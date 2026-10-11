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Тръмп обяви незабавно енергийно примирие между Русия и Украйна
  Тема: Украйна

Тръмп обяви незабавно енергийно примирие между Русия и Украйна

11 Октомври, 2026 18:05 2 151 69

  • доналд тръмп-
  • володимир зеленски-
  • енергийно примирие-
  • русия-
  • украйна

Москва и Киев все още не са потвърдили официално договореността. Зеленски заяви, че Киев ще спре ударите по руски рафинерии при прекратяване на руските атаки срещу украинската енергетика

Тръмп обяви незабавно енергийно примирие между Русия и Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че между Русия и Украйна е постигнато енергийно примирие, което влиза в сила незабавно. По думите му договореността обхваща прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура.

„Считано от този момент, има ЕНЕРГИЙНО ПРИМИРИЕ във войната между Русия и Украйна. Двете страни се съгласиха на това. Не го нарушавайте! Благодаря за вашето внимание по този въпрос“, написа Тръмп в социалната си платформа „Трут соушъл“.

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Към момента на изявлението няма официално потвърждение нито от Москва, нито от Киев за постигнато споразумение. Асошиейтед прес също отбелязва, че американският президент не е посочил конкретни условия или механизъм за прилагане на обявеното примирие.

Зеленски постави условие за спиране на ударите

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев няма да поразява повече руски рафинерии, ако Москва прекрати атаките срещу украинската енергийна инфраструктура. Изявлението му беше цитирано от украински медии и Франс прес.

Така Зеленски обвърза евентуалното спиране на украинските удари по руски енергийни обекти с прекратяване на руските атаки срещу обекти от критичната инфраструктура на Украйна. Това е различна формулировка от представянето на Тръмп, който обяви, че двете страни вече са се съгласили на примирие.

Натискът на Вашингтон

Ден по-рано Тръмп призова Зеленски да разпореди спиране на ударите по руски рафинерии. Американският президент го разкритикува, че не е постигнал сделка с Русия за прекратяване на войната, и заяви, че украинците може би трябва да изберат нов лидер.

В същото време обявеното от Тръмп енергийно примирие остава без публично потвърждение от страните в конфликта. Не са обявени и срок, конкретен списък на обектите, които ще бъдат защитени, или процедура при евентуално нарушение.

Източници: bta.bg, apnews.com


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бай Дончо

    24 2 Отговор
    Кучето продължава да ме хапе .. Това е превъзходна сделка ! ✌️

    18:10 11.10.2026

  • 2 К.О.Т..А.К 🐱

    9 33 Отговор
    Тръмп е велик , и Украина няма да бомби повече блатото

    Коментиран от #9, #62, #69

    18:10 11.10.2026

  • 3 енергийно примирие

    33 0 Отговор
    А "сенчестия" руски флот вече ще се нарича "Армадата на мира" и ще бъде охранявана от САЩ даже !

    Коментиран от #17

    18:12 11.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Стратег

    29 5 Отговор
    Тарикатче е този, иска 30 дневно примирие за избори, да може да рекуперира военните сили, да предоговори субсидиите, ще манипулира изборите на 100%, и след това ще атакува мощно под претекст, че украинският народ така решил

    18:13 11.10.2026

  • 6 Да,добре

    6 9 Отговор
    Мадяр не е разбрал.

    18:14 11.10.2026

  • 7 Ей това е лудТ човек .....

    13 4 Отговор
    Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че между Русия и Украйна е постигнато енергийно примирие

    18:14 11.10.2026

  • 8 Соломон

    16 9 Отговор
    Русия нападна Украйна а се предаде Америка

    18:15 11.10.2026

  • 9 Глюпости ,

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т..А.К 🐱":

    Армада Тръмп ще се нарича ...

    18:16 11.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Може, може....

    11 4 Отговор
    След сделката на Тръмп с Путин за дизеловия газ стана известно, че Съединените щати са готови да направят безпрецедентни икономически отстъпки, за да спрат атаките срещу енергийната инфраструктура на Украйна или да наложат морска блокада. Американските преговарящи предложиха на Русия три икономически стимула в замяна на ограничено прекратяване на огъня с Украйна, което може да обхване енергийната инфраструктура или военноморските операции. The New York Times съобщава , позовавайки се на служители, запознати с поверителните преговори. Според източници Вашингтон е предложил да деблокира милиарди руски суверенни активи, замразени на Запад. Миналата година сумата беше до 100 милиарда долара, сега идеята се завърна като предварителен стимул за частично прекратяване на огъня. Говори се и за споразумение за възобновяване на план за продажба на акции в петролния гигант Лукойл като част от многомилиардна сделка с инвеститори от Близкия изток, включително такива, свързани с американските участници в преговорите. Освен това САЩ предлагат да позволят на Беларус да изнася калиеви торове , което би било допълнителен икономически бонус за съюзника на Москва. Преговорите се водят с участието на американски бизнесмени Виткоф и Кушнер, които преди това са повдигали въпроса за възможността за подобни отстъпки . 

