Тръмп обяви незабавно енергийно примирие между Русия и Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че между Русия и Украйна е постигнато енергийно примирие, което влиза в сила незабавно. По думите му договореността обхваща прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура.

„Считано от този момент, има ЕНЕРГИЙНО ПРИМИРИЕ във войната между Русия и Украйна. Двете страни се съгласиха на това. Не го нарушавайте! Благодаря за вашето внимание по този въпрос“, написа Тръмп в социалната си платформа „Трут соушъл“.

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Към момента на изявлението няма официално потвърждение нито от Москва, нито от Киев за постигнато споразумение. Асошиейтед прес също отбелязва, че американският президент не е посочил конкретни условия или механизъм за прилагане на обявеното примирие.

Зеленски постави условие за спиране на ударите

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев няма да поразява повече руски рафинерии, ако Москва прекрати атаките срещу украинската енергийна инфраструктура. Изявлението му беше цитирано от украински медии и Франс прес.

Така Зеленски обвърза евентуалното спиране на украинските удари по руски енергийни обекти с прекратяване на руските атаки срещу обекти от критичната инфраструктура на Украйна. Това е различна формулировка от представянето на Тръмп, който обяви, че двете страни вече са се съгласили на примирие.

Натискът на Вашингтон

Ден по-рано Тръмп призова Зеленски да разпореди спиране на ударите по руски рафинерии. Американският президент го разкритикува, че не е постигнал сделка с Русия за прекратяване на войната, и заяви, че украинците може би трябва да изберат нов лидер.

В същото време обявеното от Тръмп енергийно примирие остава без публично потвърждение от страните в конфликта. Не са обявени и срок, конкретен списък на обектите, които ще бъдат защитени, или процедура при евентуално нарушение.

Източници: bta.bg, apnews.com