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Руски ракети удариха Киев, поразени са енергийни обекти, ранените са десетки
  Тема: Украйна

Руски ракети удариха Киев, поразени са енергийни обекти, ранените са десетки

14 Октомври, 2026 06:58 2 977 126

  • киев-
  • руски ракетен удар-
  • балистични ракети-
  • енергийни обекти-
  • електротранспорт

Атаката е засегнала движението на електротранспорта в Дарницкия и Печерския район. Броят на пострадалите в столицата е нараснал до 44 души

Руски ракети удариха Киев, поразени са енергийни обекти, ранените са десетки - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руски сили атакуваха Киев с балистични ракети през нощта на 14 октомври, като удариха няколко енергийни обекта в столицата. В резултат на атаката временно е спряно движението на електротранспорта в Дарницкия и Печерския район, съобщиха кметът на Киев Виталий Кличко и „Киевпастранс“.

„Врагът нанесе удар по няколко енергийни обекта на столицата“, е заявил Кличко. Не се съобщава за пълно прекъсване на електроснабдяването в града, но пораженията по енергийната инфраструктура са довели до транспортни ограничения.

Въздушна тревога е обявена в Киев и в други райони на Украйна заради заплаха от балистични ракети. Украинските ВВС са съобщили за изстрелвания към Киев, Житомир и Харков, след което в столицата са чути взривове. Местните власти са призовали жителите да се укрият.

Първоначално е съобщено за двама загинали и 21 пострадали в Киев, сред които и дете. По-късно Киевската градска военна администрация е обявила, че броят на пострадалите при масираната атака срещу столицата и Киевска област е достигнал 44 души. Данните за жертвите и разрушенията се уточняват.

Удар по енергийна инфраструктура

Атаката е засегнала обекти, свързани с енергоснабдяването на Киев. Спирането на електротранспорта в два района е сред първите потвърдени последици, докато аварийните и комуналните служби работят по оценката на щетите и възстановяването на нормалното движение.

Нападението е извършено на фона на продължаващи руски въздушни удари срещу украински градове. Украинските власти съобщават, че тази нощ основна цел е била столицата, но въздушна тревога е имало и в други области.

Източници: interfax.com.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Щом

    79 111 Отговор
    са им твърди главите !

    Коментиран от #14, #124

    07:05 14.10.2026

  • 2 Беро

    65 112 Отговор
    На фона на грижите от Русия и Путин за Осрайна новината е хубава, добра!

    07:05 14.10.2026

  • 3 Примати

    106 96 Отговор
    Както виждате това е са се разбереш с Путин…. И сега ако на Тръмп не му дойде акъла в главата не знам кога…

    Коментиран от #5, #23

    07:05 14.10.2026

  • 4 Оня

    90 106 Отговор
    Наиграхте ли се ? Вивалди, премога, кафенце в Крим! И накрая не съвсем бели кюлоти се веят вързани на клечка!

    07:08 14.10.2026

  • 5 Николай

    80 7 Отговор

    До коментар #3 от "Примати":

    И какво са се разбирали Тръмп и Путин за Украйна ??
    Разбраха се за Дизела .

    Коментиран от #83

    07:09 14.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Фен

    87 9 Отговор
    Кая каза, никакъв мир. Тая, впрочем, що говори английски с руски акцент!?🤔

    07:11 14.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Никога ли няма да разберем

    67 6 Отговор
    какво всъщност удрят руснаците?
    Лошото е сега, че е имало този път въздушна тревога. Щото предния път дори не са засекли ракетите и е нямало сирени, та камо си да си включат ПВОто, за да ударят няколко цивилни блока,

    07:13 14.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Русия спазва уговорката

    35 64 Отговор

    До коментар #11 от "ЧАК ДО ЛУНАТА ХВЪРЧАТ":

    да не обстрелва украинските рафинерии за дизел.

    Д.Тръмп

    Коментиран от #50

    07:19 14.10.2026

  • 19 пони, ама розАво

    58 63 Отговор
    Е, ама поне се понаскачахме на майдана! И бисквитки хапнахме...
    Сало Уганде, хероинам сало!

    Коментиран от #94

    07:19 14.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 ГОЛЕМИЯ СТРАХ НА ЕВРОЛИДЕРИТЕ

    60 57 Отговор
    Най-много се страхували, че ще им търсят сметка за загубата на войната, в която предизвикаха в Европа.

    Коментиран от #108

    07:24 14.10.2026

  • 23 Къде в статията прочете

    27 6 Отговор

    До коментар #3 от "Примати":

    че Русия е ударила рафинерия за дизел???

    07:24 14.10.2026

  • 24 А бре,

    8 5 Отговор

    До коментар #14 от "К.О.Т..А.К 🐱":

    а ти кажи, бре ?

    Коментиран от #29

    07:24 14.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ТРОЛСКА ТИШИНА

    34 7 Отговор
    Явно и тока е спрян във тролската фабрика у ню кииф.

    Коментиран от #32, #54

    07:27 14.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Немоа да разбера къде избягаха другите

    31 4 Отговор
    И защо главния редактор пише сам ?

    Коментиран от #33

    07:29 14.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 НАЦИСТИ ЗА ПРОДАЖБА

    21 3 Отговор
    Цена 1 000 000 тона нафта.

    07:29 14.10.2026

  • 31 Един

    6 16 Отговор
    Терористи.

    Коментиран от #52

    07:32 14.10.2026

  • 32 Оня

    17 3 Отговор

    До коментар #26 от "ТРОЛСКА ТИШИНА":

    Изключиха ги централно!

    07:32 14.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 В ОДЕСА

    29 3 Отговор
    Щели да връщат паметника на Екатерина Велика.

    Коментиран от #53

    07:33 14.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 МИРЧЕВ И ТАГАРЕВ

    43 3 Отговор
    Цяла нощ не са спали и са стояли прегърнати в софийското метро в знак на солидарност.

    07:39 14.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Рано или късно

    29 3 Отговор
    ще трябва да се консултират с Борис Джонсън, Урсула , нашите Шаламеко и Тагаренко до къде да остане Украйна . Иначе мечока няма да полегне за зимен сън .

    07:39 14.10.2026

  • 40 мдаа

    27 3 Отговор
    Денацификацията ще продължи до последния нацист. Туморът трябва да се изреже до последната ракова клетка, в противен случай започва да расте отново.

    07:40 14.10.2026

  • 41 ЦЯЛАТА ОКРАИНА

    23 4 Отговор
    Ще бъде освободена от новофашизма.

    07:41 14.10.2026

  • 42 Българин

    6 11 Отговор
    Кога ще приключи тая диващина?

    Коментиран от #44

    07:42 14.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 КОГАТО АРЕСТУВАТ

    29 3 Отговор

    До коментар #42 от "Българин":

    Зеленски, Кая и Урсула.

    Коментиран от #99

    07:45 14.10.2026

  • 45 Ралко

    4 12 Отговор

    До коментар #35 от "Някой си":

    Кой дилър препоръчваш? мафиЙотова ли? Чух, че имала широка мрежа.

    07:45 14.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 ZeLеN надрусаN парц@л

    22 2 Отговор
    Лошо започва есента, а още не е дошла зимата...

    07:45 14.10.2026

  • 48 Да слагат

    25 3 Отговор
    оръжие украинците и да спира това безумие. Впрочем имам познат в Самара и казва,че и там всекидневно има дронове , р анени. Играта много загрубя и вече Русия не жали украинците ( все пак до преди месеци имаше между 5-10 цивилни ранени и убити всеки ден и фронтът беше на километри от населеното място) както правеха досега. Откакто вече и Русия е удряна и има ранени и у.бити и в Русия , отговорът е все по-брутален и така ще става докато Украйна не се предаде. Очевидно е кой надделява в този конфликт колкото и да не са ми приятни руските п.яндета. Смешни са и твърденията по медиите за уж огромния външен дълг на Русия равняващ се реално на 106 милиарда евро ( нашият е впрочем наполовина и имаме близо 25 пъти по-малко население).

    Коментиран от #91

    07:46 14.10.2026

  • 49 ДЕНАЦИФИКАЦИЯТА ИДЕ

    23 3 Отговор
    Първо в окраина, после и в другите държави.

    07:46 14.10.2026

  • 50 Мишел

    19 1 Отговор

    До коментар #18 от "Русия спазва уговорката":

    От над 3 години в Украйна няма никакви работещи рафинерии.

    07:46 14.10.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 И украинците

    15 3 Отговор

    До коментар #31 от "Един":

    са т.рористи и удрят и у.биват цивилни в Русия ,разлика няма. Правят същите г.дости и те.

    Коментиран от #62

    07:47 14.10.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Дайте пАри

    19 2 Отговор
    Перемогата как е?

    Коментиран от #58

    07:49 14.10.2026

  • 56 Според

    7 20 Отговор
    бившият командващ украинската армия Сирски Украйна е сломила настъпателния потенциал на Русия и днес тя не е в състояние да води активни настъпателни действия. Което не означава, че не могат да водят такива действия срещу мирното гражданско население. Дори не с авиация, а подло с някакви дронове и ракети отдалеч.

    Коментиран от #59, #67, #85

    07:50 14.10.2026

  • 57 КОЙ ДА ПРЕДПОЛАГА

    24 2 Отговор
    Че Русия ще смачка толкова лесно подкрепения от НАТЮ нацизъм в окраина.

    07:50 14.10.2026

  • 58 ГРОШы НЕМА

    6 6 Отговор

    До коментар #55 от "Дайте пАри":

    И Вагнеро не свири вече.

    07:53 14.10.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Баба Гошка

    22 1 Отговор
    Врагът? Алоуу. Кат пускаха паяжини, дронеха кораби и пал еха рафинерии не рИваха, сега кат почнаха да ядат големите шамма ри, рИват. Няма по-наггли зловредници от тези

    07:55 14.10.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Мишел

    21 2 Отговор

    До коментар #52 от "И украинците":

    Разликата е, че Русия атакува в Украйна военни и инфраструктурни обекти и почти няма цивилни жертви, а Украйна атакува незащитени цивилни обекти.

    Коментиран от #70

    07:55 14.10.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 БСТ

    16 1 Отговор
    Украйна ще загуби повече ако Зеленски продължава да е президент и още нещо време им е за бялото знаме , че ще ядат много бой !

    07:58 14.10.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 12378

    3 6 Отговор
    Украйна разчита на германски наземни дронове в борбата срещу РусияПърво имаше няколко десетки, после няколкостотин, а тази година се очаква да станат 50 000. Според президента Владимир Зеленски, толкова роботизирани превозни средства Украйна иска да използва до края на годината. Роботите доставят храна и боеприпаси отпред, спасяват ранени, а някои носят и картечници или ракетни установки. Търсенето е голямо."Имаме поръчка да доставим няколко хиляди роботизирани превозни средства за украинската армия до края на следващата година", казва Марк Витфелд, основател и ръководител на базирания в Мюнхен стартъп за роботи Arx Robotics, в интервю за Handelsblatt.

    Едва в началото на октомври Витфелд подписва споразумение с Украйна като част от посещението на канцлера Фридрих Мерц. Arx трябва да произвежда безпилотни апарати в серия заедно с украинския си партньор Roboneers. Други германски компании като Apex AI също очакват добри възможности. Големи доставчици като Deutz AG, които предлагат индустриалните си мощности в Германия, участват в производството.

    Първо дроновете завладяха небето, сега земята. И двете са зависими: Тъй като дроновете вече напълно доминират въздушното пространство над боевете в Украйна, войниците рядко напускат позициите си. Средно отнема три минути, за да бъде открит и атакуван от вражески дрон, на т.нар. "зона на убиване" на украинския фронт. Отнема шест минути, докато превозно средство бъде ударено от дрон.

    Коментиран от #73, #77, #97

    08:00 14.10.2026

  • 67 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    9 1 Отговор

    До коментар #56 от "Според":

    Ся последно около гаражите успяха ли да открият най сетне главата🎃 на Сирски ?Това че са го разжалвали не значи че е имал глава .

    08:01 14.10.2026

  • 68 Отново славна Перемога и

    7 0 Отговор
    Контраступ, разбиха ти руснаци!

    Коментиран от #71

    08:03 14.10.2026

  • 69 дядо дръмпир -дълбоко виждащия

    7 2 Отговор
    За кога да очакваме следващата Перемога и Контранаступ ,че вече трети пореден Димитровден наближава ?

    08:04 14.10.2026

  • 70 Казанлъшкия

    5 1 Отговор

    До коментар #62 от "Мишел":

    Е, не е точно така вече . Има цивилни жертви доста въпреки че атакува уж военни и стратегически инфраструктурни обекти. Поне според медиите има всеки ден вече десетки цивилни ранени или убити украинци. Трепят се яко и едните, и другите вече без да им пука особено.

    08:04 14.10.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Ей, тия украинци направо правят

    4 2 Отговор
    смешни Русия.Такава Перемога и постоянни Контранаступи!

    08:06 14.10.2026

  • 73 Десислава Димитрова - Деса Поетеса

    2 0 Отговор

    До коментар #66 от "12378":

    И ти ся квоо ?

    08:07 14.10.2026

  • 74 сайко килър

    3 0 Отговор
    Войната е лошо нещо ! Защо продължава ?

    08:07 14.10.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 трой унция

    3 0 Отговор
    Не се разбира как при МАСИРАНИ атаки със стотици дронове и ракети , има няколко ранени и убити само ?
    Толкова ли са ТОЧНИ или НЕТОЧНИ тези , които ги изстрелват ?

    Коментиран от #81

    08:10 14.10.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Направо украинците направиха смешни

    2 8 Отговор

    До коментар #71 от "МакедонецЪТ":

    руснаците тая нощ.

    08:11 14.10.2026

  • 79 Резюме

    18 10 Отговор
    Поредното доказателство за безсилието на фашистите които губят войната срещу Украйна.

    Коментиран от #84, #87

    08:11 14.10.2026

  • 80 Ванга е казала

    14 11 Отговор
    Русия и подлогите им в България ще пропаднат заедно, а на Запад ще просперират. Ще има глад и мизерия. Опять.

    Коментиран от #100

    08:12 14.10.2026

  • 81 Толкова са неточни

    1 1 Отговор

    До коментар #76 от "трой унция":

    Ха ха ха

    08:13 14.10.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Така е, кажи им за Перемога и

    6 3 Отговор

    До коментар #79 от "Резюме":

    украинския контраступ!

    08:14 14.10.2026

  • 85 Казанлъшкия

    7 3 Отговор

    До коментар #56 от "Според":

    Не знам защо му вярваш на украинския военен. Това са смехотворни твърдения. Те останаха без население украинците ( 19 милиона са само от 40 преди войната) , а руснаците имат огромен мобилизационен потенциал , оръжия,които не спират да произвеждат. Както писах преди малко - дори 90% от руснаците да избягат при една мобилизация, пак ще извадят няколко милиона мобилизирани. При украинците далеч не е така. Те са на привършване откъм човешки ресурс.

    Коментиран от #92

    08:14 14.10.2026

  • 86 нагазаки

    3 3 Отговор
    слагайте тенжерите и бегом в метрото

    08:16 14.10.2026

  • 87 Е, те нали славните азовци контраатакува

    7 2 Отговор

    До коментар #79 от "Резюме":

    от мазетата на Азовстал и вече са на червения площад?

    Коментиран от #93

    08:16 14.10.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Смотаняху

    1 2 Отговор
    Айде, хаирлия да е!

    08:21 14.10.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Според ЦРУ

    2 6 Отговор

    До коментар #85 от "Казанлъшкия":

    При 50 000 руски жертви срещу 5 000 украински за месец, руснаците ще свършат първи.

    Коментиран от #104, #113

    08:24 14.10.2026

  • 93 ЗАДАЛИ СА ТИ ОПОРКИ

    0 2 Отговор

    До коментар #87 от "Е, те нали славните азовци контраатакува":

    А ти не можеш да се справиш.

    Коментиран от #101

    08:27 14.10.2026

  • 94 Ти беше ли там ,а руско💩 ?

    7 2 Отговор

    До коментар #19 от "пони, ама розАво":

    Или си бил подМасата?

    08:28 14.10.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Дон Корлеоне

    3 3 Отговор
    Хаяско изпрати ли нафтата?

    Коментиран от #98, #102

    08:29 14.10.2026

  • 97 Пресилваш

    4 1 Отговор

    До коментар #66 от "12378":

    Украйна няма енергия за производство, а приграничните и пристанищни пунктове за западни доставки са под руски огневи контрол. Украйна скоро и дронове няма да има щото сглобяването в подземни халета с дизелови агрегати иска гориво.

    Коментиран от #117

    08:30 14.10.2026

  • 98 Зеленски

    1 1 Отговор

    До коментар #96 от "Дон Корлеоне":

    не разрешава!

    08:31 14.10.2026

  • 99 Путин

    1 2 Отговор

    До коментар #44 от "КОГАТО АРЕСТУВАТ":

    Когато ме провесят за врата от Кремъл.

    08:31 14.10.2026

  • 100 Точно

    2 0 Отговор

    До коментар #80 от "Ванга е казала":

    обратното е казала, лъжецо.

    08:31 14.10.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Тя вече

    0 0 Отговор

    До коментар #96 от "Дон Корлеоне":

    пристигна.

    08:32 14.10.2026

  • 103 А аз си мислех

    2 0 Отговор

    До коментар #95 от "Току що съобщиха и показаха":

    че скъпоплатените наемници са на фронта и трепят руснаци, а те били по хотелите в Киев и играели бордови игри.

    08:33 14.10.2026

  • 104 Даже руснаците 5 млн, а

    2 1 Отговор

    До коментар #92 от "Според ЦРУ":

    украинците възкръсват.

    Коментиран от #109

    08:34 14.10.2026

  • 105 Вярно ли е

    2 0 Отговор
    Ако Йотова победи, народът щял да празнува и Йотова щйла да освободи всички дилэри, за да помагат на празненствата?

    08:36 14.10.2026

  • 106 Абсурдистан

    2 0 Отговор
    Мир по рашистки!

    08:36 14.10.2026

  • 107 Украинците и тая нощ съсипаха руснаците

    2 1 Отговор
    с Контранаступи и Перемоги.

    08:36 14.10.2026

  • 108 Раша губи война

    6 0 Отговор

    До коментар #22 от "ГОЛЕМИЯ СТРАХ НА ЕВРОЛИДЕРИТЕ":

    за пореден път

    08:37 14.10.2026

  • 109 Не преувеличавай

    5 3 Отговор

    До коментар #104 от "Даже руснаците 5 млн, а":

    Руските жертви са 3 милиона - убити и ранени.

    08:37 14.10.2026

  • 110 ужас

    3 4 Отговор
    Всеки ден удрят и само ранени. Започвам да вярвам, че наистина руснаците разглобяват западни перални и прахосмукачки, за да правят ракети. Новичока им не трови, ракетите им само раняват.

    08:37 14.10.2026

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Руската империя

    1 1 Отговор

    До коментар #111 от "Стоянчо Пуканката":

    погина. Даже СССР си нямат вече.


    Ха ха ха

    08:40 14.10.2026

  • 113 Казанлъшкия

    0 0 Отговор

    До коментар #92 от "Според ЦРУ":

    Със сигурност,да :) и ЦРУ не са хич страна и са много надежден източник.

    08:41 14.10.2026

  • 114 Без много плямпаници

    0 2 Отговор

    До коментар #111 от "Стоянчо Пуканката":

    Септември месец 50 хиляди руснаци са избити.Без плямпаници!

    Коментиран от #118

    08:41 14.10.2026

  • 115 Стоянчо Пуканката

    2 1 Отговор
    Ясно е че натюфци са дали фира, затова е този кв$ч. А в далечината се чува тихо муч$не...

    08:41 14.10.2026

  • 116 Не смалявай, копейка по 5 млн

    1 0 Отговор
    на ден са, а всеки убит украинец възкръсва и се клонира х2

    08:46 14.10.2026

  • 117 Вярвай си

    0 0 Отговор

    До коментар #97 от "Пресилваш":

    Когато Путин започна войната през 2014 беше на 62, когато руските танкове бяха край Киев през 2022 беше на 70, а сега е на 74.

    Путин ще свърши преди войната.

    Коментиран от #119

    08:47 14.10.2026

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Освен това свършиха ракетите и

    2 1 Отговор

    До коментар #117 от "Вярвай си":

    А стрелят с крадени украински перални, Путин умрятритри пъти (поне) още когато долара стана 200 рубли, и на всички които четат форума на факти бг знаят, че за 14 години руската армия не може да превземе и две села, защото се бият със сапьорски лопатки и всяка нощ има украински контраступ и Перемога.

    08:53 14.10.2026

  • 120 Скапаните новини

    0 0 Отговор
    Много демократично трият всички неудобни за тях коментари .....що тъйй ?????

    08:55 14.10.2026

  • 121 Зеленски

    0 6 Отговор
    Обрат!Моля Русия да ни даде чипове за перални щото нато нямат ракети да ми пратят и производството им замря..

    08:55 14.10.2026

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Генерал Армагедон и славните традиции

    0 5 Отговор
    Нови успехи в борбата за изкореняване на нацизма в Украйна.

    08:59 14.10.2026

  • 124 Украйна разгроми

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Щом":

    империята на злото Русия. Sorry!

    08:59 14.10.2026

  • 125 Генерал Армагедон и славните традиции

    0 0 Отговор
    Така беше и в Афганистан с муджахидините, противници на строителството на социализма, и в Сирия с подкрепяните от Запада ислямски терористи, противници на президента Асад.

    09:01 14.10.2026

  • 126 Мъдрецът бе

    0 0 Отговор
    Руснаците идат! Кoпейкити да нaдянат по една yшанка с червена петолъчка, да може да ги сортират от самолетите и дроновете!

    09:01 14.10.2026

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