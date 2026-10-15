Европа увеличава подкрепата за Украйна заради отношението на САЩ

Европейски лидери обещават да увеличат подкрепата за Украйна на фона на опасенията, че президентът на САЩ Доналд Тръмп може да прекрати или ограничи обмена на военно разузнаване с Киев. В центъра на тревогите са данните за руските ракетни удари, както и достъпът до военната версия на системата Starlink.

Според The New York Times, цитиран от УНИАН, украинският президент Владимир Зеленски е обсъдил въпроса с британския премиер Анди Бърнам по време на срещата им в Лондон. Зеленски е посочил, че разговорите ще засегнат обмена на разузнавателна информация и Starlink, която има ключово значение за украинските военни операции.

Неяснота около Starlink и американските данни

„Имаше много различни изненади, които не очакваш, когато имаш истинско партньорство, а ние разчитаме именно на партньорство със Съединените щати“, заявява Зеленски.

Украйна внезапно е загубила достъп до военната версия на Starlink, за която плаща Пентагонът. Причините не са обяснени. Прекъсването засилва опасенията, че Киев може да се лиши от американска подкрепа, която му помага да насочва прецизни удари и да се защитава от руски ракети и безпилотни летателни апарати.

Допълнителни въпроси възникват, след като Украйна не е получила ранно предупреждение от партньорите си за руски ракетни удари в нощите срещу понеделник и вторник. Това поражда предположения, че Вашингтон може да е ограничил част от обмена на данни, включително сателитната информация за подготовка на ракетни изстрелвания.

Американски и украински представители обаче заявяват, че ключовите американски разузнавателни данни продължават да постъпват. Попитан по въпроса, Тръмп казва: „Ние им помагаме и споделяме разузнавателни данни“.

Лондон ускорява военната и икономическата помощ

Бърнам обещава ускорена британска военна и икономическа помощ, включително нова партида ракети за украинските системи за противовъздушна отбрана.

„Ще се погрижим те да бъдат доставени възможно най-бързо“, заявява британският премиер в началото на срещата на „Даунинг стрийт“ 10.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте също призовава съюзниците да направят повече за Украйна, особено в областта на противовъздушната отбрана. „Путин се опитва да отслаби решимостта ни и да спре подкрепата ни за Украйна. Но Русия се проваля. Няма да се поддадем на сплашване“, заявява Рюте по време на пресконференция в Естония.

Европа може да помогне, но не напълно да замени САЩ

Великобритания разполага със значителни разузнавателни способности чрез сътрудничеството със САЩ, Канада, Австралия и Нова Зеландия в рамките на „Петте очи“. Възможностите на Вашингтон обаче са по-големи, особено при събирането и бързото предаване на данни за цели на руска територия.

Робърт Мурет, бивш директор на Националната агенция за геопространствено разузнаване на САЩ, определя американските данни като точни, подробни и навременни. По думите му Полша и балтийските държави също споделят значителен обем информация с Украйна.

Военният анализатор Томас Уизингтън от Кралския институт за отбранителни изследвания в Лондон оценява европейските способности като „доста добри“, но предупреждава, че данните могат да бъдат фрагментирани или дублирани. Това може да забави обмена. Според него Европа би могла да повтори част от американските разузнавателни дейности, но американската подкрепа остава важна допълнителна гаранция.

Източници: unian.net, nytimes.com, gov.uk