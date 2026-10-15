Европа увеличава подкрепата за Украйна заради отношението на САЩ

Европейски лидери обещават да увеличат подкрепата за Украйна на фона на опасенията, че президентът на САЩ Доналд Тръмп може да прекрати или ограничи обмена на военно разузнаване с Киев. В центъра на тревогите са данните за руските ракетни удари, както и достъпът до военната версия на системата Starlink.
Според The New York Times, цитиран от УНИАН, украинският президент Владимир Зеленски е обсъдил въпроса с британския премиер Анди Бърнам по време на срещата им в Лондон. Зеленски е посочил, че разговорите ще засегнат обмена на разузнавателна информация и Starlink, която има ключово значение за украинските военни операции.„Имаше много различни изненади, които не очакваш, когато имаш истинско партньорство, а ние разчитаме именно на партньорство със Съединените щати“, заявява Зеленски.
Неяснота около Starlink и американските данни
Украйна внезапно е загубила достъп до военната версия на Starlink, за която плаща Пентагонът. Причините не са обяснени. Прекъсването засилва опасенията, че Киев може да се лиши от американска подкрепа, която му помага да насочва прецизни удари и да се защитава от руски ракети и безпилотни летателни апарати.
Допълнителни въпроси възникват, след като Украйна не е получила ранно предупреждение от партньорите си за руски ракетни удари в нощите срещу понеделник и вторник. Това поражда предположения, че Вашингтон може да е ограничил част от обмена на данни, включително сателитната информация за подготовка на ракетни изстрелвания.
Американски и украински представители обаче заявяват, че ключовите американски разузнавателни данни продължават да постъпват. Попитан по въпроса, Тръмп казва: „Ние им помагаме и споделяме разузнавателни данни“.
Лондон ускорява военната и икономическата помощ
Бърнам обещава ускорена британска военна и икономическа помощ, включително нова партида ракети за украинските системи за противовъздушна отбрана.„Ще се погрижим те да бъдат доставени възможно най-бързо“, заявява британският премиер в началото на срещата на „Даунинг стрийт“ 10.
Генералният секретар на НАТО Марк Рюте също призовава съюзниците да направят повече за Украйна, особено в областта на противовъздушната отбрана. „Путин се опитва да отслаби решимостта ни и да спре подкрепата ни за Украйна. Но Русия се проваля. Няма да се поддадем на сплашване“, заявява Рюте по време на пресконференция в Естония.
Европа може да помогне, но не напълно да замени САЩ
Великобритания разполага със значителни разузнавателни способности чрез сътрудничеството със САЩ, Канада, Австралия и Нова Зеландия в рамките на „Петте очи“. Възможностите на Вашингтон обаче са по-големи, особено при събирането и бързото предаване на данни за цели на руска територия.
Робърт Мурет, бивш директор на Националната агенция за геопространствено разузнаване на САЩ, определя американските данни като точни, подробни и навременни. По думите му Полша и балтийските държави също споделят значителен обем информация с Украйна.
Военният анализатор Томас Уизингтън от Кралския институт за отбранителни изследвания в Лондон оценява европейските способности като „доста добри“, но предупреждава, че данните могат да бъдат фрагментирани или дублирани. Това може да забави обмена. Според него Европа би могла да повтори част от американските разузнавателни дейности, но американската подкрепа остава важна допълнителна гаранция.
Източници: unian.net, nytimes.com, gov.uk
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Фон Мюнхаузен
06:53 15.10.2026
2 Исторически факти
- Снощи влизам в тоалетната на бара и гледам на пода 50 евро.
- И кво?
- Тъкмо се наведох да ги взема и усещам как ги заработвам...
06:53 15.10.2026
3 Уточнение
Коментиран от #13
06:54 15.10.2026
4 Точна статия
06:54 15.10.2026
5 🦉🦉🦉🦉
06:54 15.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 асенчо
06:55 15.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Оня
06:57 15.10.2026
10 Абе те
06:57 15.10.2026
11 Кой не е наясно,
А, господин Ганев!?
