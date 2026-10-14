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Защо Dacia все още е с едни гърди пред китайската конкуренция

Защо Dacia все още е с едни гърди пред китайската конкуренция

14 Октомври, 2026 10:40 3 057 12

  • dacia-
  • автосалон-
  • париж 2026

Румънската марка разчита на прагматизъм, силна лоялност и достъпна поддръжка, за да удържи натиска на китайските производители в Европа

Защо Dacia все още е с едни гърди пред китайската конкуренция - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Париж, Порт дьо Версай. Екип на mobile.bg от мястото на събитието

На изложението в Париж румънският бранд Dacia, част от Renault Group, показва ясен и детайлно обмислен план за бъдещето си. В момент, когато европейският автомобилен пазар преживява сериозни сътресения, а китайските производители агресивно навлизат в достъпния сегмент, Dacia залага на своята изпитана формула: функционалност, спестени излишни технологии и стриктна финансова дисциплина за собственика.

Натискът върху ценовите нива става все по-осезаем

Защо Dacia все още е с едни гърди пред китайската конкуренция
Шефът на Renault Group Франсоа Прово пред журналисти в Париж

Пред екипа на mobile.bg по време на изложението във френската столица, шефът на Renault Group Франсоа Прово призна, че китайските компании вече позиционират своите модели в абсолютно същия финансов диапазон. Разликата в цените спрямо конкурентите от Китай във Франция в момента е едва около 5%. Тази промяна засяга най-вече пазарните позиции на Dacia Duster, чийто цени започват от 19 990 евро, както и на по-големия Dacia Bigster с начална цена от 24 990 евро. В същото време сериозен натиск оказват и от Stellantis чрез агресивни търговски отстъпки особено на автомобили от марката Citroen.

Въпреки че спадът в продажбите за последните осем месеца в Европа достига близо 10%, в Dacia запазват пълно спокойствие. Ръководството отчита стабилен ръст в новите поръчки, което дава ясен сигнал за бързо възстановяване на обемите още през следващата година. Според Франсоа Прово ключовото предимство на румънските автомобили се крие именно в тяхната концептуална изчистеност. Докато китайските марки залагат на сложна и недотам надеждна електроника за младата си аудитория, европейският купувач е с 20 до 25 години по-възрастен и търси интуитивни решения без излишно комплициране.

Марката продължава да предлага максимално опростени коли

Защо Dacia все още е с едни гърди пред китайската конкуренция
Главният дизайнер Давид Дюран пред новата Dacia Spring

Този подход определя и бъдещето на основните модели. Главният дизайнер Давид Дюран посочи в разговор с нас, че предстоящата генерация на Dacia Sandero няма да участва в надпреварата за технологично превъзходство. Автомобилът ще запази изцяло практичния си характер, предлагайки единствено наистина необходими системи. Прекомерната сложност на интерфейсите и функциите при конкуриращите се модели често се оказва контрапродуктивна за реалното ежедневие зад волана.

Паралелно с това Dacia разполага с един от най-силните козове на пазара – изключително ниските общи разходи за притежание

Защо Dacia все още е с едни гърди пред китайската конкуренция
Главният изпълнителен директор на Dacia Катрин Адт пред новия Striker

Шефът на Dacia Катрин Адт изтъкна, че марката постига рекордните 70% лоялност сред своите клиенти, като дели първото място по този показател единствено с Toyota. Финансовата полза за собствениците е очевидна както при поддръжката, така и при застраховането. Например годишните разходи за новата електрическа Dacia Spring са с до 1000 евро по-ниски на годишна база спрямо тези за пряк съперник като Citroën.

Стратегията за ефективност се допълва и от отличните показатели при препродажба. След три години експлоатация моделите на Dacia запазват с 13% по-висока остатъчна стойност спрямо средните нива в индустрията. Мащабната сервизна мрежа от търговски представителства в цяла Европа осигурява дългосрочно спокойствие за потребителите – фактор, който новодошлите китайски марки все още трудно могат да репликират.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 алхимик

    10 17 Отговор
    Глупости . Китайците са много по комфортни със всички екстри ,с дълга гаранция и са на същите цени.

    10:46 14.10.2026

  • 2 🦉🦉🦉🦉

    9 19 Отговор
    неуДачия се държи над водата благодарение на продажбите за служебни/фирмени автомобили❗
    Нито един шеф на фирма, дори с двама работници НЕ си купува за личен автомобил неуДачия, но купува Дачия с екстри тип:
    - механичен контрол на прозорци
    - механичен контрол на огледала
    - ОКАБЕЛЯВАНЕ за РАДИО
    🤔🤔🤔🤔

    10:46 14.10.2026

  • 3 Име

    18 4 Отговор
    Интересно ще е бъдещето на европейските автомобили, но според мен единствените, които могат да се опънат на китайците са именно рено и респективно дачия.

    10:46 14.10.2026

  • 4 Калоян

    24 2 Отговор
    И аз съм на мнението на шефчета от дачия - един масов автомобил не трябва да е претъпкан с електроника, която не се знае как работи. Трябват прости и само нужни екстри, както го правят румънците

    10:49 14.10.2026

  • 5 Смех

    1 11 Отговор
    Вестник "Стършел" възроден.

    10:53 14.10.2026

  • 6 Георги

    7 11 Отговор
    дачия предлагат евтини коли и съответно цената се постига с много лишения и ограничения. Това е съвсем нормално. Това, което говорят мениджърите са захаросани приказки. Вече няма чистачки - има хигиенистки, няма пазаруване - има потребителско изживяване, не се казва да скова кочина, а да реализирам кочина!

    Коментиран от #9

    11:07 14.10.2026

  • 7 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 0 Отговор
    Пишат, че имат 10% спад в продажбите ама биели кики дето има увеличение на продажбите в яката ЕС криза, да продължават така и ще последват съдбата на собствениците от рено с яки спадове.

    11:20 14.10.2026

  • 8 Хахаха

    3 8 Отговор
    Като гледам по улиците китайците навалят по бройка Дачия не знам с какви гърди е напред … силиконови може би

    11:21 14.10.2026

  • 9 Този

    9 0 Отговор

    До коментар #6 от "Георги":

    Ниската цена се прави с обеми. Една и съща врата се слага в 4 текущи модела. Две моделни линии само с един двигател. Два модела са на 80% абсолютно еднакви. И не на последно място - пазарът познава Дачия от поне 15 години. Има фирми, които са превъртяли стотици Дачии през автопарка си. Те няма да потърсят китайската алтернатива. И пак не на последно място - мощният гръб на Рено. Това, което днес се появява в Рено Клио, след 4 години е в новото Сандеро.

    11:30 14.10.2026

  • 10 Факт

    0 0 Отговор
    Задръстъра е с цена за две китайски!

    12:04 14.10.2026

  • 11 3 х защо

    4 0 Отговор
    Защото Дачия можеш да използваш 10-15 години, Защото Дачия можеш да продадеш когато искаш и Зашото Дачия можеш да си купиш втора ръка. Нищо от това не важи за масовите китайски еднодневки с живот 4-5 години. Изключение само за най скъпите им марки Кспенг Зеекр …. Може би

    12:10 14.10.2026

  • 12 Хаха

    1 0 Отговор
    Вижте новите снимки от Малайзия и защо там забраниха продажбата на Омода 5 и ще разберете зашо. Китайците направиха дървото Дачия да изглежда като солиден и надежден автомобил.

    12:27 14.10.2026