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Европа увеличава подкрепата за Украйна заради отношението на САЩ
  Тема: Украйна

Европа увеличава подкрепата за Украйна заради отношението на САЩ

15 Октомври, 2026 06:48, обновена 15 Октомври, 2026 06:51 1 251 55

  • украйна-
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  • владимир зеленски-
  • starlink-
  • военна помощ

Съюзниците обсъждат как да компенсират евентуално ограничаване на американското разузнаване и помощта за Киев

Европа увеличава подкрепата за Украйна заради отношението на САЩ - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европейски лидери обещават да увеличат подкрепата за Украйна на фона на опасенията, че президентът на САЩ Доналд Тръмп може да прекрати или ограничи обмена на военно разузнаване с Киев. В центъра на тревогите са данните за руските ракетни удари, както и достъпът до военната версия на системата Starlink.

Според The New York Times, цитиран от УНИАН, украинският президент Владимир Зеленски е обсъдил въпроса с британския премиер Анди Бърнам по време на срещата им в Лондон. Зеленски е посочил, че разговорите ще засегнат обмена на разузнавателна информация и Starlink, която има ключово значение за украинските военни операции.

„Имаше много различни изненади, които не очакваш, когато имаш истинско партньорство, а ние разчитаме именно на партньорство със Съединените щати“, заявява Зеленски.

Неяснота около Starlink и американските данни

Украйна внезапно е загубила достъп до военната версия на Starlink, за която плаща Пентагонът. Причините не са обяснени. Прекъсването засилва опасенията, че Киев може да се лиши от американска подкрепа, която му помага да насочва прецизни удари и да се защитава от руски ракети и безпилотни летателни апарати.

Допълнителни въпроси възникват, след като Украйна не е получила ранно предупреждение от партньорите си за руски ракетни удари в нощите срещу понеделник и вторник. Това поражда предположения, че Вашингтон може да е ограничил част от обмена на данни, включително сателитната информация за подготовка на ракетни изстрелвания.

Американски и украински представители обаче заявяват, че ключовите американски разузнавателни данни продължават да постъпват. Попитан по въпроса, Тръмп казва: „Ние им помагаме и споделяме разузнавателни данни“.

Лондон ускорява военната и икономическата помощ

Бърнам обещава ускорена британска военна и икономическа помощ, включително нова партида ракети за украинските системи за противовъздушна отбрана.

„Ще се погрижим те да бъдат доставени възможно най-бързо“, заявява британският премиер в началото на срещата на „Даунинг стрийт“ 10.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте също призовава съюзниците да направят повече за Украйна, особено в областта на противовъздушната отбрана. „Путин се опитва да отслаби решимостта ни и да спре подкрепата ни за Украйна. Но Русия се проваля. Няма да се поддадем на сплашване“, заявява Рюте по време на пресконференция в Естония.

Европа може да помогне, но не напълно да замени САЩ

Великобритания разполага със значителни разузнавателни способности чрез сътрудничеството със САЩ, Канада, Австралия и Нова Зеландия в рамките на „Петте очи“. Възможностите на Вашингтон обаче са по-големи, особено при събирането и бързото предаване на данни за цели на руска територия.

Робърт Мурет, бивш директор на Националната агенция за геопространствено разузнаване на САЩ, определя американските данни като точни, подробни и навременни. По думите му Полша и балтийските държави също споделят значителен обем информация с Украйна.

Военният анализатор Томас Уизингтън от Кралския институт за отбранителни изследвания в Лондон оценява европейските способности като „доста добри“, но предупреждава, че данните могат да бъдат фрагментирани или дублирани. Това може да забави обмена. Според него Европа би могла да повтори част от американските разузнавателни дейности, но американската подкрепа остава важна допълнителна гаранция.

Източници: unian.net, nytimes.com, gov.uk


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фон Мюнхаузен

    50 2 Отговор
    Кога ще се разкарат корумпетата от ЕНП, когато набомбят цяла Европа ли?

    06:53 15.10.2026

  • 2 Исторически факти

    38 1 Отговор
    Между блондинки:
    - Снощи влизам в тоалетната на бара и гледам на пода 50 евро.
    - И кво?
    - Тъкмо се наведох да ги взема и усещам как ги заработвам...

    06:53 15.10.2026

  • 3 Уточнение

    48 4 Отговор
    Европа увеличава подкрепата за Украйна заради отношението на САЩ, защото я е страх да не спре войната

    Коментиран от #13

    06:54 15.10.2026

  • 4 Точна статия

    3 9 Отговор
    Украинският президент беше посрещнат с червен килим на "Даунинг стийт" 10 като израз на непоколебимата подкрета на Великобритания за страната му

    06:54 15.10.2026

  • 5 🦉🦉🦉🦉

    37 1 Отговор
    Абе СПРЕТЕ с тези снимки на Светци и Светици от ЕсеС със звездни Ореоли ‼️

    06:54 15.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 асенчо

    31 1 Отговор
    Демек, ИНФЛАЦИЯТА ни побеснява.

