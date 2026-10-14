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Украйна заяви, че е освободила 16 села в Донецка област при контраофанзива
  Тема: Украйна

Украйна заяви, че е освободила 16 села в Донецка област при контраофанзива

14 Октомври, 2026 15:07 996 50

  • украйна-
  • донецка област-
  • контраофанзива-
  • села-
  • освободени

Според бригаден генерал Андрий Билецки украинските сили са си върнали общо 277 квадратни километра територия. Операцията цели да изтласка руските войски от районите северно от стратегическия град Славянск.

Украйна заяви, че е освободила 16 села в Донецка област при контраофанзива - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинските сили са освободили 16 населени места в източната Донецка област при контраофанзива срещу руските войски. Това заяви високопоставен украински военен командир, цитиран от „Ройтерс“, предава News.bg.

По думите му операцията е част от по-мащабен натиск, довел до отстъпление на руските сили по участъци от фронтовата линия, докато в други райони продължават засилените руски въздушни атаки.

Трети армейски корпус на Украйна провежда операция, обявена миналия месец, с цел да изтласка руските войски от районите северно от стратегическия град Славянск. Той е един от двата основни опорни пункта в украинския отбранителен „пояс от крепости“ в източната част на страната.

Бригаден генерал Андрий Билецки съобщи, че при последните украински щурмове са освободени още три села на около 30 километра северно от Славянск. Така, според представените от него данни, общата площ на възстановения контрол достига 277 квадратни километра, а броят на населените места - 16.

Русия, чието настъпление на бойното поле се забави през тази година, настоява Украйна да отстъпи контролираните от нея около 20% от Донецка област, преди Москва да прекрати бойните действия.

„Планът на Кремъл за завладяване на Донецка и Луганска област няма да бъде осъществен в обозримо бъдеще“, заяви Билецки във видеообръщение. Двете области, почти изцяло окупирани от Русия, съставляват богатия на полезни изкопаеми украински регион Донбас.

Операцията, широко отразявана под името „Вивалди“, се провежда в момент, когато украинските сили се опитват да си върнат инициативата на бойното поле през петата година от войната. Част от усилията на Киев са насочени към използването на технологии и нови тактики. Междувременно Русия продължава редовно да съобщава за превземане на населени места по фронтовата линия.

По-рано днес Украйна обвини компанията SpaceX на Илон Мъск, че ограничава услугите на Starlink и така затруднява работата на украинските дронове. Това се случва на фона на руски ракетни удари, прекъснали електрозахранването. Украинският президент Володимир Зеленски определи ситуацията като „демонстративно неуважение“ към американския президент Доналд Тръмп.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Дякон Унуфрий Араллампиев

    33 5 Отговор
    Едно малко ТКЗС Това е територията

    Коментиран от #12

    15:09 14.10.2026

  • 4 ха-ха

    31 3 Отговор
    А тока кога ще си ,, върнат ,, , че иде зима , а тя ще е още по- лоша от миналогодишната . Със сигурност .

    15:11 14.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Гост

    39 4 Отговор
    Укрейна остана без енегретика, без металургия, без излаз на Черно море, без бюджет и най вече, населението им намаля с 60% от 60 милиона стана 20..и нещо, иначе голям успех, дори и да са "освободили" 160 села, които никой не е виждал и чувал. Колко може да е успешна една свършена държава? Иначе беше най богатата държава в Източна Европа при разпада на СССР....

    15:11 14.10.2026

  • 7 Още малко остана

    14 5 Отговор
    понапанете се!

    15:13 14.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 В коя видеоигра са ги върнали тези

    25 4 Отговор
    16 села и то при град който е в полу обкръжение, както и другия Краматорск. Утре ще напишат укрите че са си върнали и Донецк и Луганск, ама дали е истина.

    15:16 14.10.2026

  • 11 Маринов

    28 4 Отговор
    Тези"освободени" села са ПР акция, за пред партньорите. Да си оправдаят парите, които им пращат.
    А за Вивалди не говорете, а се ослушвайте за Суровокин. Тогава ще стане една музика...

    15:16 14.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Дааа

    4 12 Отговор
    Браво!

    15:18 14.10.2026

  • 14 Анализ

    14 5 Отговор
    16 села само, че към Киев!

    15:19 14.10.2026

  • 15 Симпатизант

    4 17 Отговор
    Дръжте се братя! Още малко остана - само демократите трябва да спечелят междинните избори в САЩ, за да озаптят безумецът бай Дончо!

    15:20 14.10.2026

  • 16 И какво ше ги

    9 3 Отговор
    правят толкоз много?

