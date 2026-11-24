Германският канцлер Фридрих Мерц определи като грешка решението на НАТО от 2008 г. Украйна да не бъде приета в алианса. Той заяви, че ако Киев е бил член на организацията, пълномащабната руска инвазия вероятно е можело да бъде предотвратена.

„Днес всички виждаме, поне от гледна точка на случилото се, каква грешка беше да не последваме американското предложение от 2008 г.“, каза Мерц на съвместна пресконференция с генералния секретар на НАТО Марк Рюте в Берлин. Цитатът е предаден от германското правителство и Euronews.

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Какво реши НАТО в Букурещ

На срещата на върха в Букурещ през април 2008 г. съюзниците заявиха, че Украйна и Грузия ще станат членове на НАТО, но не определиха срок за присъединяване. Алиансът подкрепи кандидатурите им за План за действие за членство, който трябваше да бъде следващата стъпка към приемането им.

Украйна обаче не получи покана за членство. Решението беше взето на фона на разногласия между съюзниците относно готовността на Киев и възможните последици от реакцията на Русия. Официалната декларация от Букурещ потвърждава дългосрочната перспектива за членство, но не превърна страната в част от алианса.

Нов дебат за членството на Украйна

Изявлението на Мерц дойде след призива на френския президент Еманюел Макрон отново да бъде обсъден въпросът за членството на Украйна в НАТО. Германският канцлер определи позицията на Макрон като логична и я свърза с гаранциите за сигурност, които Киев би трябвало да получи след края на войната.

По думите на Мерц тези гаранции трябва да бъдат сходни с предвидените в член 5 от Северноатлантическия договор. Той заяви, че не може да си представи бъдещето на Украйна без гаранции, които да защитават страната, но и европейската сигурност.

Марк Рюте изрази по-предпазлива позиция. Той каза, че първо трябва да започнат реални мирни преговори, а решението за евентуално членство може да бъде взето единствено от държавите членки на НАТО. „Това е решение само на съюзниците“, заяви генералният секретар, цитиран от германското правителство.

В същото време Рюте потвърди, че дългогодишната позиция на НАТО е Украйна да стане член на алианса. Към момента обаче конкретен срок за присъединяване не е посочен, а бъдещият статут на страната остава свързан с изхода от войната и условията на евентуално мирно споразумение.

Източници: euronews.com, pravda.com.ua