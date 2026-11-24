Русия е загубила 1848 военнослужещи за последното денонощие, съобщи Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна. Според украинската страна общите загуби на руския личен състав от началото на пълномащабното нахлуване са достигнали около 1 641 489 души. „Общите бойни загуби на противника от началото на пълномащабната война се уточняват“, посочва Генералният щаб.

В дневния отчет са включени още един танк, 11 бойни бронирани машини, 55 артилерийски системи, три реактивни системи за залпов огън и едно средство за противовъздушна отбрана. Украинските сили отчитат и унищожаването на четири наземни роботизирани комплекса.

Според същите данни за 24 часа са унищожени 1154 оперативно-тактически безпилотни летателни апарата, един кораб или катер и 371 единици автомобилна техника и автоцистерни. Така общият брой на отчетените руски танкове е 12 493, а на бойните бронирани машини – 25 952.

Общо отчетени загуби

Генералният щаб посочва, че от началото на руското нахлуване са унищожени 52 786 артилерийски системи, 2301 реактивни системи за залпов огън и 1769 средства за противовъздушна отбрана. Отчетени са още 3217 наземни роботизирани комплекса и 619 416 оперативно-тактически дрона.

В списъка са включени 36 кораба и катера, както и 179 084 единици автомобилна техника и автоцистерни. Украинският Генерален щаб отбелязва, че посочените числа подлежат на уточняване. Данните представляват оценка на украинската страна, а отделните показатели не са независимо потвърдени.

Източници: pravda.com.ua