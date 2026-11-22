Представете си далечна звезда, чиято ослепителна светлина внезапно е прикрита от прецизен космически екран. В тъмното около нея остава едва забележима точка — планета с размерите на Земята. Именно този тип наблюдение стои в основата на бъдещата мисия на NASA Habitable Worlds Observatory (HWO).

Телескопът все още е в етап на разработване, но целта му е без прецедент: да бъде първата космическа обсерватория, проектирана специално за търсене на признаци на живот на планети извън Слънчевата система. Проектът е водещата препоръка за голяма космическа мисия в астрономическия обзор Astro2020 на Националните академии на САЩ. NASA вече финансира предварителни научни изследвания и технологични разработки за него.

Как ще се вижда планета, скрита в светлината на звезда

HWO ще наблюдава в ултравиолетовия, видимия и близкия инфрачервен диапазон. Най-важният му инструмент ще бъде коронографът — система, която блокира светлината на звездата, за да може телескопът да регистрира много по-слабото сияние на планета около нея.

Това е решаващо, защото планета, подобна на Земята, е почти невидима до своята звезда. Сегашните космически телескопи могат да изследват атмосфери на някои екзопланети, но не успяват надеждно да разграничат земеподобен свят от ярката му звезда, когато планетата се намира на орбита, подобна на земната.

Планираният първичен сегментиран огледален телескоп ще бъде с диаметър между 6 и 6,5 метра — приблизително сравним с огледалото на „Джеймс Уеб“. Според анализа на астрофизика Итън Сийгъл сегашната концепция може да позволи директното заснемане на около 20–30 земеподобни планети. При по-голям телескоп броят би могъл да се увеличи до около 100.

Не всяка атмосфера е доказателство за живот

Снимката сама по себе си няма да е достатъчна. Учените ще анализират спектъра на светлината, отразена от планетата, за да разберат какви газове има в атмосферата ѝ. Особен интерес представляват комбинации от вещества, които трудно биха се запазили едновременно без постоянен източник — например биологична активност.

Това няма автоматично да означава, че е открит живот. Химични процеси без биология също могат да създадат подвеждащи сигнали. Затова ще бъдат необходими многократни наблюдения, сравнение с модели на атмосфери и изключване на небиологични обяснения.

При настоящия замисъл обсерваторията ще може да изследва земеподобни планети около звезди на разстояние до приблизително 14 светлинни години. В тази сравнително малка космическа околност се намират десетки звездни системи, но не е известно колко от тях притежават планети с подходящи размери и орбити.

Пътят до телескопа тепърва предстои

NASA развива HWO като следваща голяма астрофизична мисия след космическия телескоп „Нанси Грейс Роман“. През януари 2026 г. агенцията избра предложения от компании за развитие на технологии, свързани с директното заснемане на земеподобни планети и анализа на атмосферите им. „Ще действаме с неотложност и ще ускорим сроковете във възможно най-голяма степен, за да стигнат тези открития до света“, заяви администраторът на NASA Джаред Айзъкман.

Една от трудностите е необходимата точност. За да се види планета като Земята около звезда като Слънцето, коронографът трябва да потиска звездната светлина до приблизително една десетмилиардна от първоначалната ѝ яркост. Конструкторите проучват и възможността телескопът да бъде обслужван роботизирано в точката L2, на около 1,5 милиона километра от Земята.

Точна дата за изстрелване няма. Анализите поставят възможния старт в края на 30-те или началото на 40-те години на XXI век. Ако проектът достигне планираните възможности, той няма да даде снимка на извънземни същества, а нещо по-важно за науката — измерими данни, че на далечен свят се случват процеси, които трудно могат да бъдат обяснени без живот.

Източници: bigthink.com, space.com