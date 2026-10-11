Тръмп обяви незабавно енергийно примирие между Русия и Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че между Русия и Украйна е постигнато енергийно примирие, което влиза в сила незабавно. По думите му договореността обхваща прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура.
„Считано от този момент, има ЕНЕРГИЙНО ПРИМИРИЕ във войната между Русия и Украйна. Двете страни се съгласиха на това. Не го нарушавайте! Благодаря за вашето внимание по този въпрос“, написа Тръмп в социалната си платформа „Трут соушъл“.
Към момента на изявлението няма официално потвърждение нито от Москва, нито от Киев за постигнато споразумение. Асошиейтед прес също отбелязва, че американският президент не е посочил конкретни условия или механизъм за прилагане на обявеното примирие.
Зеленски постави условие за спиране на ударите
Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев няма да поразява повече руски рафинерии, ако Москва прекрати атаките срещу украинската енергийна инфраструктура. Изявлението му беше цитирано от украински медии и Франс прес.
Така Зеленски обвърза евентуалното спиране на украинските удари по руски енергийни обекти с прекратяване на руските атаки срещу обекти от критичната инфраструктура на Украйна. Това е различна формулировка от представянето на Тръмп, който обяви, че двете страни вече са се съгласили на примирие.
Натискът на Вашингтон
Ден по-рано Тръмп призова Зеленски да разпореди спиране на ударите по руски рафинерии. Американският президент го разкритикува, че не е постигнал сделка с Русия за прекратяване на войната, и заяви, че украинците може би трябва да изберат нов лидер.
В същото време обявеното от Тръмп енергийно примирие остава без публично потвърждение от страните в конфликта. Не са обявени и срок, конкретен списък на обектите, които ще бъдат защитени, или процедура при евентуално нарушение.
Източници: bta.bg, apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бай Дончо
18:10 11.10.2026
2 К.О.Т..А.К 🐱
Коментиран от #9, #62, #69
18:10 11.10.2026
3 енергийно примирие
Коментиран от #17
18:12 11.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Стратег
18:13 11.10.2026
6 Да,добре
18:14 11.10.2026
7 Ей това е лудТ човек .....
18:14 11.10.2026
8 Соломон
18:15 11.10.2026
9 Глюпости ,
До коментар #2 от "К.О.Т..А.К 🐱":Армада Тръмп ще се нарича ...
18:16 11.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Може, може....
Коментиран от #18
18:17 11.10.2026
12 Може, може....
Коментиран от #16, #19, #57
18:19 11.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 мдааааа
До коментар #10 от "Удри русораста с лопатЕто":Ама , на ръб ...
18:20 11.10.2026
16 Соломон
До коментар #12 от "Може, може....":Северен паток няма да бъде пуснат дори и войната да приключи в този момент
Коментиран от #33, #55
18:21 11.10.2026
17 ИЗПЪРЗАЛЯХА
До коментар #3 от "енергийно примирие":НАРКОМА
18:21 11.10.2026
18 🦉🦉🦉🦉
До коментар #11 от "Може, може....":"Дизелов газ"- ама верно ли 🤔🤔🤔
Коментиран от #25
18:22 11.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Стоянчо Пуканката
Затова забравете за каквото и да е било примирие! Напудреното Носле има още работа за вършене...
18:22 11.10.2026
21 Дони
18:22 11.10.2026
22 Копейка
18:22 11.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Конгреса
18:23 11.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Последен напън
18:24 11.10.2026
28 Тръмп
18:25 11.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Тръмп
18:27 11.10.2026
31 🦉🦉🦉🦉
До коментар #23 от "И всеки който пипне руски кораб":Гуантанамо всички го знаят, ама БелЯне къде е 🤔🤔❓❓❗❗
18:27 11.10.2026
32 Дон Корлеоне
Коментиран от #39
18:28 11.10.2026
33 Той
До коментар #16 от "Соломон":нали е потрошен!
Коментиран от #43
18:28 11.10.2026
34 Дончо сънува с отворени очи
18:29 11.10.2026
35 Синоптик
18:30 11.10.2026
36 Зелю е мръсник
18:31 11.10.2026
37 Вова
18:32 11.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Лопата Орешник
До коментар #32 от "Дон Корлеоне":Само да вметна , че Еленски е по нисък от Вова! Той ли е хаяско?
18:33 11.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Къде са Урсула и Калас
18:36 11.10.2026
45 Маринов
Какво излиза? Тръмп управлява процеси само с думи, не с оръжие, бомби, ракети. На прага сме Путин да каже спираме ударите по енергийната система на Окраина и рафинериите му да отдъхнат. Е, това не е добре за Англия, но засега мълчат. Нали всъщност реално Англия с английски ракети и дронове, водени от английски спътници атакуват рафинериите. За Русия ще остане фронта, портовете на Черно море, Одеса. Динамиката натиска и скоро ще разберем още от договорките Тръмп с Путин, и какво ще следва.
Гледайте и други предавания в интернет. Има инфо, различно от тук, във Факти. Ще придобиете вярна обща представа за процесите в Русия, Окраина, Германия, Франция, ЕС.
18:38 11.10.2026
46 Мидаааа...
Коментиран от #61
18:41 11.10.2026
47 Я по сериозно!
Коментиран от #67
18:41 11.10.2026
48 Този индивид
18:45 11.10.2026
49 112
Коментиран от #59
18:45 11.10.2026
50 Аз обявявам мир между
18:46 11.10.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 истината
18:50 11.10.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Освен примирието
18:52 11.10.2026
55 Споко , уе !
До коментар #16 от "Соломон":Няма проблем ! Да върнат Южен поток през България !
18:53 11.10.2026
56 А, и Китай граничи
18:53 11.10.2026
57 мдааааа
До коментар #12 от "Може, може....":Забрави за Северен поток .. Всё кончилось .
18:53 11.10.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 911
До коментар #49 от "112":Потьо току що се разпути у бункера .
18:55 11.10.2026
60 Некои съображения
Дизелната сделка Сащ Русия шамароса яко не само Зеленски, но и Ес. Русия не само издържа на санкциите и бомбардировките върху нейния енергетичен сектор, но в състояние на война с 50 държави демострира огромнен потенциал и помага на американските фермери и световните пазари на дизел? Ес и останалия свят не предложиха помощ. Нали медиите оглушиха света, че Украина беше унищожила целия сектор в Русия? Тези и други факти показват необходимостта от преосмисляне на ситуацията, приказките и най-важното - какво значи да се воюва с Русия - икономически и особено военно, където възможностите са вероятно много по-големи...
Коментиран от #68
18:57 11.10.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 КОГАТО ДОНИ ИМ СПРЕ СТАРЛИНКА
19:00 11.10.2026
64 гост
19:00 11.10.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Мишел
До коментар #47 от "Я по сериозно!":Меморандумът е паметна бележка и няма нищо общо с договор. Меморандумът не задължава никого с нищо. Меморандумът само описва положението в момента. Така е и с Будапещенския меморандум.
19:11 11.10.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Пръча
До коментар #2 от "К.О.Т..А.К 🐱":От франсето :
Няма повече да шляпаме Даскали и да палим коли до обяд , защото спим .
19:16 11.10.2026