Губернаторът на руската Мурманска област Андрей Чибис е задържан по разследване за предполагаемо присвояване на бюджетни средства. Руското МВР съобщи, че става дума за дело срещу група лица, в което се проверяват измама, присвояване и незаконни валутни операции.

Според ведомството Чибис е заподозрян за присвояване на над 39 милиона рубли от бюджета на регионалното строително министерство. Разследването засяга и повече от 1 милиард рубли, отпуснати за реконструкцията на пътя между градовете Апатити и Кировск.

„Следственият департамент на МВД на Русия продължава предварителното разследване на наказателното дело“, заяви говорителката на руското вътрешно министерство Ирина Волк.

Очаква се съдът да определи мярката му

Чибис е задържан като заподозрян и до момента няма избрана мярка за неотклонение. Очаква се Мещанският съд в Москва да разгледа искането на следствието на 24 ноември. Според руските медии вероятната мярка ще бъде свързана с лишаване от свобода.

Задържането е извършено в Москва, където губернаторът е бил извикан за следствени действия. Властите не са съобщили публично дали срещу него вече е повдигнато обвинение. На този етап той има статут на заподозрян, а твърденията за присвояване не са установени с влязла в сила съдебна присъда.

Чибис отрича вина

Вестник „Комерсант“ съобщи, че губернаторът отрича да е извършил престъпленията, за които е проверяван. Регионалното правителство потвърди, че Чибис е участвал в следствени действия, но заяви, че не разполага с информация за задържането му.

Андрей Чибис ръководи Мурманска област от 2019 г. Разследването продължава, а следващото ключово решение се очаква от Мещанския съд в Москва, който трябва да се произнесе по мярката му за неотклонение.

Източници: internazionale.it, themoscowtimes.com, kommersant.ru