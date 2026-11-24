Украйна потвърди, че е потопила руския корвет „Меркурий“ в либийското пристанище Бенгази. Президентът Володимир Зеленски съобщи, че при операцията са използвани седем украински морски дрона, а корабът е потънал въпреки опитите на руските сили да спрат атаката.

„Корветата „Меркурий“ е на дъното“, заяви Зеленски, като определи операцията като удар по руски военни и логистични възможности извън Черно море. По думите му украинските сили са поразили и товарен кораб, използван за превоз на оръжия.

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Поразени са два кораба

Целта на атаката е била руският корвет „Меркурий“, въведен в експлоатация през 2023 г. Корабът е с водоизместимост около 2200 тона, дълъг е 104 метра и има екипаж от приблизително 90 души. На борда му са се намирали ракети, торпеда, 100-милиметрово главно оръдие и две 30-милиметрови оръдия с радиолокационно насочване.

Според данните, цитирани от The Telegraph, корветът е потънал до кея заедно с хеликоптер Ка-27. Строителството на кораба е продължило осем години, което прави загубата му особено значима за руския военноморски флот.

Няколко часа след удара по „Меркурий“ е поразен и товарният кораб „Ангара“. Украинската страна го свързва с превоз на военни товари за Русия. Според информацията, цитирана от УНИАН, плавателният съд е бил под малтийски флаг и е попадал под украински санкции.

Как е извършена операцията

Службата за сигурност на Украйна съобщи, че морските дронове са били изстреляни от кораб-носител. Киев не разкрива от кое място е започнала операцията, а СБУ не посочва името на кораба.

Анонимни либийски представители твърдят, че апаратите са действали от база под украински контрол в западната част на Либия. Това твърдение не е потвърдено официално от украинските власти. Associated Press съобщи, че според местни представители част от дроновете са били прехванати, а други са достигнали корвета.

Институтът за изследване на войната посочи, че сателитни изображения показват преобръщане и потъване на по-голямата част от „Меркурий“. Анализаторите свързват кораба с руските операции по съпровождане на плавателни съдове за снабдяване в Средиземно море.

Удар извън Черно море

Атаката край Бенгази разширява географията на украинските операции срещу руски военни и свързани с тях плавателни съдове. В анализа на The Telegraph се посочва, че използването на кораб-носител може теоретично да позволи на украинските морски дронове да действат в различни морски райони, без да разчитат на близка брегова база.

Русия дълго използваше военноморската си база в Тартус, Сирия, за логистика в Средиземно море. След промяната в статута на руските обекти там Москва насочи вниманието си към източната част на Либия. По данни на СБУ „Меркурий“ е имал задача да съпровожда руски снабдителни кораби.

Руското министерство на отбраната не е коментирало публично потапянето на корвета. Засега няма официални данни за жертви сред екипажа или за пълния размер на щетите по товарния кораб.

Източници: unian.net, apnews.com, ca.investing.com