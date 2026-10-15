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Взривове в Николаев и Ивано-Франковск при въздушна тревога
  Тема: Украйна

Взривове в Николаев и Ивано-Франковск при въздушна тревога

15 Октомври, 2026 06:05 688 3

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  • въздушна тревога-
  • дронове

В Ивано-Франковск е засечен реактивен дрон, а противовъздушната отбрана е работила. За Николаевска област също са съобщени взривове, но към ранните сутрешни часове няма потвърдени данни за жертви и щети

Взривове в Николаев и Ивано-Франковск при въздушна тревога - 1
Снимка: ДСНС на Украйна
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Взривове са чути в Николаев и Ивано-Франковск по време на нощна въздушна тревога. За Ивано-Франковск украинските ВВС съобщиха за движение на реактивен безпилотен летателен апарат към града, а местните власти потвърдиха работата на противовъздушната отбрана.

Серията от взривове в Ивано-Франковск е започнала около 21:20 часа на 14 октомври. Кметът Руслан Марцинков призова жителите да останат в укритията, докато трае опасността. Началникът на Ивано-Франковската областна военна администрация Светлана Онишчук също предупреди населението:

„Внимание! Заплаха от атака с безпилотни летателни апарати! Бъдете внимателни!“

Местното издание „ПИК“ съобщи, че в района е наблюдаван реактивен дрон тип „Геран“, летял от посока Тернополска област. Данните за конкретни попадения, разрушения и пострадали в Ивано-Франковск при последната атака все още не са потвърдени от областната администрация.

Няма потвърдени данни за жертви

В Николаевска област също са регистрирани въздушна тревога и взривове. Към ранните сутрешни съобщения няма официално потвърдена информация за броя на използваните ракети или дронове, поразени цели, жертви и разрушения.

Атаките срещу двата региона се случват на фона на серия удари с реактивни безпилотни апарати по западните области на Украйна през октомври. В Ивано-Франковск такива атаки бяха регистрирани и между 8 и 11 октомври, когато бяха съобщени жертви и щети по жилищни и търговски сгради.

Украинските служби продължават огледите на засегнатите райони. При откриване на отломки от дронове или други подозрителни предмети властите призовават гражданите да не ги докосват и да подават сигнал на спешните служби.

Източници: suspilne.media, pik.net.ua, kalush.informator.ua


Украйна
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Уточнение

    11 0 Отговор
    Кметът Руслан Марцинков призова жителите да останат в окопите !

    06:12 15.10.2026

  • 2 Днес

    6 0 Отговор
    ✓Дарите да по 6 района
    ✓Излязоха секретни данни- Тръмп има договорка с Китай.
    ✓Хизбула удари Северен Израел.

    06:12 15.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

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