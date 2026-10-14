Хванаха шофьор на Porsche с 312 км/ч на пътя

Швейцарски мъж е бил засечен да управлява Porsche 911 GT3 със скорост от 312 км/ч по автомагистрала A40 във френския департамент От Савоа. Ограничението на участъка е 130 км/ч, а проверката е извършена през нощта на 26 срещу 27 септември. След приспадане на техническата допустима грешка за случая е приета скорост от 300 км/ч или превишаване от 170 км/ч. Шофьорската книжка на водача е била задържана незабавно, а автомобилът е откаран на наказателен паркинг.

Според данните, това е най-високата скорост, засичана от френската полиция на автомагистрала, като предишният посочен рекорд е бил 287 км/ч при Audi RS3, установени по-рано през годината. Водачът трябва да се яви пред френски съд през февруари 2027 година. При осъждане той може да получи глоба до 3750 евро и до три месеца затвор. Възможни са също забрана за шофиране във Франция и конфискация на автомобила.

Случаят може да бъде оспорен заради използвания радар, тъй като устройството е одобрено за измерване до 300 км/ч, а първоначалният отчет е бил 312 км/ч. След прилагането на техническата корекция обаче скоростта, приета по делото, е именно 300 км/ч. Дали това ще има значение за производството, ще реши съдът.