Испанският премиер Педро Санчес предложи нов данък върху състоянията над 100 млн. евро. Мярката е част от предизборната кампания на Испанската социалистическа работническа партия (ПСОЕ) преди парламентарния вот на 29 ноември и според партията може да носи около 2 млрд. евро годишно.

Санчес заяви, че средствата ще бъдат насочени към строителство на достъпни жилища, гарантиране на пенсиите, създаване на помощ за отглеждане на деца и подобряване на обществените услуги. „Предлагаме данък върху състоянията над 100 млн. евро, за да финансираме например помощ за отглеждане на деца, жилища и по-добри обществени услуги“, каза испанският премиер.

Той защити предложението с данни за концентрацията на богатството в страната. По думите му най-богатите 0,1% притежават над 10% от общото богатство на Испания, като делът им се увеличава от 2010 г.

Размерът на налога още не е уточнен

ПСОЕ не е обявила каква ще бъде ставката, върху каква точно база ще се изчислява данъкът и кога може да започне събирането му. Испанската социалистическа партия заявява, че ще затвори механизмите, които позволяват на най-богатите да намаляват данъчните си задължения чрез освобождавания и облекчения.

Партията твърди, че новият данък няма да засегне средната класа, спестителите и малките и средните предприятия. Според ПСОЕ става дума за ограничен кръг от данъкоплатци, чиито средства ще бъдат използвани за политики, насочени към милиони семейства.

Испания вече има данък върху големите състояния. Предложението на Санчес обаче поставя отделен праг от 100 млн. евро и според Ел Паис би било съвместимо с действащия данъчен режим. Медията отбелязва също, че към момента не е уточнено дали новият налог ще обхваща активи, които не попадат в традиционното данъчно облагане.

Разминаване за мястото в предизборната програма

Има разлика между публикуваните сведения за статута на предложението. Агенция ЕФЕ посочва, че данъкът е включен в предизборната програма на ПСОЕ за изборите на 29 ноември. Ел Паис съобщава, че конкретната мярка не е била в обявената икономическа програма, която е съдържала само ангажимент за създаване на глобален минимален данък върху големите състояния.

Санчес ще може да пристъпи към законодателна процедура само при победа на ПСОЕ и наличие на парламентарно мнозинство или партньори, които да подкрепят данъчната промяна. До изборите точният модел на налога остава непредставен.

Източници: efe.com, elpais.com, news.bloomberglaw.com