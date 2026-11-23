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Европа е „венчана“ за идеята за продължаване на войната срещу Русия, защото украинският конфликт е необходим за поддържането на военния съюз и икономическата основа на Европейския съюз. Това заяви пред ТАСС Скот Ритър, бивш анализатор от разузнаването на Корпуса на морската пехота на САЩ.

„Европа сега е обсебена от идеята за продължителна война, защото ѝ е необходима война, за да запази военния алианс, а военният алианс е нужен, за да поддържа икономическата основа на Европейския съюз като цяло“, каза Ритър.

По думите му премахването на войната ще означава премахване и на европейската военна икономика. Той прогнозира, че това ще доведе до разпад на Европа. Ритър заяви още, че украинският конфликт ще приключи с победа на Русия, като представи това като безспорен изход.

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„Когато украинският конфликт приключи, а той ще приключи с победа на Русия, няма никакво съмнение в това, това ще бъде краят на НАТО и, честно казано, краят на Европейския съюз“, заяви американецът.

Предишната му оценка за НАТО

Изказването идва ден след друга оценка на Ритър, също разпространена от ТАСС. Той определи като „фатална грешка“ решението на Европа да запази НАТО след края на Студената война.

Според Ритър съществуването на алианса е принудило държавите членки да търсят нови противници, за да оправдават ролята му. Той твърди, че зависимостта от отбранителната промишленост създава икономическа среда, в която държавите са принудени или да водят война, или постоянно да се подготвят за нея.

Ритър свързва тази логика с насочването на вниманието към Украйна и с твърденията за руска заплаха. В публикуваните изказвания той не посочва конкретни икономически показатели, които да доказват прогнозата му за неизбежен разпад на ЕС и НАТО. Тезите му представляват лична оценка, а не официална позиция на европейските институции или на Северноатлантическия алианс.

Източници: tass.ru, vz.ru, news.rambler.ru