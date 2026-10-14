Хванаха шофьор на Porsche с 312 км/ч на пътя

Швейцарски мъж е бил засечен да управлява Porsche 911 GT3 със скорост от 312 км/ч по автомагистрала A40 във френския департамент От Савоа. Ограничението на участъка е 130 км/ч, а проверката е извършена през нощта на 26 срещу 27 септември. След приспадане на техническата допустима грешка за случая е приета скорост от 300 км/ч или превишаване от 170 км/ч. Шофьорската книжка на водача е била задържана незабавно, а автомобилът е откаран на наказателен паркинг.
Според данните, това е най-високата скорост, засичана от френската полиция на автомагистрала, като предишният посочен рекорд е бил 287 км/ч при Audi RS3, установени по-рано през годината. Водачът трябва да се яви пред френски съд през февруари 2027 година. При осъждане той може да получи глоба до 3750 евро и до три месеца затвор. Възможни са също забрана за шофиране във Франция и конфискация на автомобила.
Случаят може да бъде оспорен заради използвания радар, тъй като устройството е одобрено за измерване до 300 км/ч, а първоначалният отчет е бил 312 км/ч. След прилагането на техническата корекция обаче скоростта, приета по делото, е именно 300 км/ч. Дали това ще има значение за производството, ще реши съдът.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Смех
Коментиран от #11
18:24 14.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Наистина са смешни
18:28 14.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Ароматизатор Порче
18:34 14.10.2026
8 евро бричка
18:37 14.10.2026
9 ДрайвингПлежър
18:46 14.10.2026
10 6135
Ако камерата е отчела 312км/ч един добър адвокат лесно ще отърве този пишман състезател.
Поуката: ако искате да сте рахат карайте под 120 или над 320!
18:56 14.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.