Студентски протест в Албания прерасна в сблъсъци

Студентски протест в албанската столица Тирана прерасна в сблъсъци с полицията, пожари и щети по обществени и частни сгради. Десетки хиляди демонстранти излязоха на улиците с искания за по-добри условия в университетите, по-достъпно висше образование, финансова подкрепа и повече възможности за работа след дипломирането.

Протестиращи подпалиха сградата на Министерството на образованието, преобърнаха контейнери за отпадъци и разбиха фасади на местни търговски обекти. Подпалена е и близката агенция на Райфайзен банк. По данни на Ройтерс демонстрантите са хвърляли камъни по полицаите, които са използвали водни оръдия и сълзотворен газ, за да разпръснат множеството.

„Това е революция. Уморени сме от мирни протести. Няма да спрем, докато Рама не подаде оставка“, заяви студентката Лора.

Организаторите заявиха, че недоволството е насочено не само срещу разходите за обучение, но и срещу условията в университетите, липсата на финансова помощ за студентите и несигурните перспективи след завършването. Част от протестиращите настояват и за оставката на премиера Еди Рама заради обвиненията в корупция около представители на властта.

Шестима полицаи са пострадали

Албанската полиция съобщи, че след протестите на 13 октомври са задържани 16 души, а срещу други 49 е започнало наказателно преследване. При сблъсъците са пострадали шестима полицаи. Разследването продължава, като властите установяват участниците в нападенията срещу служители, институции и частни обекти.

Безредиците са най-сериозната ескалация от началото на продължаващото недоволство срещу правителството на Еди Рама. Премиерът спечели четвърти мандат на изборите през май 2025 г., но оттогава срещу кабинета се засилиха критиките заради предполагаема корупция и липса на прозрачност.

Недоволството започна през лятото

През лятото в Албания се проведоха многохилядни протести срещу план за изграждане на луксозен курорт по южното крайбрежие на страната. Проектът е свързан с Джаред Къшнър, зет на президента на САЩ Доналд Тръмп, и предизвика спорове заради опасения за застрояване на запазени природни територии.

Нови студентски демонстрации са планирани пред Министерството на образованието в Тирана. Очаква се протестите да продължат, докато организаторите не получат отговор на исканията си за промени във висшето образование и финансова подкрепа за младите хора.

Източници: focus-news.net, apnews.com, amp.dw.com