    Коментиран от #18

    18:17 11.10.2026

  • 12 Може, може....

    18 5 Отговор
    И Украйна ще плати и ремонта на Северен поток даже

    Коментиран от #16, #19, #57

    18:19 11.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 мдааааа

    3 5 Отговор

    До коментар #10 от "Удри русораста с лопатЕто":

    Ама , на ръб ...

    18:20 11.10.2026

  • 16 Соломон

    5 10 Отговор

    До коментар #12 от "Може, може....":

    Северен паток няма да бъде пуснат дори и войната да приключи в този момент

    Коментиран от #33, #55

    18:21 11.10.2026

  • 17 ИЗПЪРЗАЛЯХА

    7 4 Отговор

    До коментар #3 от "енергийно примирие":

    НАРКОМА

    18:21 11.10.2026

  • 18 🦉🦉🦉🦉

    9 0 Отговор

    До коментар #11 от "Може, може....":

    "Дизелов газ"- ама верно ли 🤔🤔🤔

    Коментиран от #25

    18:22 11.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Стоянчо Пуканката

    12 3 Отговор
    Премирие няма как да има, понеже руснаците са поели инициативата и нямат никакъв интерес от прекратяване на огъня. А и най-добрият им агент за всички времена-Зелю, продължава стриктно да изпълнява спуснатите му от...Кремъл директиви. Още може да вдига...цените на енергоресурсите, още може да продължава да скапва Европа. Какво по-хубаво за Русия от това- вековните и душмани се гърчат в икономически колапс, ще продължават да купуват руските енергоресурси на...тройни цени, десетилетия ще им трябва да си запълнят изтупаните като брашнен чувал военни складове...

    Затова забравете за каквото и да е било примирие! Напудреното Носле има още работа за вършене...

    18:22 11.10.2026

  • 21 Дони

    4 4 Отговор
    пак е спал отвит!

    18:22 11.10.2026

  • 22 Копейка

    3 3 Отговор
    На нас какъв ни е кяра?

    18:22 11.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Конгреса

    4 5 Отговор
    забранява вноса на руски горива!

    18:23 11.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Последен напън

    4 0 Отговор
    за Нобел!

    18:24 11.10.2026

  • 28 Тръмп

    3 0 Отговор
    устно ли го постигна?

    18:25 11.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Тръмп

    6 0 Отговор
    Разбрах се със Сириусианците да не нападат Земята,докато съм президент!

    18:27 11.10.2026

  • 31 🦉🦉🦉🦉

    1 4 Отговор

    До коментар #23 от "И всеки който пипне руски кораб":

    Гуантанамо всички го знаят, ама БелЯне къде е 🤔🤔❓❓❗❗

    18:27 11.10.2026

  • 32 Дон Корлеоне

    3 3 Отговор
    Хаяско закара ли нафтата?

    Коментиран от #39

    18:28 11.10.2026

  • 33 Той

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Соломон":

    нали е потрошен!

    Коментиран от #43

    18:28 11.10.2026

  • 34 Дончо сънува с отворени очи

    5 0 Отговор
    И разказва сънищата си.

    18:29 11.10.2026

  • 35 Синоптик

    5 2 Отговор
    Тръмп да се готви за поредицата урагани и торнада,които ще ударят скоро САЩ!

    18:30 11.10.2026

  • 36 Зелю е мръсник

    6 3 Отговор
    Никой не трябва да му вярва включително и Тръмп

    18:31 11.10.2026

  • 37 Вова

    5 1 Отговор
    А?Кво речи?

    18:32 11.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Лопата Орешник

    5 2 Отговор

    До коментар #32 от "Дон Корлеоне":

    Само да вметна , че Еленски е по нисък от Вова! Той ли е хаяско?

    18:33 11.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Къде са Урсула и Калас

    10 4 Отговор
    Къде са европейските кокошки които съсипват Европейския съюз. Къде е тиквата и Тагарев?

    18:36 11.10.2026

  • 45 Маринов

    4 4 Отговор
    Хубава статия на Милен.
    Какво излиза? Тръмп управлява процеси само с думи, не с оръжие, бомби, ракети. На прага сме Путин да каже спираме ударите по енергийната система на Окраина и рафинериите му да отдъхнат. Е, това не е добре за Англия, но засега мълчат. Нали всъщност реално Англия с английски ракети и дронове, водени от английски спътници атакуват рафинериите. За Русия ще остане фронта, портовете на Черно море, Одеса. Динамиката натиска и скоро ще разберем още от договорките Тръмп с Путин, и какво ще следва.
    Гледайте и други предавания в интернет. Има инфо, различно от тук, във Факти. Ще придобиете вярна обща представа за процесите в Русия, Окраина, Германия, Франция, ЕС.

