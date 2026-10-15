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Ударите по търговски кораби в Черно море в дневния ред на ЕС
  Тема: Украйна

Ударите по търговски кораби в Черно море в дневния ред на ЕС

15 Октомври, 2026 06:40 527 10

  • черно море-
  • европейски съвет-
  • търговски кораби-
  • украйна-
  • русия

Европейските лидери ще обсъдят темата на 16 октомври заедно с подкрепата за Украйна, натиска върху Русия и сигурността

Ударите по търговски кораби в Черно море в дневния ред на ЕС - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ударите по търговски кораби в изключителната икономическа зона на България в Черно море ще бъдат обсъдени от европейските лидери на 16 октомври, втория ден от заседанието на Европейския съвет в Брюксел. Темата е включена в разговорите за сигурността и отбраната.

Двудневната среща започва с обсъждане на конкурентоспособността на Европейския съюз, високите цени на енергията, следващия дългосрочен бюджет за периода 2028–2034 г. и разширяването. Лидерите ще търсят насоки за краткосрочни мерки срещу ефекта от високите енергийни цени върху гражданите и бизнеса. В дневния ред са и макроикономическите дисбаланси, включително отношенията с Китай.

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Украйна и натискът върху Русия

На 16 октомври ръководителите на държавите и правителствата от ЕС ще изслушат президента на Украйна Володимир Зеленски за последното развитие на войната. Очаква се да бъдат обсъдени атаките срещу цивилното население и инфраструктурата, както и продължаването на европейската подкрепа за Украйна.

В дневния ред е включено и допълнително увеличаване на натиска върху Русия. Европейският съвет ще разгледа хибридните заплахи, свързани с руската дейност в Европа, както и мерки за укрепване на устойчивостта срещу тях.

„Трябва да гарантираме, че допълнителният напредък и очакванията, които са създадени, ще бъдат последвани от конкретни резултати“, заяви президентът на Европейския съвет Антонио Коща.

Бюджетът, миграцията и Близкият изток

Лидерите ще обсъдят ирландското предложение за следващия бюджет на ЕС, което според БНР вече е предизвикало негативни реакции сред европейските институции. Бюджетът за 2028–2034 г. е сред ключовите теми на срещата, тъй като от него зависят бъдещите разходи за политики и програми на съюза.

Във втория ден са предвидени още разговори за миграцията и ситуацията в Близкия изток. Европейските лидери ще обсъдят и разширяването на ЕС и необходимите реформи, наред с въпросите за европейската отбрана и сигурност.

Източници: bnrnews.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факти

    5 0 Отговор
    Ударите по търговски кораби в Черно море в дневния ред на ЕССР

    06:43 15.10.2026

  • 2 От ЕС

    4 0 Отговор
    Ще ги осъдят остро, ще свикат комисия и така нататък.

    06:46 15.10.2026

  • 3 ЕС е куца патка без САЩ

    6 4 Отговор
    ЕС се подиграва със САЩ. Дания се подиграва със САЩ. ЕП се подиграва със САЩ.

    НАТО в Европа без САЩ е Турция. На какво се надява скапаното европейско НАТО?

    На Турция не й харесва Брюксел да се вре в Черно море.

    На какво се надяват нашите лицемери и брюкселските бюрократи!?

    06:47 15.10.2026

  • 4 Оня

    4 1 Отговор
    Е И? Какво като са в дневния ред? Ще издекламират предната порция безсмислици и до там! Убедително копаят надолу, но равносметката ще е тъжна!

    06:51 15.10.2026

  • 5 🦉🦉🦉🦉

    4 0 Отговор
    ЕсеС обсъди темата с ударите в Черно море
    е като
    Тутраканската селищна система обяви Рейгън за враг на нейната икономика😀😀😀

    07:05 15.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Историк

    1 3 Отговор
    Наглецът лавров заплаши преди 1 седмица,че ще атакуват усилено Черно море и го правят. Изпълняват си зловещото обещание, кой не е чул и разбрал, та се чуди ? Точно както са обещали атакуват,загиват невинни хора, предизвикват хаос в търговията с храни по Черно море, предизвикват хуманитарна криза. Искат да прекъснат изцяло Черноморския коридор за износ на украинско зърно към Африка и Азия. Това правят от началото на войната. Само путинолизците в България продължават да им помагат във военните престъпления като ги прикриват и са изложили националната сигурност като умишлено я оставиха незащитена .Путин миротвореца също многократно е заявявал, че ще атакува Украйна до последния украинец,защото няма такава държава, пак нашите путинолизци твърдят,че иска мир. Кога го е казвал? Казва единствено,че или Украйна ще капитулира ,или той ще я ликвидира. Кое пак не е ясно? Диктаторът предлага само насилие и терор или капитулация ,нищо друго.Кой шска да го изкара това,което той самия казва,че не е?

    Коментиран от #9, #10

    07:23 15.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Стига се пени, бре

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Историк":

    Наглеците продължават да внасят оръжие през Ч.Море. Путин им каза, че оръжие ,което убива руснаци няма да позволи да влиза. Щом си косвен участник в конфликта ще поемеш и негативите.Да си мислил с акъла си. Ти си мислиш, че ще лежиш на дивана, ще пращаш пари и оръжие и ще ти се размине? Забрави. За Путин това е военна задача. За теб е гледане на мач? Не позна.

    07:30 15.10.2026

  • 10 Истерик,

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Историк":

    Да бе, тя Африка е Европа се намира. Като проследиш движението на кораба и ти ставаш ясно къде е отивал. Марш на фронта да браниш зеленияПор.

    07:35 15.10.2026