    06:55 15.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Оня

    24 2 Отговор
    Интересна хипотеза ,как така спирането на старлинг съвпада с ударите на кораби в Черно море? Урките казват че имали доста дронове във полет когато го изключили и са " ослепели"?????

    06:57 15.10.2026

  • 10 Абе те

    26 1 Отговор
    вещиците ще ни скубят до време,като свършат нашите пари ще свършат и техните!

    06:57 15.10.2026

  • 11 Кой не е наясно,

    31 2 Отговор
    че брюкселският Титаник потъва?

    А, господин Ганев!?

    06:58 15.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Гери

    29 3 Отговор
    БЕЗ САЩ НАТО НЕ СТАВА СЕГА СЕ РАЗБРА ИНТЕРЕСНОТО Е, ЧЕ ЗЕЛЕНСКИ НЕ ПУСКА КОКАЛА И СЕ ПИТА ЗАЩО

    06:59 15.10.2026

  • 15 Маринов

    36 1 Отговор
    Коалицията на войната бута Европа към голяма европейска война. И ако си мислят, че с пари и оръжия и до последния украинец ще се борят и успеят срещу Русия, грешат. Защото ще оформят друга коалиция срещу себе си - Русия и САЩ, с подкрепата на Китай и други. Тогава? Бързо ще си отидат от политическата сцена, ако не разпалят войната и на своите територии. Не това е пътят. Пътят е масата, преговорите, договаряне, подписване документи, край на войната. Това е.

    06:59 15.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Доктор Гълъбова

    28 1 Отговор
    УМИРАЩА ЕВРОПА В ПРЕДСМЪРТНИ КОНВУЛСИИ!

    07:04 15.10.2026

  • 20 1001

    28 1 Отговор
    Брюкселските бюрократи крадат заедно със Зелю. На всички е ясно това!

    07:04 15.10.2026

  • 21 Особено мнение

    13 3 Отговор

    До коментар #13 от "Кърмаза глава":

    Кой е агресора и чий е Крим? Дебати на ниво детска градина, чия е играчката и кой първи започна да щипе и да хапе. Примитивно и елементарно.

    Коментиран от #28

    07:04 15.10.2026

  • 22 Дзак

    14 0 Отговор
    Да попитат тази агенция за Геопространствено разузнаване дали са засекли полети на дронове атакуващи кораби в Икономиката зона на България!

    07:04 15.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 КАЯ КАЛАС

    14 0 Отговор
    Е много повече от един цял старлинк.

    07:07 15.10.2026

  • 27 Асен

    23 1 Отговор
    Ненормалници! До кога!?Колко години още ще издържат хунтата на Зеленски

    07:07 15.10.2026

  • 28 Кърмаза глава

    3 8 Отговор

    До коментар #21 от "Особено мнение":

    добре де, нали Путин като избие фашистите в Украйна (35 милиона, колко му е?) и след това избие фашистите в Балтийските републики, в Грузия, Армения, Азърбайджан, Киргизстан и Молдова, ще дойде да освободи и нас от Гейропа и НАТО, така че какъв точно ви е проблемът?

    07:08 15.10.2026

  • 29 Ъъъ

    21 1 Отговор
    Да е ясно кой напиня да се бие с рсшките: Великобритания, Германия, Франция(на Макрон), Полша и балтийските тигри....В по-малка степен скандинавците....Също така глупавата акушерка Урсула и нацистката внучка Кая Калас....И тези ще побеждават Раша?🤣

    Коментиран от #30

    07:08 15.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 КАПИТУЛАЦИЯТА НА ОКРАИНА

    15 1 Отговор
    Ще има съществено отражение върху новофашистка Европа.

    07:09 15.10.2026

  • 32 ама как бре юнаци

    15 1 Отговор
    до като не вкарате европа в война няма да стане -само въпроса ми е кой ще е на фронта нашите диванни специалисти от нпо-та който по цял ден драскат за някой цент или гого лозанов,тагарев мирчев оземпика,шиши или боко кой от всичките .тази акушерка не мисли за страните в ек

    07:11 15.10.2026

  • 33 НАБЛЮДАВАТ СЕ ВЪТРЕШНИ ПРОТИВОРЕЧИЯ

    13 1 Отговор
    В глобалната англосаксонска банда.

    07:11 15.10.2026

  • 34 Бончо М.

    13 1 Отговор
    Е, докога ЕС ще компенсира всевъзможните липси и загуби на Украйна? До последния украинец и до последния европеец?Както е тръгнало няма да ни се размине и пряка война с Русия.