    18:38 11.10.2026

  • 46 Мидаааа...

    4 2 Отговор
    На 10 октомври президентът на САЩ Доналд Тръмп препоръча на украинците да си изберат нов лидер, тъй като Володимир Зеленски „не знае как да сключва сделки“ и не е в състояние да постигне споразумение с Русия. Шефът на Белия дом изрази съжаление, че украинският президент игнорира исканията на Вашингтон за спиране на атаките срещу руски петролни рафинерии, създавайки „огромен проблем“ за целия свят и американските фермери.

    Коментиран от #61

    18:41 11.10.2026

  • 47 Я по сериозно!

    5 4 Отговор
    Основните гаранти за неприкосновеността и териториалната цялост на Украйна исторически се коренят в Будапещенския меморандум от 1994 г., подписан от САЩ, Великобритания и Русия. Кой днес гарантира и по какъв начин, че примирието няма да бъде нарушено? А как и кой ще отсъди оконателно кой е виновника за евентуално нарушение? Откакто Тръмп е на власт никой от САЩ не гарантира съвсем нищо, а и да гарантира никой не му вярва. От година и полвина насам само Великобритания се опитва да държи на думата си и на гаранцията си доколкото може.

    Коментиран от #67

    18:41 11.10.2026

  • 48 Този индивид

    4 0 Отговор
    не е в позиция да обявява, позволява и забранява на Си и Путин, каквото и да било. Оранжевото куку е най-добре да мълчи и да слуша какво му говорят двамата над него.

    18:45 11.10.2026

  • 49 112

    0 0 Отговор
    Току-що пукна Стоянчо Пуканката.

    Коментиран от #59

    18:45 11.10.2026

  • 50 Аз обявявам мир между

    1 1 Отговор
    Марс и Юпитер от този момент!

    18:46 11.10.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 истината

    1 0 Отговор
    Това няма как да стане и от двете страни. Тръмп не един и два пъти обнявява неверни неща

    18:50 11.10.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Освен примирието

    0 0 Отговор
    Тръмп ще прекръсти Тихия океан на себе си - океан Тръмп. Незнам, дали го е съгласувал с Путин, все пак от другата му страна е Русия.

    18:52 11.10.2026

  • 55 Споко , уе !

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Соломон":

    Няма проблем ! Да върнат Южен поток през България !

    18:53 11.10.2026

  • 56 А, и Китай граничи

    0 0 Отговор
    Си дали знае?

    18:53 11.10.2026

  • 57 мдааааа

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "Може, може....":

    Забрави за Северен поток .. Всё кончилось .

    18:53 11.10.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 911

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "112":

    Потьо току що се разпути у бункера .

    18:55 11.10.2026

  • 60 Некои съображения

    2 2 Отговор
    Зеленски настъпи мотиката. Тръмп отсече, че Зеленски създава проблеми на целия свят. Тази оценка вероятно важи и за тези които го подкрепят? От тук пътят за Зеленски е един...към изхода.
    Дизелната сделка Сащ Русия шамароса яко не само Зеленски, но и Ес. Русия не само издържа на санкциите и бомбардировките върху нейния енергетичен сектор, но в състояние на война с 50 държави демострира огромнен потенциал и помага на американските фермери и световните пазари на дизел? Ес и останалия свят не предложиха помощ. Нали медиите оглушиха света, че Украина беше унищожила целия сектор в Русия? Тези и други факти показват необходимостта от преосмисляне на ситуацията, приказките и най-важното - какво значи да се воюва с Русия - икономически и особено военно, където възможностите са вероятно много по-големи...

    Коментиран от #68

    18:57 11.10.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 КОГАТО ДОНИ ИМ СПРЕ СТАРЛИНКА

    0 3 Отговор
    Ще стане интересно.

    19:00 11.10.2026

  • 64 гост

    2 0 Отговор
    Този пуяк ги продължава глупостите в стил Иран..

    19:00 11.10.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Мишел

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "Я по сериозно!":

    Меморандумът е паметна бележка и няма нищо общо с договор. Меморандумът не задължава никого с нищо. Меморандумът само описва положението в момента. Така е и с Будапещенския меморандум.

    19:11 11.10.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Пръча

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т..А.К 🐱":

    От франсето :
    Няма повече да шляпаме Даскали и да палим коли до обяд , защото спим .

    19:16 11.10.2026