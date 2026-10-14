Руски ракети удариха Киев, поразени са енергийни обекти, ранените са десетки

Руски сили атакуваха Киев с балистични ракети през нощта на 14 октомври, като удариха няколко енергийни обекта в столицата. В резултат на атаката временно е спряно движението на електротранспорта в Дарницкия и Печерския район, съобщиха кметът на Киев Виталий Кличко и „Киевпастранс“.

„Врагът нанесе удар по няколко енергийни обекта на столицата“, е заявил Кличко. Не се съобщава за пълно прекъсване на електроснабдяването в града, но пораженията по енергийната инфраструктура са довели до транспортни ограничения.

Въздушна тревога е обявена в Киев и в други райони на Украйна заради заплаха от балистични ракети. Украинските ВВС са съобщили за изстрелвания към Киев, Житомир и Харков, след което в столицата са чути взривове. Местните власти са призовали жителите да се укрият.

Първоначално е съобщено за двама загинали и 21 пострадали в Киев, сред които и дете. По-късно Киевската градска военна администрация е обявила, че броят на пострадалите при масираната атака срещу столицата и Киевска област е достигнал 44 души. Данните за жертвите и разрушенията се уточняват.

Удар по енергийна инфраструктура

Атаката е засегнала обекти, свързани с енергоснабдяването на Киев. Спирането на електротранспорта в два района е сред първите потвърдени последици, докато аварийните и комуналните служби работят по оценката на щетите и възстановяването на нормалното движение.

Нападението е извършено на фона на продължаващи руски въздушни удари срещу украински градове. Украинските власти съобщават, че тази нощ основна цел е била столицата, но въздушна тревога е имало и в други области.

Източници: interfax.com.ua