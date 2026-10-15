Искат постоянен арест за майката и сина за убийството край Димитровград

Окръжната прокуратура в Хасково ще поиска постоянен арест за 32-годишна жена и 14-годишния ѝ син, обвинени за умишленото убийство на 67-годишен мъж в Димитровград. Тялото на починалия беше открито в багажника на катастрофирал автомобил.

Според обвинението престъплението е извършено на 12 октомври в къща в квартал „Черноконево“. На 14-годишното момче е повдигнато обвинение, че е нанесло прободна рана в областта на сърцето на мъжа. Прокуратурата твърди, че майката е подбудила и подпомогнала сина си.

„Предстои Окръжна прокуратура-Хасково да внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо тях“, се посочва в съобщението на прокуратурата, цитирано от медиите.

Тялото е открито след катастрофа

Сигналът за инцидента е подаден на телефон 112 в 23:40 часа. Изпратеният полицейски екип установил, че автомобилът се е ударил в контейнер за отпадъци. При отварянето на багажника служителите открили тялото, завито в одеяло.

В хода на действията по разследването майката и момчето са били задържани в близост до мястото на катастрофата. Жената е задържана за срок до 72 часа, а на непълнолетния е наложена мярка до 48 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.

Двамата ще бъдат изправени пред съда, който трябва да се произнесе по исканията за най-тежката мярка за неотклонение. На този етап обвиненията са в рамките на досъдебно производство, а вината на обвиняемите не е установена с влязла в сила присъда.

Източници: bntnews.bg, dnes.bg