    15:20 14.10.2026

  • 17 Ъъъ

    18 4 Отговор
    "Украинските сили са освободили 16 населени места в източната Донецка област при контраофанзива срещу руските войски. "

    Абсолютно!
    Само дето в тези села няма никой - нито жители, нито рашки....И укрите вдигат знамена на празни сгради, но след като това ги кефи, нека "освобождават"

    15:22 14.10.2026

  • 18 Дяда ти с ума сошол?

    13 3 Отговор

    До коментар #12 от "Дядя Дръмпирушка ,чака маскавчанки и кие":

    300000кв/км ????? Това са три Българии. Ай посмали малко

    15:22 14.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Дякон Унуфрий Араллампиев

    14 4 Отговор

    До коментар #12 от "Дядя Дръмпирушка ,чака маскавчанки и кие":

    Господине прочетете добре какво сте написал Това са три Българии Знам че ви се иска Украйна да победи ама няма да стане Площта на град Бургас е ТРИСТА КВАДРАТНИ КИЛОМЕТРА Вижте вашите

    15:22 14.10.2026

  • 21 Дядя Дръмпирушка, ти май бъркаш

    11 2 Отговор

    До коментар #12 от "Дядя Дръмпирушка ,чака маскавчанки и кие":

    кв. км. с кв. м. Това са различно работи

    15:23 14.10.2026

  • 22 хахахахха

    25 2 Отговор
    и после разправяте че руснаците разпространяват дезинформация 🤣🤣

    15:26 14.10.2026

  • 23 Артилерист

    14 2 Отговор
    Азовецът Беллицки направи няколко демонстративи опита, за да има такива рекламни писания. По същество той пожертва над 1000 войници срещу превъзхождащите руски средства за поразяване като авиация с тежки авиобомби, АРТИЛЕРИЯ с голямокалибрени снаряди и атакуващи реактивни дронове...

    15:26 14.10.2026

  • 24 А МОЧАТА?

    2 16 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?А?

    Коментиран от #25, #33, #34, #43

    15:27 14.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Дякон Унуфрий Араллампиев

    18 1 Отговор

    До коментар #12 от "Дядя Дръмпирушка ,чака маскавчанки и кие":

    Един свестен коментар не Сте написали Вивалди ще прерасне в АРИЯ НА ПРОСЯКЪТ ОТ ОПЕРАТА ГЛАДЕН СТОИ НА СТУДЕНО

    15:29 14.10.2026

  • 27 Гошо

    16 1 Отговор
    нещо в УНИАН си траят по тоя въпрос От скромност ще да е

    15:30 14.10.2026

  • 28 Байкал MP-654 K

    18 1 Отговор
    Ха ха, тези 277 квадрата ги казвате от поне 3 месеца, ха ха

    15:30 14.10.2026

  • 29 ОТ "НОВИНАТА"

    16 1 Отговор
    НАПРАВО МЕ СРЕЗА СТОМАХА.....ОТ СМЯХ...........

    15:31 14.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Зеленски играе победител

    6 2 Отговор
    Хайде стига е профил помощ. Време е да помогнем на руснаците.

    15:33 14.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 стоян георгиев

    17 2 Отговор
    Браво, браво! А сега обратно към реалността 😂😂😂

    15:38 14.10.2026

  • 37 Чакалите на Пентагона

    6 2 Отговор
    Насън

    15:41 14.10.2026

  • 38 ПАНИКАТА И ОТЧАЯНИЕТО

    11 2 Отговор
    На пропагандата са очевидни.

    15:42 14.10.2026

  • 39 Кирило Буданов

    12 2 Отговор
    Щом някъде прочетете "Украйна е освободила"... да знаете всъщност, че "Украйна е загубила"...

    15:44 14.10.2026

  • 40 каунь

    4 2 Отговор
    нещо не се вързва с руските данни некой лъже

    15:46 14.10.2026

  • 41 стоян георгиев

    7 2 Отговор
    Осрайна е освободила селата от своето присъствие ...хахах .

    15:47 14.10.2026

  • 42 Русия

    7 2 Отговор
    Зеленият отново е прекалил със субстанциите .

    15:47 14.10.2026

  • 43 А где

    7 1 Отговор

    До коментар #24 от "А МОЧАТА?":

    Кая Калас ,постната балтийска шпрота ?

    15:48 14.10.2026

  • 44 Цеко

    6 2 Отговор
    До края на 2026 година Украйна ще вдигне бялото знаме.

    15:49 14.10.2026

  • 45 Ганю Софийски

    0 0 Отговор
    Дойде ли интернета

    15:50 14.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Мухахаха

    5 2 Отговор
    Скоро Кииф ще бъде освободен

    15:51 14.10.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 НАСКО

    1 0 Отговор
    Как? На сън ли ги е освободила? И на сутринта - в локвичка!

    16:10 14.10.2026

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