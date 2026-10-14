Украйна заяви, че е освободила 16 села в Донецка област при контраофанзива

Украинските сили са освободили 16 населени места в източната Донецка област при контраофанзива срещу руските войски. Това заяви високопоставен украински военен командир, цитиран от „Ройтерс“, предава News.bg.

По думите му операцията е част от по-мащабен натиск, довел до отстъпление на руските сили по участъци от фронтовата линия, докато в други райони продължават засилените руски въздушни атаки.

Трети армейски корпус на Украйна провежда операция, обявена миналия месец, с цел да изтласка руските войски от районите северно от стратегическия град Славянск. Той е един от двата основни опорни пункта в украинския отбранителен „пояс от крепости“ в източната част на страната.

Бригаден генерал Андрий Билецки съобщи, че при последните украински щурмове са освободени още три села на около 30 километра северно от Славянск. Така, според представените от него данни, общата площ на възстановения контрол достига 277 квадратни километра, а броят на населените места - 16.

Русия, чието настъпление на бойното поле се забави през тази година, настоява Украйна да отстъпи контролираните от нея около 20% от Донецка област, преди Москва да прекрати бойните действия.

„Планът на Кремъл за завладяване на Донецка и Луганска област няма да бъде осъществен в обозримо бъдеще“, заяви Билецки във видеообръщение. Двете области, почти изцяло окупирани от Русия, съставляват богатия на полезни изкопаеми украински регион Донбас.

Операцията, широко отразявана под името „Вивалди“, се провежда в момент, когато украинските сили се опитват да си върнат инициативата на бойното поле през петата година от войната. Част от усилията на Киев са насочени към използването на технологии и нови тактики. Междувременно Русия продължава редовно да съобщава за превземане на населени места по фронтовата линия.

По-рано днес Украйна обвини компанията SpaceX на Илон Мъск, че ограничава услугите на Starlink и така затруднява работата на украинските дронове. Това се случва на фона на руски ракетни удари, прекъснали електрозахранването. Украинският президент Володимир Зеленски определи ситуацията като „демонстративно неуважение“ към американския президент Доналд Тръмп.