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Обвиняемата за източване на НЗОК обжалва ареста си

Обвиняемата за източване на НЗОК обжалва ареста си

15 Октомври, 2026 06:54 570 3

  • нзок-
  • мариела генева-
  • пловдив-
  • арест-
  • фиктивни хоспитализации

Мариела Генева ще поиска от Апелативния съд в Пловдив по-лека мярка. Тя е подала оставка като декан и е поискала да напусне болничната клиника

Обвиняемата за източване на НЗОК обжалва ареста си - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Началникът на Клиниката по ревматология в УМБАЛ „Свети Георги“ и декан на Медицинския факултет в Пловдив Мариела Генева обжалва наложената ѝ мярка „задържане под стража“. Жалбата ще бъде разгледана от Апелативния съд в Пловдив, пред който обвиняемата ще настоява да бъде освободена от ареста.

Генева е обвиняема по разследване за предполагаемо източване на милиони от НЗОК чрез фиктивни хоспитализации в болницата. Тя не е призната за виновна, а окончателната преценка за отговорността ѝ ще бъде направена с влязла в сила присъда.

„Обвиняемият се счита за невинен до завършване на наказателното производство с влязла в сила присъда, с която се установява противното“, напомнят от Окръжния съд в Пловдив.

Зетят ѝ не обжалва гаранцията

Зетят на Генева, който също е обвиняем по случая, е освободен срещу парична гаранция от 10 000 евро. Той не е подал жалба срещу размера на определената гаранция.

Постоянният арест на Генева беше определен от Окръжния съд в Пловдив. Решението подлежи на преразглеждане от апелативната инстанция, която трябва да се произнесе по искането за изменение на мярката.

Подала е оставка от два поста

От ареста Генева е депозирала молба за напускане на Клиниката по ревматология. Тя е подала и оставка като декан на Медицинския факултет в Пловдив.

От болницата са заявили, че клиниката продължава да работи без прекъсване, въпреки задържането на нейния началник. Предстои съдът да реши дали обвиняемата ще остане в ареста или мярката ѝ ще бъде заменена с по-лека.

Източници: nova.bg


Пловдив / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Един трудов човек

    3 0 Отговор
    крадеш милионите и напускаш постовете,сега и неизлечимо болна ще се изкара нали

    06:59 15.10.2026

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    0 0 Отговор
    Конфискация на всички имоти ,а всичко друго ще им е награда

    07:22 15.10.2026

  • 3 Павел Пенев

    1 0 Отговор
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    07:40 15.10.2026