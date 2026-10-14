Украйна заяви, че е освободила 16 села в Донецка област при контраофанзива

Украинските сили са освободили 16 населени места в източната Донецка област при контраофанзива срещу руските войски. Това заяви високопоставен украински военен командир, цитиран от „Ройтерс“, предава News.bg.
По думите му операцията е част от по-мащабен натиск, довел до отстъпление на руските сили по участъци от фронтовата линия, докато в други райони продължават засилените руски въздушни атаки.
Трети армейски корпус на Украйна провежда операция, обявена миналия месец, с цел да изтласка руските войски от районите северно от стратегическия град Славянск. Той е един от двата основни опорни пункта в украинския отбранителен „пояс от крепости“ в източната част на страната.
Бригаден генерал Андрий Билецки съобщи, че при последните украински щурмове са освободени още три села на около 30 километра северно от Славянск. Така, според представените от него данни, общата площ на възстановения контрол достига 277 квадратни километра, а броят на населените места - 16.
Русия, чието настъпление на бойното поле се забави през тази година, настоява Украйна да отстъпи контролираните от нея около 20% от Донецка област, преди Москва да прекрати бойните действия.
„Планът на Кремъл за завладяване на Донецка и Луганска област няма да бъде осъществен в обозримо бъдеще“, заяви Билецки във видеообръщение. Двете области, почти изцяло окупирани от Русия, съставляват богатия на полезни изкопаеми украински регион Донбас.
Операцията, широко отразявана под името „Вивалди“, се провежда в момент, когато украинските сили се опитват да си върнат инициативата на бойното поле през петата година от войната. Част от усилията на Киев са насочени към използването на технологии и нови тактики. Междувременно Русия продължава редовно да съобщава за превземане на населени места по фронтовата линия.
По-рано днес Украйна обвини компанията SpaceX на Илон Мъск, че ограничава услугите на Starlink и така затруднява работата на украинските дронове. Това се случва на фона на руски ракетни удари, прекъснали електрозахранването. Украинският президент Володимир Зеленски определи ситуацията като „демонстративно неуважение“ към американския президент Доналд Тръмп.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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3 Дякон Унуфрий Араллампиев
Коментиран от #12
15:09 14.10.2026
4 ха-ха
15:11 14.10.2026
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6 Гост
15:11 14.10.2026
7 Още малко остана
15:13 14.10.2026
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10 В коя видеоигра са ги върнали тези
15:16 14.10.2026
11 Маринов
А за Вивалди не говорете, а се ослушвайте за Суровокин. Тогава ще стане една музика...
15:16 14.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Дааа
15:18 14.10.2026
14 Анализ
15:19 14.10.2026
15 Симпатизант
15:20 14.10.2026
16 И какво ше ги
15:20 14.10.2026
17 Ъъъ
Абсолютно!
Само дето в тези села няма никой - нито жители, нито рашки....И укрите вдигат знамена на празни сгради, но след като това ги кефи, нека "освобождават"
15:22 14.10.2026
18 Дяда ти с ума сошол?
До коментар #12 от "Дядя Дръмпирушка ,чака маскавчанки и кие":300000кв/км ????? Това са три Българии. Ай посмали малко
15:22 14.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #12 от "Дядя Дръмпирушка ,чака маскавчанки и кие":Господине прочетете добре какво сте написал Това са три Българии Знам че ви се иска Украйна да победи ама няма да стане Площта на град Бургас е ТРИСТА КВАДРАТНИ КИЛОМЕТРА Вижте вашите
15:22 14.10.2026
21 Дядя Дръмпирушка, ти май бъркаш
До коментар #12 от "Дядя Дръмпирушка ,чака маскавчанки и кие":кв. км. с кв. м. Това са различно работи
15:23 14.10.2026
22 хахахахха
15:26 14.10.2026
23 Артилерист
15:26 14.10.2026
24 А МОЧАТА?
Коментиран от #25, #33, #34, #43
15:27 14.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #12 от "Дядя Дръмпирушка ,чака маскавчанки и кие":Един свестен коментар не Сте написали Вивалди ще прерасне в АРИЯ НА ПРОСЯКЪТ ОТ ОПЕРАТА ГЛАДЕН СТОИ НА СТУДЕНО
15:29 14.10.2026
27 Гошо
15:30 14.10.2026
28 Байкал MP-654 K
15:30 14.10.2026
29 ОТ "НОВИНАТА"
15:31 14.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Зеленски играе победител
15:33 14.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 стоян георгиев
15:38 14.10.2026
37 Чакалите на Пентагона
15:41 14.10.2026
38 ПАНИКАТА И ОТЧАЯНИЕТО
15:42 14.10.2026
39 Кирило Буданов
15:44 14.10.2026
40 каунь
15:46 14.10.2026
41 стоян георгиев
15:47 14.10.2026
42 Русия
15:47 14.10.2026
43 А где
До коментар #24 от "А МОЧАТА?":Кая Калас ,постната балтийска шпрота ?
15:48 14.10.2026
44 Цеко
15:49 14.10.2026
45 Ганю Софийски
15:50 14.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Мухахаха
15:51 14.10.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 НАСКО
16:10 14.10.2026