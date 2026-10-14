Защо Dacia все още е с едни гърди пред китайската конкуренция

Париж, Порт дьо Версай. Екип на mobile.bg от мястото на събитието

На изложението в Париж румънският бранд Dacia, част от Renault Group, показва ясен и детайлно обмислен план за бъдещето си. В момент, когато европейският автомобилен пазар преживява сериозни сътресения, а китайските производители агресивно навлизат в достъпния сегмент, Dacia залага на своята изпитана формула: функционалност, спестени излишни технологии и стриктна финансова дисциплина за собственика.

Натискът върху ценовите нива става все по-осезаем

Шефът на Renault Group Франсоа Прово пред журналисти в Париж

Пред екипа на mobile.bg по време на изложението във френската столица, шефът на Renault Group Франсоа Прово призна, че китайските компании вече позиционират своите модели в абсолютно същия финансов диапазон. Разликата в цените спрямо конкурентите от Китай във Франция в момента е едва около 5%. Тази промяна засяга най-вече пазарните позиции на Dacia Duster, чийто цени започват от 19 990 евро, както и на по-големия Dacia Bigster с начална цена от 24 990 евро. В същото време сериозен натиск оказват и от Stellantis чрез агресивни търговски отстъпки особено на автомобили от марката Citroen.

Въпреки че спадът в продажбите за последните осем месеца в Европа достига близо 10%, в Dacia запазват пълно спокойствие. Ръководството отчита стабилен ръст в новите поръчки, което дава ясен сигнал за бързо възстановяване на обемите още през следващата година. Според Франсоа Прово ключовото предимство на румънските автомобили се крие именно в тяхната концептуална изчистеност. Докато китайските марки залагат на сложна и недотам надеждна електроника за младата си аудитория, европейският купувач е с 20 до 25 години по-възрастен и търси интуитивни решения без излишно комплициране.

Марката продължава да предлага максимално опростени коли

Главният дизайнер Давид Дюран пред новата Dacia Spring

Този подход определя и бъдещето на основните модели. Главният дизайнер Давид Дюран посочи в разговор с нас, че предстоящата генерация на Dacia Sandero няма да участва в надпреварата за технологично превъзходство. Автомобилът ще запази изцяло практичния си характер, предлагайки единствено наистина необходими системи. Прекомерната сложност на интерфейсите и функциите при конкуриращите се модели често се оказва контрапродуктивна за реалното ежедневие зад волана.

Паралелно с това Dacia разполага с един от най-силните козове на пазара – изключително ниските общи разходи за притежание

Главният изпълнителен директор на Dacia Катрин Адт пред новия Striker

Шефът на Dacia Катрин Адт изтъкна, че марката постига рекордните 70% лоялност сред своите клиенти, като дели първото място по този показател единствено с Toyota. Финансовата полза за собствениците е очевидна както при поддръжката, така и при застраховането. Например годишните разходи за новата електрическа Dacia Spring са с до 1000 евро по-ниски на годишна база спрямо тези за пряк съперник като Citroën.

Стратегията за ефективност се допълва и от отличните показатели при препродажба. След три години експлоатация моделите на Dacia запазват с 13% по-висока остатъчна стойност спрямо средните нива в индустрията. Мащабната сервизна мрежа от търговски представителства в цяла Европа осигурява дългосрочно спокойствие за потребителите – фактор, който новодошлите китайски марки все още трудно могат да репликират.