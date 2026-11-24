Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще се срещне с генералния секретар на НАТО Марк Рюте на 25 ноември в Палм Бийч, щата Флорида. Белият дом е съобщил, че разговорите ще започнат в късния следобед.

Срещата ще се състои дни след визитата на Тръмп в Азия, където той разговаря с руския президент Владимир Путин и китайския лидер Си Дзинпин. По време на срещите американският президент определи двамата лидери като свои приятели. Разговорът с Путин предизвика критики от европейски съюзници на САЩ и от представители на Демократическата партия.

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Украйна и отношенията в НАТО

Очаква се разговорите между Тръмп и Рюте да се проведат на фона на усилията за прекратяване на войната в Украйна. Европейските държави настояват да бъдат включени в подкрепяните от Вашингтон преговори, докато украинският президент Володимир Зеленски заявява, че Европа трябва да участва пряко в мирния процес.

В последните дни Рюте защити срещите между Тръмп, Путин и Си. „Нормално е лидерите на ядрени сили да се срещат“, заяви генералният секретар на НАТО. Той определи усилията на Тръмп за постигане на мир в Украйна като значими и заяви, че европейските държави вече са по-активно включени в разговорите.

Рюте каза също, че НАТО и съюзниците му трябва да гарантират, че Украйна разполага с необходимата военна и друга подкрепа, докато войната продължава и се подготвят бъдещи преговори.

Натискът върху съюзниците

Тръмп многократно е критикувал европейските държави за недостатъчни според него разходи за отбрана, търговската политика и подкрепата за Вашингтон. Срещата с Рюте ще се проведе и в момент, когато бъдещето на американската роля в НАТО остава сред чувствителните теми в отношенията между САЩ и европейските съюзници.

Американският специален пратеник Джаред Къшнър заяви миналата седмица, че Тръмп е отворен към гаранции за сигурност за Украйна, основани на член 5 от договора на НАТО. Този текст предвижда, че нападение срещу един съюзник се разглежда като нападение срещу всички.

Тръмп и Рюте се срещнаха последно през юни 2026 г. във Вашингтон. Предстоящият разговор във Флорида ще бъде първата им среща след разговорите на американския президент с Путин и Си в Азия.

Източници: ae.marketscreener.com