заяви Медведев.

Така руският представител представя ядреното оръжие като възможен отговор не само на ядрена атака, но и на мащабно използване на конвенционални средства при особено тежки последици. В публикацията не се съобщава за конкретно решение за употреба на ядрено оръжие, а се описват условия, които според Медведев са предвидени в руските документи.

Позоваване на руската ядрена доктрина

Формулировката поставя акцент върху широкото тълкуване на понятието „заплаха“ за държавата. Като възможни последици са посочени не само преки военни щети, но и мащабни аварии, екологични поражения или социални сътресения.

Статията на Медведев е посветена на връзката между държавния суверенитет и ядреното оръжие. В нея той защитава тезата, че руските основополагащи документи дават възможност за превантивни действия, когато според руската оценка е застрашено самото съществуване на страната или са нанесени неприемливи щети.

Изказването разширява публично очертаваните от Москва сценарии за евентуална употреба на ядрено оръжие. То обаче само по себе си не променя руската доктрина и не означава, че е дадена заповед за ядрен удар.

Източници: news.bg, vedomosti.ru