Няма данни, че танкерът край Румъния е ударен от дрон, тече разследване

Пожар избухна на танкера YARA J в румънски териториални води край Сулина, но към момента няма потвърждение, че корабът е бил поразен от дрон. Плавателният съд под флага на Коморските острови е бил на котва на около 8–10 морски мили югоизточно от канала Сулина, съобщи Ройтерс.
Екипажът е успял да потуши огъня, а няма данни за ранени. Според румънския министър на отбраната Раду Мируца корабът е бил празен и е чакал от няколко дни възможност да продължи плаването си. „Дали е бил ударен от дрон или не, това в момента се разследва“, заяви Мируца пред Digi24. Той уточни, че румънските радари не са засекли дрон, който да се приближава към танкера.
Спасителната операция е приключила
Сигналът за произшествието е подаден около 20:25 часа. Центърът за морска координация е поискал помощ от Румънската агенция за спасяване на човешки живот на море, която е изпратила спасителния кораб SAR APOLLO към района. След като екипажът е съобщил, че пожарът е овладян, спасителната мисия е прекратена.
По данни на румънската морска администрация танкерът е плавателен съд за превоз на химически и петролни продукти. Той не е превозвал товар и е изчаквал подходящи условия за преминаване към канала Сулина. По-късно корабът е вдигнал котва и е поел към пристанище Констанца, където се очаква да бъде извършена техническа експертиза.
В района е имало въздушни цели
Инцидентът е станал на фона на няколко сигнала за въздушни цели край румънското крайбрежие. Министерството на националната отбрана съобщи, че радарите са засекли обект, който за кратко е навлязъл в румънското въздушно пространство източно от Сулина. Вдигнати са два румънски изтребителя F-16, а по-късно за наблюдение са изпратени и два испански F-18.
Румънските власти засега не са установили пряка връзка между въздушните цели и пожара на YARA J. Именно тази връзка трябва да бъде изяснена при проверката на кораба в Констанца. Министерството на външните работи на Румъния заяви, че ще информира международните партньори и ще реагира публично, след като компетентните органи потвърдят обстоятелствата.
Случаят се разглежда в контекста на поредица от инциденти с търговски кораби в Черно море край бреговете на Румъния и България. При YARA J обаче потвърденият факт към момента е пожар на борда, а не доказана атака с дрон.
Източници: bta.bg, devdiscourse.com, digi24.ro
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Така,така
бангаранга също
Коментиран от #6, #8
06:17 15.10.2026
2 Българин
Коментиран от #9, #13
06:17 15.10.2026
3 Боруна Лом
06:17 15.10.2026
4 Може
06:19 15.10.2026
5 Лопата Орешник
06:23 15.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Мухьл
Зо не пишеш, че Путин готе треснал?
Ааааа, ще семкаоаме!
06:32 15.10.2026
8 ТИР
До коментар #1 от "Така,така":Летен сезон ще има ,но забраната която наложиха за руски туристи и цените умножени по две са причината за желаещи да почиват в България .
06:35 15.10.2026
9 Капейчо
До коментар #2 от "Българин":Като съдим плюсовете и минусите, които имаш ще са необходими поне още 100-200 потопени кораби, за да може родният Мурзаж да се замисли. След като се замисли ще каже "Не е вярно". Точка.
Ако пък "погрешка" ударят някой български град отговорът ще е "Ама ние си го заслужихме".
Коментиран от #19
07:09 15.10.2026
10 Винкело
07:15 15.10.2026
11 Историк
07:17 15.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Лавров Сергей
До коментар #13 от "Здрасти":ЦРУ са непрофесионалисти, а Джо Байден е обикновен лъжец, ако твърдят, че РФ ще напада мащите братя в Украйна. Да.
07:22 15.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 ГанЯ
07:35 15.10.2026
17 Циник
07:37 15.10.2026
18 еврозонист от полигона БГ
07:37 15.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.