    07:11 15.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Фен

    14 1 Отговор
    Ами Мирчев да спре да се кокори в народното събрание защо потъват кораби в Черно море. Да свиква. Ние воюваме срещу Русия, следователно, и тя срещу нас. Какво ли ще направи Урсула, ако Русия удари склад с оръжия в Полша или завод у нас? Ще прати гвардейци с розови прашки? Добре, че Русия и така се справя.

    07:12 15.10.2026

  • 37 Как по-точно?

    12 1 Отговор
    Ще им наливат повече пари, добре. Как това ще им помогне ако САЩ наистина спрат да помагат на Украйна, като и ПВО-то, и разузнавателните данни идват от САЩ. Алтернтива на Starlink ли ще им предложат, която нямат, ракети Patriot ли, които няма как да произвеждат също? Освен ако плана не е да целят руснаците с пачки докато настъпват, друго не виждам.

    Коментиран от #40

    07:13 15.10.2026

  • 38 Тити

    2 13 Отговор
    Ако бяха вкарали войски е Украйна до сега трябваше да е приключил конфликта.

    Коментиран от #43, #49, #53

    07:14 15.10.2026

  • 39 Вече се обърках

    8 0 Отговор

    До коментар #16 от "Ха ха ха":

    Няма ли международно движение за мир в Европа? Или всички сендикалисти са се срастнали с власт имеющите и не искат да ситразвалятьрахатлъка?
    Тия нашите поборнициьза правата на работещите са се уяли до степен, че вече не мога да гитпонасям и ми се повдига, като ги видя?
    Да ги махнем! Трябват ни нови лица с морал и авторитет!

    07:14 15.10.2026

  • 40 54321

    1 7 Отговор

    До коментар #37 от "Как по-точно?":

    голям стратег си...Колкото ботокса взе Киев за 3 дни, портокала спря войната за 24 часа, така вече на някой му пука за дедо доню, ботокса. След междинните избори тоя ще е в историята и рашките ще лапат дедовия.

    07:17 15.10.2026

  • 41 Русофил

    2 5 Отговор
    Край! Тома не се трае! Живея в ЕС и с парите ми подкрепят Украйна.

    Приключих тук. Заминавам за Русия.

    Коментиран от #50

    07:18 15.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Ъъъ

    6 1 Отговор
    "Европа увеличава подкрепата за Украйна...."

    Кои са "Европа": Гочоолу, Дочоолу, Данко Хаирсъзина и Гуньо Адвокатина....🤣

    Да обясним кои са тези герои и какво означава, когато някой ги използва, че предвид интелектуалния капацитет на троловете, бая народ ще се чуди кои са и що се появяват под статия за Европа?

    Когато в съвременния обществен или политически живот някой каже "Гочоолу и Дочоолу“, той визира корумпирани политически субекти, повърхностни псевдоинтелигенти, или хора, които въртят задкулисни схеми и "борят корупцията“(в случая ще се бият с Путин) само на думи.

    07:26 15.10.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 И какво

    6 0 Отговор
    Излезе от цялата работа? Украинците и НАТО-то разбират заракетните удари чак когато ракетите паднат по главите им. Само да не се укаже накрая, че и ситуацията с "УКРАИНСКИТЕ" ЗДРАСТИ дронове е същата

    07:28 15.10.2026

  • 47 Хаха

    7 1 Отговор
    Тъпа и упорита!

    07:29 15.10.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Странно

    4 0 Отговор

    До коментар #41 от "Русофил":

    Че в демократична ЕС политиците решават какво са правят с парите на данъкоплатците без да питат.. .какво прави имат мерц и маркон с по 15%одобрение да харчат парите на останалите 85% !? И после Путин бил диктатор....той поне крие одобрението си но западняците нагло се присмиват на избирателите си

    07:34 15.10.2026

  • 51 Някой

    7 0 Отговор
    Ооо, йеее! Европейския данъкоплатец (и българския в това число) се кефи на тази новина. Сега поне е безпощадно ясно, че Урсула и компания не се грижат за тяхното благоденствие, а за това на един нашмъркан фашист. И на себе си, де, защото голяма част от тези "помощи" се връщат на европейските политици по сметки от офшорните зони.
    Много съм горд, че съм европеец, да знаете!

    07:35 15.10.2026

  • 52 Урсулка

    0 0 Отговор
    Веднага всички едното бъбрече за Украйна!Ще победим!

    07:43 15.10.2026

  • 53 Някой

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Тити":

    Да, прав си. Щеше да приключи конфликта за няма и час. Ама още нямаше да се е разнесла радиоактивната пепел над Европа.

    07:43 15.10.2026

  • 54 Да се разбира:

    0 0 Отговор
    Подкрепящата ръка, още по-дълбоко в чуждите джобове! И пак без да пита.

    07:45 15.10.2026

  • 55 Урсулите

    1 0 Отговор
    Щи Подаряваме Милиарди на Украйна до пълното унищожаване на
    Икономиката на ЕС и до Последната жива укра!

    07:45 15.10.2026

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