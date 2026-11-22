Финландия се опитва да събере от Русия и „Газпром“ над 25 млрд. евро по три решения на международни арбитражни съдилища. Исковете се изпълняват чрез финландската служба за съдебни изпълнители и представляват най-голямата сума, предявявана досега за събиране по този ред в страната, съобщи финландската медия Yle.

Най-голямото отделно искане е за 16,4 млрд. евро срещу „Газпром експорт“. То е свързано със спирането на газовите доставки за германската енергийна компания „Унипер“ и други европейски потребители през 2022 г. Арбитражно решение е задължило дъщерното дружество на „Газпром“ да плати обезщетение за понесените от „Унипер“ загуби.

„Претенциите на германската компания са неоснователни. „Газпром“ не е нарушавал условията на договорите“, заяви руската компания.

Още около 9,2 млрд. евро се търсят директно от руската държава по два отделни казуса. Люксембургската „Юкос Капитал“ претендира за 4,3 млрд. евро заради отнемането на инвестициите ѝ в петролната компания „ЮКОС“ в началото на 2000-те години. Искането се основава на международно арбитражно решение от 2021 г., а Русия го оспорва от 2023 г.

Искът на „Нафтогаз“ е за активи в Крим

Украинската държавна компания „Нафтогаз“ се опитва да събере 4,9 млрд. евро по решение на арбитражен съд в Хага от 2023 г. Тогава Русия е задължена да изплати обезщетение от 5 млрд. долара за активи на компанията, отнети в Крим.

Москва обжалва решението. През септември 2026 г. Апелативният съд в Хага постанови, че първоначалният арбитраж не е имал юрисдикция по отношение на значителна част от активите, за които е присъдена компенсация. Русия продължава да оспорва както самите обезщетения, така и изпълнението им във Финландия и други държави.

Събирането вероятно ще остане ограничено

По данни на Yle пълното събиране на сумата изглежда малко вероятно, тъй като Русия и „Газпром“ не разполагат във Финландия с достатъчно имущество, което може да бъде арестувано и продадено. В страната вече са наложени запори върху руски недвижими имоти, акции в жилищни дружества и парични средства на стойност десетки милиони евро.

В началото на ноември Апелативният съд в Хелзинки е спрял налагането на нови арести на руско държавно имущество. Вече извършените арести остават в сила, докато продължават съдебните спорове по исковете и тяхното изпълнение.

Източници: news.bg, yle.fi