06:58 15.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Гери
06:59 15.10.2026
15 Маринов
06:59 15.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Доктор Гълъбова
07:04 15.10.2026
20 1001
07:04 15.10.2026
21 Особено мнение
До коментар #13 от "Кърмаза глава":Кой е агресора и чий е Крим? Дебати на ниво детска градина, чия е играчката и кой първи започна да щипе и да хапе. Примитивно и елементарно.
Коментиран от #28
07:04 15.10.2026
22 Дзак
07:04 15.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 КАЯ КАЛАС
07:07 15.10.2026
27 Асен
07:07 15.10.2026
28 Кърмаза глава
До коментар #21 от "Особено мнение":добре де, нали Путин като избие фашистите в Украйна (35 милиона, колко му е?) и след това избие фашистите в Балтийските републики, в Грузия, Армения, Азърбайджан, Киргизстан и Молдова, ще дойде да освободи и нас от Гейропа и НАТО, така че какъв точно ви е проблемът?
07:08 15.10.2026
29 Ъъъ
Коментиран от #30
07:08 15.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 КАПИТУЛАЦИЯТА НА ОКРАИНА
07:09 15.10.2026
32 ама как бре юнаци
07:11 15.10.2026
33 НАБЛЮДАВАТ СЕ ВЪТРЕШНИ ПРОТИВОРЕЧИЯ
07:11 15.10.2026
34 Бончо М.
07:11 15.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Фен
07:12 15.10.2026
37 Как по-точно?
Коментиран от #40
07:13 15.10.2026
38 Тити
Коментиран от #43, #49, #53
07:14 15.10.2026
39 Вече се обърках
До коментар #16 от "Ха ха ха":Няма ли международно движение за мир в Европа? Или всички сендикалисти са се срастнали с власт имеющите и не искат да ситразвалятьрахатлъка?
Тия нашите поборнициьза правата на работещите са се уяли до степен, че вече не мога да гитпонасям и ми се повдига, като ги видя?
Да ги махнем! Трябват ни нови лица с морал и авторитет!
07:14 15.10.2026
40 54321
До коментар #37 от "Как по-точно?":голям стратег си...Колкото ботокса взе Киев за 3 дни, портокала спря войната за 24 часа, така вече на някой му пука за дедо доню, ботокса. След междинните избори тоя ще е в историята и рашките ще лапат дедовия.
07:17 15.10.2026
41 Русофил
Приключих тук. Заминавам за Русия.
Коментиран от #50
07:18 15.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Ъъъ
Кои са "Европа": Гочоолу, Дочоолу, Данко Хаирсъзина и Гуньо Адвокатина....🤣
Да обясним кои са тези герои и какво означава, когато някой ги използва, че предвид интелектуалния капацитет на троловете, бая народ ще се чуди кои са и що се появяват под статия за Европа?
Когато в съвременния обществен или политически живот някой каже "Гочоолу и Дочоолу“, той визира корумпирани политически субекти, повърхностни псевдоинтелигенти, или хора, които въртят задкулисни схеми и "борят корупцията“(в случая ще се бият с Путин) само на думи.
07:26 15.10.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 И какво
07:28 15.10.2026
47 Хаха
07:29 15.10.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Странно
До коментар #41 от "Русофил":Че в демократична ЕС политиците решават какво са правят с парите на данъкоплатците без да питат.. .какво прави имат мерц и маркон с по 15%одобрение да харчат парите на останалите 85% !? И после Путин бил диктатор....той поне крие одобрението си но западняците нагло се присмиват на избирателите си
07:34 15.10.2026
51 Някой
Много съм горд, че съм европеец, да знаете!
07:35 15.10.2026
52 Урсулка
07:43 15.10.2026
53 Някой
До коментар #38 от "Тити":Да, прав си. Щеше да приключи конфликта за няма и час. Ама още нямаше да се е разнесла радиоактивната пепел над Европа.
07:43 15.10.2026
54 Да се разбира:
07:45 15.10.2026
55 Урсулите
Икономиката на ЕС и до Последната жива укра!
07:45 15.10.2026