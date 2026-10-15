Новини
Свят »
Румъния »
Няма данни, че танкерът край Румъния е ударен от дрон, тече разследване
  Тема: Украйна

Няма данни, че танкерът край Румъния е ударен от дрон, тече разследване

15 Октомври, 2026 06:08 1 537 20

  • танкер yara j-
  • сулина-
  • румъния-
  • дронове-
  • черно море

Екипажът на YARA J е в безопасност, спасителната операция е приключила

Няма данни, че танкерът край Румъния е ударен от дрон, тече разследване - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пожар избухна на танкера YARA J в румънски териториални води край Сулина, но към момента няма потвърждение, че корабът е бил поразен от дрон. Плавателният съд под флага на Коморските острови е бил на котва на около 8–10 морски мили югоизточно от канала Сулина, съобщи Ройтерс.

Екипажът е успял да потуши огъня, а няма данни за ранени. Според румънския министър на отбраната Раду Мируца корабът е бил празен и е чакал от няколко дни възможност да продължи плаването си. „Дали е бил ударен от дрон или не, това в момента се разследва“, заяви Мируца пред Digi24. Той уточни, че румънските радари не са засекли дрон, който да се приближава към танкера.

Още новини от Украйна

Спасителната операция е приключила

Сигналът за произшествието е подаден около 20:25 часа. Центърът за морска координация е поискал помощ от Румънската агенция за спасяване на човешки живот на море, която е изпратила спасителния кораб SAR APOLLO към района. След като екипажът е съобщил, че пожарът е овладян, спасителната мисия е прекратена.

По данни на румънската морска администрация танкерът е плавателен съд за превоз на химически и петролни продукти. Той не е превозвал товар и е изчаквал подходящи условия за преминаване към канала Сулина. По-късно корабът е вдигнал котва и е поел към пристанище Констанца, където се очаква да бъде извършена техническа експертиза.

В района е имало въздушни цели

Инцидентът е станал на фона на няколко сигнала за въздушни цели край румънското крайбрежие. Министерството на националната отбрана съобщи, че радарите са засекли обект, който за кратко е навлязъл в румънското въздушно пространство източно от Сулина. Вдигнати са два румънски изтребителя F-16, а по-късно за наблюдение са изпратени и два испански F-18.

Румънските власти засега не са установили пряка връзка между въздушните цели и пожара на YARA J. Именно тази връзка трябва да бъде изяснена при проверката на кораба в Констанца. Министерството на външните работи на Румъния заяви, че ще информира международните партньори и ще реагира публично, след като компетентните органи потвърдят обстоятелствата.

Случаят се разглежда в контекста на поредица от инциденти с търговски кораби в Черно море край бреговете на Румъния и България. При YARA J обаче потвърденият факт към момента е пожар на борда, а не доказана атака с дрон.

Източници: bta.bg, devdiscourse.com, digi24.ro


Румъния
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Така,така

    25 4 Отговор
    Летен сезон няма да има
    бангаранга също

    Коментиран от #6, #8

    06:17 15.10.2026

  • 2 Българин

    9 46 Отговор
    Колко кораба още трябва да потопи русия край българското крайбрежие, колко взрива във военните ни заводи и колко атентати срещу секретни комуникационни системи на територията на България са нужни на Радев и Йотова, за да признаят и заявят кратко, ясно и без присъщото им жалко шикалкавене кой е агресора във войната в Украйна и коя е терористичната държавата, която стои зад хибридните атаки в Европа ?

    Коментиран от #9, #13

    06:17 15.10.2026

  • 3 Боруна Лом

    19 2 Отговор
    ЯВНО Е БИЛ АКВАМЕН-РОКЕТ!

    06:17 15.10.2026

  • 4 Може

    24 1 Отговор
    да е ударен от айсберг ?

    06:19 15.10.2026

  • 5 Лопата Орешник

    15 2 Отговор
    Липсата на доказателства за нещо не е доказателство за неговата липса!

    06:23 15.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Мухьл

    4 2 Отговор
    И кога е станало това? Незо дата, месец…. Нема такива работи!
    Зо не пишеш, че Путин готе треснал?
    Ааааа, ще семкаоаме!

    06:32 15.10.2026

  • 8 ТИР

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Така,така":

    Летен сезон ще има ,но забраната която наложиха за руски туристи и цените умножени по две са причината за желаещи да почиват в България .

    06:35 15.10.2026

  • 9 Капейчо

    5 8 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    Като съдим плюсовете и минусите, които имаш ще са необходими поне още 100-200 потопени кораби, за да може родният Мурзаж да се замисли. След като се замисли ще каже "Не е вярно". Точка.
    Ако пък "погрешка" ударят някой български град отговорът ще е "Ама ние си го заслужихме".

    Коментиран от #19

    07:09 15.10.2026

  • 10 Винкело

    4 0 Отговор
    В текста няма и думица за "данни", ама важното е да ги има в заглавието. Кой ти чете текста.

    07:15 15.10.2026

  • 11 Историк

    3 8 Отговор
    Наглецът лавров заплаши преди 1 седмица,че ще атакуват усилено Черно море и го правят. Изпълняват си зловещото обещание, кой не е чул и разбрал, та се чуди ? Точно както са обещали атакуват,загиват невинни хора, предизвикват хаос в търговията с храни по Черно море, предизвикват хуманитарна криза. Искат да прекъснат изцяло Черноморския коридор за износ на украинско зърно към Африка и Азия. Това правят от началото на войната. Само путинолизците в България продължават да им помагат във военните престъпления като ги прикриват и са изложили националната сигурност като умишлено я оставиха незащитена .Путин миротвореца също многократно е заявявал, че ще атакува Украйна до последния украинец,защото няма такава държава, пак нашите путинолизци твърдят,че иска мир. Кога го е казвал? Казва единствено,че или Украйна ще капитулира ,или той ще я ликвидира. Кое пак не е ясно? Диктаторът предлага само насилие и терор или капитулация ,нищо друго.Кой шска да го изкара това,което той самия казва,че не е?

    07:17 15.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Лавров Сергей

    1 3 Отговор

    До коментар #13 от "Здрасти":

    ЦРУ са непрофесионалисти, а Джо Байден е обикновен лъжец, ако твърдят, че РФ ще напада мащите братя в Украйна. Да.

    07:22 15.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ГанЯ

    1 0 Отговор
    Не бе, ударен е от мокър парцал 😁

    07:35 15.10.2026

  • 17 Циник

    0 0 Отговор
    Баширов е доплувал на надуваемо пате-пояс.

    07:37 15.10.2026

  • 18 еврозонист от полигона БГ

    1 0 Отговор
    Който иска нато ще е без туристи ,пари и дизел.

    07:37 15.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания