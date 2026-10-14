Руски ракети удариха Киев, поразени са енергийни обекти, ранените са десетки

Руски сили атакуваха Киев с балистични ракети през нощта на 14 октомври, като удариха няколко енергийни обекта в столицата. В резултат на атаката временно е спряно движението на електротранспорта в Дарницкия и Печерския район, съобщиха кметът на Киев Виталий Кличко и „Киевпастранс“.
„Врагът нанесе удар по няколко енергийни обекта на столицата“, е заявил Кличко. Не се съобщава за пълно прекъсване на електроснабдяването в града, но пораженията по енергийната инфраструктура са довели до транспортни ограничения.
Въздушна тревога е обявена в Киев и в други райони на Украйна заради заплаха от балистични ракети. Украинските ВВС са съобщили за изстрелвания към Киев, Житомир и Харков, след което в столицата са чути взривове. Местните власти са призовали жителите да се укрият.
Първоначално е съобщено за двама загинали и 21 пострадали в Киев, сред които и дете. По-късно Киевската градска военна администрация е обявила, че броят на пострадалите при масираната атака срещу столицата и Киевска област е достигнал 44 души. Данните за жертвите и разрушенията се уточняват.
Удар по енергийна инфраструктура
Атаката е засегнала обекти, свързани с енергоснабдяването на Киев. Спирането на електротранспорта в два района е сред първите потвърдени последици, докато аварийните и комуналните служби работят по оценката на щетите и възстановяването на нормалното движение.
Нападението е извършено на фона на продължаващи руски въздушни удари срещу украински градове. Украинските власти съобщават, че тази нощ основна цел е била столицата, но въздушна тревога е имало и в други области.
Източници: interfax.com.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Щом
Коментиран от #14, #124
07:05 14.10.2026
2 Беро
07:05 14.10.2026
3 Примати
Коментиран от #5, #23
07:05 14.10.2026
4 Оня
07:08 14.10.2026
5 Николай
До коментар #3 от "Примати":И какво са се разбирали Тръмп и Путин за Украйна ??
Разбраха се за Дизела .
Коментиран от #83
07:09 14.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
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8 Фен
07:11 14.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Никога ли няма да разберем
Лошото е сега, че е имало този път въздушна тревога. Щото предния път дори не са засекли ракетите и е нямало сирени, та камо си да си включат ПВОто, за да ударят няколко цивилни блока,
07:13 14.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
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13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
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18 Русия спазва уговорката
До коментар #11 от "ЧАК ДО ЛУНАТА ХВЪРЧАТ":да не обстрелва украинските рафинерии за дизел.
Д.Тръмп
Коментиран от #50
07:19 14.10.2026
19 пони, ама розАво
Сало Уганде, хероинам сало!
Коментиран от #94
07:19 14.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 ГОЛЕМИЯ СТРАХ НА ЕВРОЛИДЕРИТЕ
Коментиран от #108
07:24 14.10.2026
23 Къде в статията прочете
До коментар #3 от "Примати":че Русия е ударила рафинерия за дизел???
07:24 14.10.2026
24 А бре,
До коментар #14 от "К.О.Т..А.К 🐱":а ти кажи, бре ?
Коментиран от #29
07:24 14.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 ТРОЛСКА ТИШИНА
Коментиран от #32, #54
07:27 14.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Немоа да разбера къде избягаха другите
Коментиран от #33
07:29 14.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 НАЦИСТИ ЗА ПРОДАЖБА
07:29 14.10.2026
31 Един
Коментиран от #52
07:32 14.10.2026
32 Оня
До коментар #26 от "ТРОЛСКА ТИШИНА":Изключиха ги централно!
07:32 14.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 В ОДЕСА
Коментиран от #53
07:33 14.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 МИРЧЕВ И ТАГАРЕВ
07:39 14.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Рано или късно
07:39 14.10.2026
40 мдаа
07:40 14.10.2026
41 ЦЯЛАТА ОКРАИНА
07:41 14.10.2026
42 Българин
Коментиран от #44
07:42 14.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 КОГАТО АРЕСТУВАТ
До коментар #42 от "Българин":Зеленски, Кая и Урсула.
Коментиран от #99
07:45 14.10.2026
45 Ралко
До коментар #35 от "Някой си":Кой дилър препоръчваш? мафиЙотова ли? Чух, че имала широка мрежа.
07:45 14.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 ZeLеN надрусаN парц@л
07:45 14.10.2026
48 Да слагат
Коментиран от #91
07:46 14.10.2026
49 ДЕНАЦИФИКАЦИЯТА ИДЕ
07:46 14.10.2026
50 Мишел
До коментар #18 от "Русия спазва уговорката":От над 3 години в Украйна няма никакви работещи рафинерии.
07:46 14.10.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 И украинците
До коментар #31 от "Един":са т.рористи и удрят и у.биват цивилни в Русия ,разлика няма. Правят същите г.дости и те.
Коментиран от #62
07:47 14.10.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Дайте пАри
Коментиран от #58
07:49 14.10.2026
56 Според
Коментиран от #59, #67, #85
07:50 14.10.2026
57 КОЙ ДА ПРЕДПОЛАГА
07:50 14.10.2026
58 ГРОШы НЕМА
До коментар #55 от "Дайте пАри":И Вагнеро не свири вече.
07:53 14.10.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Баба Гошка
07:55 14.10.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Мишел
До коментар #52 от "И украинците":Разликата е, че Русия атакува в Украйна военни и инфраструктурни обекти и почти няма цивилни жертви, а Украйна атакува незащитени цивилни обекти.
Коментиран от #70
07:55 14.10.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 БСТ
07:58 14.10.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 12378
Едва в началото на октомври Витфелд подписва споразумение с Украйна като част от посещението на канцлера Фридрих Мерц. Arx трябва да произвежда безпилотни апарати в серия заедно с украинския си партньор Roboneers. Други германски компании като Apex AI също очакват добри възможности. Големи доставчици като Deutz AG, които предлагат индустриалните си мощности в Германия, участват в производството.
Първо дроновете завладяха небето, сега земята. И двете са зависими: Тъй като дроновете вече напълно доминират въздушното пространство над боевете в Украйна, войниците рядко напускат позициите си. Средно отнема три минути, за да бъде открит и атакуван от вражески дрон, на т.нар. "зона на убиване" на украинския фронт. Отнема шест минути, докато превозно средство бъде ударено от дрон.
Коментиран от #73, #77, #97
08:00 14.10.2026
67 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #56 от "Според":Ся последно около гаражите успяха ли да открият най сетне главата🎃 на Сирски ?Това че са го разжалвали не значи че е имал глава .
08:01 14.10.2026
68 Отново славна Перемога и
Коментиран от #71
08:03 14.10.2026
69 дядо дръмпир -дълбоко виждащия
08:04 14.10.2026
70 Казанлъшкия
До коментар #62 от "Мишел":Е, не е точно така вече . Има цивилни жертви доста въпреки че атакува уж военни и стратегически инфраструктурни обекти. Поне според медиите има всеки ден вече десетки цивилни ранени или убити украинци. Трепят се яко и едните, и другите вече без да им пука особено.
08:04 14.10.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Ей, тия украинци направо правят
08:06 14.10.2026
73 Десислава Димитрова - Деса Поетеса
До коментар #66 от "12378":И ти ся квоо ?
08:07 14.10.2026
74 сайко килър
08:07 14.10.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 трой унция
Толкова ли са ТОЧНИ или НЕТОЧНИ тези , които ги изстрелват ?
Коментиран от #81
08:10 14.10.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Направо украинците направиха смешни
До коментар #71 от "МакедонецЪТ":руснаците тая нощ.
08:11 14.10.2026
79 Резюме
Коментиран от #84, #87
08:11 14.10.2026
80 Ванга е казала
Коментиран от #100
08:12 14.10.2026
81 Толкова са неточни
До коментар #76 от "трой унция":Ха ха ха
08:13 14.10.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Така е, кажи им за Перемога и
До коментар #79 от "Резюме":украинския контраступ!
08:14 14.10.2026
85 Казанлъшкия
До коментар #56 от "Според":Не знам защо му вярваш на украинския военен. Това са смехотворни твърдения. Те останаха без население украинците ( 19 милиона са само от 40 преди войната) , а руснаците имат огромен мобилизационен потенциал , оръжия,които не спират да произвеждат. Както писах преди малко - дори 90% от руснаците да избягат при една мобилизация, пак ще извадят няколко милиона мобилизирани. При украинците далеч не е така. Те са на привършване откъм човешки ресурс.
Коментиран от #92
08:14 14.10.2026
86 нагазаки
08:16 14.10.2026
87 Е, те нали славните азовци контраатакува
До коментар #79 от "Резюме":от мазетата на Азовстал и вече са на червения площад?
Коментиран от #93
08:16 14.10.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Смотаняху
08:21 14.10.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Според ЦРУ
До коментар #85 от "Казанлъшкия":При 50 000 руски жертви срещу 5 000 украински за месец, руснаците ще свършат първи.
Коментиран от #104, #113
08:24 14.10.2026
93 ЗАДАЛИ СА ТИ ОПОРКИ
До коментар #87 от "Е, те нали славните азовци контраатакува":А ти не можеш да се справиш.
Коментиран от #101
08:27 14.10.2026
94 Ти беше ли там ,а руско💩 ?
До коментар #19 от "пони, ама розАво":Или си бил подМасата?
08:28 14.10.2026
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Дон Корлеоне
Коментиран от #98, #102
08:29 14.10.2026
97 Пресилваш
До коментар #66 от "12378":Украйна няма енергия за производство, а приграничните и пристанищни пунктове за западни доставки са под руски огневи контрол. Украйна скоро и дронове няма да има щото сглобяването в подземни халета с дизелови агрегати иска гориво.
Коментиран от #117
08:30 14.10.2026
98 Зеленски
До коментар #96 от "Дон Корлеоне":не разрешава!
08:31 14.10.2026
99 Путин
До коментар #44 от "КОГАТО АРЕСТУВАТ":Когато ме провесят за врата от Кремъл.
08:31 14.10.2026
100 Точно
До коментар #80 от "Ванга е казала":обратното е казала, лъжецо.
08:31 14.10.2026
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Тя вече
До коментар #96 от "Дон Корлеоне":пристигна.
08:32 14.10.2026
103 А аз си мислех
До коментар #95 от "Току що съобщиха и показаха":че скъпоплатените наемници са на фронта и трепят руснаци, а те били по хотелите в Киев и играели бордови игри.
08:33 14.10.2026
104 Даже руснаците 5 млн, а
До коментар #92 от "Според ЦРУ":украинците възкръсват.
Коментиран от #109
08:34 14.10.2026
105 Вярно ли е
08:36 14.10.2026
106 Абсурдистан
08:36 14.10.2026
107 Украинците и тая нощ съсипаха руснаците
08:36 14.10.2026
108 Раша губи война
До коментар #22 от "ГОЛЕМИЯ СТРАХ НА ЕВРОЛИДЕРИТЕ":за пореден път
08:37 14.10.2026
109 Не преувеличавай
До коментар #104 от "Даже руснаците 5 млн, а":Руските жертви са 3 милиона - убити и ранени.
08:37 14.10.2026
110 ужас
08:37 14.10.2026
111 Този коментар е премахнат от модератор.
112 Руската империя
До коментар #111 от "Стоянчо Пуканката":погина. Даже СССР си нямат вече.
Ха ха ха
08:40 14.10.2026
113 Казанлъшкия
До коментар #92 от "Според ЦРУ":Със сигурност,да :) и ЦРУ не са хич страна и са много надежден източник.
08:41 14.10.2026
114 Без много плямпаници
До коментар #111 от "Стоянчо Пуканката":Септември месец 50 хиляди руснаци са избити.Без плямпаници!
Коментиран от #118
08:41 14.10.2026
115 Стоянчо Пуканката
08:41 14.10.2026
116 Не смалявай, копейка по 5 млн
08:46 14.10.2026
117 Вярвай си
До коментар #97 от "Пресилваш":Когато Путин започна войната през 2014 беше на 62, когато руските танкове бяха край Киев през 2022 беше на 70, а сега е на 74.
Путин ще свърши преди войната.
Коментиран от #119
08:47 14.10.2026
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 Освен това свършиха ракетите и
До коментар #117 от "Вярвай си":А стрелят с крадени украински перални, Путин умрятритри пъти (поне) още когато долара стана 200 рубли, и на всички които четат форума на факти бг знаят, че за 14 години руската армия не може да превземе и две села, защото се бият със сапьорски лопатки и всяка нощ има украински контраступ и Перемога.
08:53 14.10.2026
120 Скапаните новини
08:55 14.10.2026
121 Зеленски
08:55 14.10.2026
122 Този коментар е премахнат от модератор.
123 Генерал Армагедон и славните традиции
08:59 14.10.2026
124 Украйна разгроми
До коментар #1 от "Щом":империята на злото Русия. Sorry!
08:59 14.10.2026
125 Генерал Армагедон и славните традиции
09:01 14.10.2026
126 Мъдрецът бе
09:01 14.10.2026