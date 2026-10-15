Обвиняемата за източване на НЗОК обжалва ареста си

Началникът на Клиниката по ревматология в УМБАЛ „Свети Георги“ и декан на Медицинския факултет в Пловдив Мариела Генева обжалва наложената ѝ мярка „задържане под стража“. Жалбата ще бъде разгледана от Апелативния съд в Пловдив, пред който обвиняемата ще настоява да бъде освободена от ареста.

Генева е обвиняема по разследване за предполагаемо източване на милиони от НЗОК чрез фиктивни хоспитализации в болницата. Тя не е призната за виновна, а окончателната преценка за отговорността ѝ ще бъде направена с влязла в сила присъда.

Зетят ѝ не обжалва гаранцията

„Обвиняемият се счита за невинен до завършване на наказателното производство с влязла в сила присъда, с която се установява противното“, напомнят от Окръжния съд в Пловдив.

Зетят на Генева, който също е обвиняем по случая, е освободен срещу парична гаранция от 10 000 евро. Той не е подал жалба срещу размера на определената гаранция.

Постоянният арест на Генева беше определен от Окръжния съд в Пловдив. Решението подлежи на преразглеждане от апелативната инстанция, която трябва да се произнесе по искането за изменение на мярката.

Подала е оставка от два поста

От ареста Генева е депозирала молба за напускане на Клиниката по ревматология. Тя е подала и оставка като декан на Медицинския факултет в Пловдив.

От болницата са заявили, че клиниката продължава да работи без прекъсване, въпреки задържането на нейния началник. Предстои съдът да реши дали обвиняемата ще остане в ареста или мярката ѝ ще бъде заменена с по-лека.

Източници: nova.bg