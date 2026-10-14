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Хванаха шофьор на Porsche с 312 км/ч на пътя

Хванаха шофьор на Porsche с 312 км/ч на пътя

14 Октомври, 2026 18:19 1 656 11

  • porsche 911-
  • превишена скорост-
  • франция-
  • полиция

Швейцарският водач е спрян на A40 във Франция, където ограничението е 130 км/ч.

Хванаха шофьор на Porsche с 312 км/ч на пътя - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Швейцарски мъж е бил засечен да управлява Porsche 911 GT3 със скорост от 312 км/ч по автомагистрала A40 във френския департамент От Савоа. Ограничението на участъка е 130 км/ч, а проверката е извършена през нощта на 26 срещу 27 септември. След приспадане на техническата допустима грешка за случая е приета скорост от 300 км/ч или превишаване от 170 км/ч. Шофьорската книжка на водача е била задържана незабавно, а автомобилът е откаран на наказателен паркинг.

Според данните, това е най-високата скорост, засичана от френската полиция на автомагистрала, като предишният посочен рекорд е бил 287 км/ч при Audi RS3, установени по-рано през годината. Водачът трябва да се яви пред френски съд през февруари 2027 година. При осъждане той може да получи глоба до 3750 евро и до три месеца затвор. Възможни са също забрана за шофиране във Франция и конфискация на автомобила.

Случаят може да бъде оспорен заради използвания радар, тъй като устройството е одобрено за измерване до 300 км/ч, а първоначалният отчет е бил 312 км/ч. След прилагането на техническата корекция обаче скоростта, приета по делото, е именно 300 км/ч. Дали това ще има значение за производството, ще реши съдът.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Смех

    3 3 Отговор
    Че тоя бо клук може ли да развие такава скорост.

    Коментиран от #11

    18:24 14.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Наистина са смешни

    4 1 Отговор
    Тук по околовръстното на южната дъга между Герман и Лозен всяка вечер се провеждат гонки и Стораро и разни други такива вдигат по над 250 километра в час. Органите са в час с тези гонки но получават евро си и си затварят очите а когато се получи сигнал на 112 и предупреждават.

    18:28 14.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ароматизатор Порче

    2 0 Отговор
    Адвокатът му и вещите лица твърдят, че скоростта е била 129 км/час.

    18:34 14.10.2026

  • 8 евро бричка

    0 0 Отговор
    Аз вчера минах с 190 по бул.България

    18:37 14.10.2026

  • 9 ДрайвингПлежър

    2 0 Отговор
    При 312 е физически невъзможно да видиш ограничението от 130 така че човека да се оневини незабавно! Доказал е, че 312 е една напълно безопасна скорост, делото е заради алчността на френската полиция, което доказва, че полицаите по целия свят са просто едни милиционери!

    18:46 14.10.2026

  • 10 6135

    2 0 Отговор
    Мдаа, така си е. Повечето камери не са калибрирани и сертифицирани да засичат скорости над 300км/ч.

    Ако камерата е отчела 312км/ч един добър адвокат лесно ще отърве този пишман състезател.

    Поуката: ако искате да сте рахат карайте под 120 или над 320!

    18:56 14.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.