Кремъл продължава да поддържа публична цел за контрол над по-голямата част от Украйна, включително Киев. Това е оценката на Института за изследване на войната (ISW), след като руският външен министър Сергей Лавров определи югоизточна и голяма част от централна Украйна като руски земи.

Лавров е направил изявлението си в документален филм на руския държавен телевизионен канал „Първи канал“, посветен на Руската православна църква. По думите му тези територии, сред които и Киев, са „без съмнение традиционно руски земи“.

„Москва трябва да постигне своите военни цели в Украйна“, е заявил Сергей Лавров.

Руският министър е говорил и за необходимостта да бъде победена предполагаемата русофобия в „пространството, което сега се нарича Украйна“. Според ISW подобни изявления не са изолирани, а са част от продължаваща линия в публичните послания на Кремъл.

Повтаряща се теза за териториите

Институтът посочва, че още преди пълномащабното нахлуване през 2022 г. Кремъл е започнал съгласувана информационна кампания, която представя като възможен сценарий руски контрол над по-голямата част от Украйна и оставяне на малка украинска държава в западната част на страната.

След началото на войната висши руски представители многократно са повтаряли амбициите за разширяване на контрола. Москва оправдава нахлуванията през 2014 и 2022 г. с твърдения, че определени украински територии са „традиционно“ руски. Харков, Миколаев и Одеса също са били определяни от руски официални лица като руски градове.

В тези послания се използва и понятието „Новоросия“. Руските власти го представят като исторически регион, обхващащ южни и източни части на Украйна и определян от тях като неразделна част от Русия. ISW отбелязва, че изявлението на Лавров обхваща по-широка територия от традиционно свързваната с това понятие.

Предложение за евакуация и нови удари

Украинският президент Володимир Зеленски предложи временни локални примирия за евакуация на цивилни от 15 населени места по протежението или в близост до река Днепър. Те се намират в окупираните части на Херсонска и Запорожка област.

Според ISW географията на района позволява ограничено примирие, тъй като реката създава относително стабилна линия на фронта и възпрепятства директния контакт между силите. Към момента на анализа няма посочен руски отговор на предложението.

На фронта руските сили наскоро са напреднали североизточно от Купянск, североизточно от Лиман и югоизточно от Добропиля. През нощта Русия е изстреляла срещу Украйна три балистични ракети и 148 дрона.

На 21 ноември два украински дрона са ударили товарния кораб „Спарта II“ във Финския залив. ISW определя плавателния съд като част от руската логистична инфраструктура, подпомагаща военните дейности на Москва.

Източници: news.bg