Ударите по търговски кораби в Черно море в дневния ред на ЕС

Ударите по търговски кораби в изключителната икономическа зона на България в Черно море ще бъдат обсъдени от европейските лидери на 16 октомври, втория ден от заседанието на Европейския съвет в Брюксел. Темата е включена в разговорите за сигурността и отбраната.
Двудневната среща започва с обсъждане на конкурентоспособността на Европейския съюз, високите цени на енергията, следващия дългосрочен бюджет за периода 2028–2034 г. и разширяването. Лидерите ще търсят насоки за краткосрочни мерки срещу ефекта от високите енергийни цени върху гражданите и бизнеса. В дневния ред са и макроикономическите дисбаланси, включително отношенията с Китай.
Украйна и натискът върху Русия
На 16 октомври ръководителите на държавите и правителствата от ЕС ще изслушат президента на Украйна Володимир Зеленски за последното развитие на войната. Очаква се да бъдат обсъдени атаките срещу цивилното население и инфраструктурата, както и продължаването на европейската подкрепа за Украйна.
В дневния ред е включено и допълнително увеличаване на натиска върху Русия. Европейският съвет ще разгледа хибридните заплахи, свързани с руската дейност в Европа, както и мерки за укрепване на устойчивостта срещу тях.„Трябва да гарантираме, че допълнителният напредък и очакванията, които са създадени, ще бъдат последвани от конкретни резултати“, заяви президентът на Европейския съвет Антонио Коща.
Бюджетът, миграцията и Близкият изток
Лидерите ще обсъдят ирландското предложение за следващия бюджет на ЕС, което според БНР вече е предизвикало негативни реакции сред европейските институции. Бюджетът за 2028–2034 г. е сред ключовите теми на срещата, тъй като от него зависят бъдещите разходи за политики и програми на съюза.
Във втория ден са предвидени още разговори за миграцията и ситуацията в Близкия изток. Европейските лидери ще обсъдят и разширяването на ЕС и необходимите реформи, наред с въпросите за европейската отбрана и сигурност.
Източници: bnrnews.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факти
06:43 15.10.2026
2 От ЕС
06:46 15.10.2026
3 ЕС е куца патка без САЩ
НАТО в Европа без САЩ е Турция. На какво се надява скапаното европейско НАТО?
На Турция не й харесва Брюксел да се вре в Черно море.
На какво се надяват нашите лицемери и брюкселските бюрократи!?
06:47 15.10.2026
4 Оня
06:51 15.10.2026
5 🦉🦉🦉🦉
е като
Тутраканската селищна система обяви Рейгън за враг на нейната икономика😀😀😀
07:05 15.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Историк
Коментиран от #9, #10
07:23 15.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Стига се пени, бре
До коментар #7 от "Историк":Наглеците продължават да внасят оръжие през Ч.Море. Путин им каза, че оръжие ,което убива руснаци няма да позволи да влиза. Щом си косвен участник в конфликта ще поемеш и негативите.Да си мислил с акъла си. Ти си мислиш, че ще лежиш на дивана, ще пращаш пари и оръжие и ще ти се размине? Забрави. За Путин това е военна задача. За теб е гледане на мач? Не позна.
07:30 15.10.2026
10 Истерик,
До коментар #7 от "Историк":Да бе, тя Африка е Европа се намира. Като проследиш движението на кораба и ти ставаш ясно къде е отивал. Марш на фронта да браниш зеленияПор.
07:35 15.10.2026