Ударите по търговски кораби в Черно море в дневния ред на ЕС

Ударите по търговски кораби в изключителната икономическа зона на България в Черно море ще бъдат обсъдени от европейските лидери на 16 октомври, втория ден от заседанието на Европейския съвет в Брюксел. Темата е включена в разговорите за сигурността и отбраната.

Двудневната среща започва с обсъждане на конкурентоспособността на Европейския съюз, високите цени на енергията, следващия дългосрочен бюджет за периода 2028–2034 г. и разширяването. Лидерите ще търсят насоки за краткосрочни мерки срещу ефекта от високите енергийни цени върху гражданите и бизнеса. В дневния ред са и макроикономическите дисбаланси, включително отношенията с Китай.

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Украйна и натискът върху Русия

На 16 октомври ръководителите на държавите и правителствата от ЕС ще изслушат президента на Украйна Володимир Зеленски за последното развитие на войната. Очаква се да бъдат обсъдени атаките срещу цивилното население и инфраструктурата, както и продължаването на европейската подкрепа за Украйна.

В дневния ред е включено и допълнително увеличаване на натиска върху Русия. Европейският съвет ще разгледа хибридните заплахи, свързани с руската дейност в Европа, както и мерки за укрепване на устойчивостта срещу тях.

Бюджетът, миграцията и Близкият изток

„Трябва да гарантираме, че допълнителният напредък и очакванията, които са създадени, ще бъдат последвани от конкретни резултати“, заяви президентът на Европейския съвет Антонио Коща.

Лидерите ще обсъдят ирландското предложение за следващия бюджет на ЕС, което според БНР вече е предизвикало негативни реакции сред европейските институции. Бюджетът за 2028–2034 г. е сред ключовите теми на срещата, тъй като от него зависят бъдещите разходи за политики и програми на съюза.

Във втория ден са предвидени още разговори за миграцията и ситуацията в Близкия изток. Европейските лидери ще обсъдят и разширяването на ЕС и необходимите реформи, наред с въпросите за европейската отбрана и сигурност.

Източници: bnrnews.bg