Руски подводници от Черноморския флот са излезли в Черно море за първи път от около шест месеца, за да участват в комбинирана атака срещу Украйна. Те са напуснали базата си в Новоросийск и са използвали ракети „Калибър“ от подводно положение.

Информацията беше съобщена от говорителя на Военноморските сили на Въоръжените сили на Украйна Дмитрий Плетенчук в ефира на националния телемаратон. По думите му подводниците вече са се върнали в пристанището.

„Въпросът е, че за първи път от половин година излязоха в морето. Подводниците не могат да изстрелват ракети от пристанището“, каза Плетенчук.

Той уточни, че за пуск на ракетите подводните лодки трябва да се потопят. Надводните ракетоносци на руския флот, за разлика от тях, са използвани и през последните месеци за изстрелване на „Калибър“ директно от Новоросийск.

При последната атака руските кораби са изстреляли по Украйна над 20 морски ракети „Калибър“. Според Плетенчук подводниците са действали извън Новоросийския залив, докато надводните кораби са извършили пусковете от пристанището.

Надводните кораби са използвани до три пъти месечно

Плетенчук заяви, че надводните ракетоносци на Черноморския флот са били задействани до три пъти месечно през последните шест месеца. Това е ставало без излизане в открито море, което ограничава риска за корабите, но позволява използването на ракетното им въоръжение.

По думите му руското командване е привело в готовност „всичко, което е могло по някакъв начин да работи“. Той не посочи точния брой на подводниците, участвали в атаката.

Флотът остава базиран в Новоросийск

След украински удари и атаки срещу руски военноморски обекти основните сили на Черноморския флот бяха изтеглени от Крим към Новоросийск. Според Плетенчук действията на украинските сили са ограничили движението на руските кораби.

„Черноморският флот фактически е блокиран в тази акватория“, заяви говорителят на украинските ВМС.

Потвърдено е, че подводници са участвали в последната ракетна атака и след това са се върнали в базата. Не са съобщени допълнителни подробности за конкретните подводници, маршрута им или нанесените щети от изстреляните ракети.

Източници: unian.net