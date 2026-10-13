Тръмп: Русия и Украйна нарушават енергийното примирие

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че и Русия, и Украйна нарушават обявеното от него енергийно примирие. То беше представено като договореност за прекратяване на ударите срещу енергийната инфраструктура и според Тръмп трябваше да влезе в сила незабавно.

„Те се съгласиха, защото аз казах, че са съгласни“, каза Тръмп пред репортери, преди да отпътува за предизборен митинг в Охайо. Той добави, че руският президент Владимир Путин и украинският президент Володимир Зеленски трябва да се срещнат и да сложат край на войната.

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Зеленски обвини Русия в нови удари

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Москва е нарушила примирието почти веднага след обявяването му от Тръмп. По думите му руски сили са нанесли целенасочен удар по електроцентрала в Харков, а при последвалите атаки са били засегнати още газодобивно съоръжение и цивилна бензиностанция.

„Енергийно примирие и други мерки за намаляване на ескалацията и гарантиране на сигурността са необходими в реалността, а не само в „Трут Соушъл““, каза Зеленски на конференция във Варшава. Той допълни, че очаква да види конкретните параметри на договореността и призова Вашингтон да гарантира, че Русия ще ги спазва.

Зеленски заяви още, че Владимир Путин очевидно не е прочел публикацията на Тръмп в социалната мрежа, с която американският президент обяви примирието. Украинският лидер настоя за „реален натиск“ върху Москва, а не за облекчаване на санкциите или нови отстъпки.

Неясни условия и взаимни обвинения

От Москва не последва официален коментар по обявяването на примирието, а публично представените условия не съдържат подробен механизъм за наблюдение или срок на действие. Това оставя договореността зависима от различните тълкувания на Вашингтон, Москва и Киев.

Тръмп заяви, че и двете страни са нарушили споразумението, без да посочи конкретни атаки от украинска страна. Американският президент свързва натиска върху Киев с украинските удари по руски нефтопреработвателни заводи и с поскъпването на дизела в САЩ. Според него Путин иска сделка повече от Зеленски.

Засега няма потвърдено от Москва официално приемане на публикуваните условия. Следващият спорен въпрос е дали ще бъдат уточнени обхватът на забранените удари, срокът на примирието и начинът, по който ще се установява кой го нарушава.

Източници: btvnovinite.bg, focus-news.net