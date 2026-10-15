Няма данни, че танкерът край Румъния е ударен от дрон, тече разследване

Пожар избухна на танкера YARA J в румънски териториални води край Сулина, но към момента няма потвърждение, че корабът е бил поразен от дрон. Плавателният съд под флага на Коморските острови е бил на котва на около 8–10 морски мили югоизточно от канала Сулина, съобщи Ройтерс.

Екипажът е успял да потуши огъня, а няма данни за ранени. Според румънския министър на отбраната Раду Мируца корабът е бил празен и е чакал от няколко дни възможност да продължи плаването си. „Дали е бил ударен от дрон или не, това в момента се разследва“, заяви Мируца пред Digi24. Той уточни, че румънските радари не са засекли дрон, който да се приближава към танкера.

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Спасителната операция е приключила

Сигналът за произшествието е подаден около 20:25 часа. Центърът за морска координация е поискал помощ от Румънската агенция за спасяване на човешки живот на море, която е изпратила спасителния кораб SAR APOLLO към района. След като екипажът е съобщил, че пожарът е овладян, спасителната мисия е прекратена.

По данни на румънската морска администрация танкерът е плавателен съд за превоз на химически и петролни продукти. Той не е превозвал товар и е изчаквал подходящи условия за преминаване към канала Сулина. По-късно корабът е вдигнал котва и е поел към пристанище Констанца, където се очаква да бъде извършена техническа експертиза.

В района е имало въздушни цели

Инцидентът е станал на фона на няколко сигнала за въздушни цели край румънското крайбрежие. Министерството на националната отбрана съобщи, че радарите са засекли обект, който за кратко е навлязъл в румънското въздушно пространство източно от Сулина. Вдигнати са два румънски изтребителя F-16, а по-късно за наблюдение са изпратени и два испански F-18.

Румънските власти засега не са установили пряка връзка между въздушните цели и пожара на YARA J. Именно тази връзка трябва да бъде изяснена при проверката на кораба в Констанца. Министерството на външните работи на Румъния заяви, че ще информира международните партньори и ще реагира публично, след като компетентните органи потвърдят обстоятелствата.

Случаят се разглежда в контекста на поредица от инциденти с търговски кораби в Черно море край бреговете на Румъния и България. При YARA J обаче потвърденият факт към момента е пожар на борда, а не доказана атака с дрон.

Източници: bta.bg, devdiscourse.com, digi24.ro