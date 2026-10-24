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Конгресмени поискаха връщане на Starlink за Украйна
  Тема: Украйна

Конгресмени поискаха връщане на Starlink за Украйна

24 Октомври, 2026 07:02 1 094 24

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  • пийт хегсет-
  • пентагон

Двупартийна група настоя Пентагонът да удължи договора за Starshield и да възстанови пълния достъп на украинските сили до сателитните комуникации

Конгресмени поискаха връщане на Starlink за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Двупартийна група американски законодатели поиска от министъра на отбраната Пийт Хегсет и Пентагона да удължат или разширят договора за Starshield и да възстановят пълния достъп на Украйна до Starlink и Starshield. Писмото е подписано от сенаторите Марк Кели, Том Тилис и Елиса Слоткин, както и от представителите Брайън Фицпатрик, Марси Каптър, Майк Куигли, Джим Коста и Джими Панета.

Законодателите заявяват, че всяко ограничаване на скоростта, географския обхват или достъпа отслабва украинската отбрана и дава оперативно предимство на руските сили. Те настояват договорът на Пентагона със SpaceX да бъде разширен така, че да не се допуска ново прекъсване на услугата.

„Предотвратими прекъсвания не трябва да подкопават тези инвестиции“, се казва в писмото.

Ограниченията са засегнали украински мисии

Според Ройтерс украинските сили са загубили критичен достъп до Starshield в късните часове на 13 октомври, след като скоростта, при която терминалите могат да поддържат връзка, е била ограничена. Проблемът е засегнал оборудване, използвано върху дронове и други бързодвижещи се платформи.

Starshield е военната версия на сателитната комуникационна технология на SpaceX. Starlink е търговската услуга на компанията, но украинските сили използват и двете системи за комуникации, управление на безпилотни апарати и координация на операции.

Украински военнослужещи заявиха пред „Вашингтон пост“, че на 23 октомври Starshield продължава да работи с постоянни прекъсвания, макар и при по-висока скорост от предходния ден. Украинският шарже д'афер в САЩ Денис Сиеник също каза, че ограниченията на скоростта остават в сила.

Противоречиви версии за решението

Президентът Доналд Тръмп заяви, че достъпът е възстановен, след като Илон Мъск е премахнал ограниченията. В същото време украинската страна съобщи, че проблемите продължават.

Пийт Хегсет отрече Пентагонът да е оттеглял достъпа. „Не сме отнели нищо“, каза той пред журналисти и добави, че има условия за използване на услугата, които трябва да бъдат спазвани.

Илон Мъск заяви, че Starshield е собственост и се контролира от американското правителство, а ограниченията върху скоростта и използването се определят от американските военни и в крайна сметка от президента. По данни на „Асошиейтед прес“ представители на администрацията на Тръмп са дали различни обяснения за това кой е взел решението.

Конгресът поиска документи и отговори

Сенаторът Ричард Блументал започна отделно разследване за ограничаването на Starshield. Той поиска от Хегсет информация за лицата, участвали в решението, правното основание за промяната и условията, при които SpaceX може да ограничава или прекратява услугата.

Блументал постави срок 5 ноември за писмените отговори на Пентагона. Представители на SpaceX с преки познания по случая трябва да дадат брифинг до 12 ноември.

Разследването трябва да изясни и дали Пентагонът разполага с алтернативи, ако комуникационните услуги на SpaceX станат недостъпни. Въпросът придоби допълнителна тежест, след като американските законодатели предупредиха, че зависимостта от един доставчик може да засегне както Украйна, така и американските военни операции.

Източници: investing.com, apnews.com, washingtonpost.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Маргарет Тачър

    11 21 Отговор
    На концерта на Кобзон звучи Вивалди другари путинисти

    Коментиран от #4, #11

    07:12 24.10.2026

  • 2 Само на мен ли ми писна от пиянките

    7 11 Отговор
    А дрогари?

    07:17 24.10.2026

  • 3 Гост

    16 6 Отговор
    Искат още кървави пари не друго

    Коментиран от #23

    07:19 24.10.2026

  • 4 И самите хористи от "Вивалди"

    10 7 Отговор

    До коментар #1 от "Маргарет Тачър":

    участват в спектакъла с ангелски гласчета!

    07:23 24.10.2026

  • 5 Тия май

    14 6 Отговор
    незнаят какво искат!Тоз Блументал ако не е демократ ,ей ма на !😁
    Тръмп иска спиране на войната ,демократите не искат

    Коментиран от #7, #12

    07:28 24.10.2026

  • 6 Отчаян соросоиден

    17 5 Отговор
    рев на умряло.😃

    07:29 24.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Дани

    6 2 Отговор
    Какво значи дупартийна? Че то в САЩ има само две партии. Точно като по Живково време в БГ. Тука бяха БКП и БЗНС, а в САЩ са ДЕМОКРАТИ и РЕПУБЛИКАНЦИ.

    07:35 24.10.2026

  • 9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    16 4 Отговор
    РУСИЯ ВЕЧЕ ИМА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ДА УНИЩОЖАВА СТАРЛИНК ...
    ....
    АКО ПАДНАТ 7-8 СПЪТНИКА ЩЕ СЕ СРУТЯТ АКЦИИТЕ НА ТЕСЛА И ЦЯЛАТА УОЛСТРИЙТ
    ... И В САЩ ЩЕ СТАНЕ СТРАШНО
    ......
    КОНГРЕСМЕНИТЕ ТРЯБВА МАЛКО ДА МИСЛЯТ КАКВО ИСКАТ :)

    07:37 24.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 2 Отговор

    До коментар #5 от "Тия май":

    БЛУМЕНТАЛ Е ОТ БРАТОВЧЕДИТЕ НА ЗЕЛЯ И СЕРГЕЙ ДИМИТРЕВИЧ :)

    07:39 24.10.2026

  • 13 Демек

    5 3 Отговор

    До коментар #7 от "Путин пърдящата утка":

    на кукуво лято !

    07:39 24.10.2026

  • 14 Бай той Толстой

    9 4 Отговор
    🌛😁😁😁.Голям кеф-мрън,мрън...искаме документи, изявление, глупости...През това време неуморно идва развръзката.Усещате ги,нали?Как лекинко навлиза,навлиза,а вие се въртите,въртите😁.

    07:41 24.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Αлфа Bълкът

    6 5 Отговор
    Дони каквото да върти да сучи, двете камари в конгреса ги загуби.
    Обърна палачинката за N-ти път и оттук нататък мандата му ще стане труден.
    Не му трябваше да се закача с Иран щом нямал топки да ги инвазира.

    07:44 24.10.2026

  • 17 оня с коня

    5 14 Отговор
    В статия тук от 4,41 ч РУБИО заявява откровено и оитговорно че "Войната е за Донбас".А какво е Донбас?Ами един от Най-големите Въглищни Басейни на Света,ако не и най-големия.Ама бил тръгнал Путин да Демитализира "фашисттка" Украйна...АЛО?!...Ако бяхме още под Руско иго както 45 г. естествено щяхме да се съгласим "от раз",ама сега?Ясно че Путин е един Брутален Завоевател на чужди Територии с подземни и надземни богатства и тук възниква въпроса:КАК се възприема това от Руския Народ?Ами със Смесени чувства - от една страна осъзнават че Заграбеното ще ги направи по-щастливи в Живота но от друга - ридаят Безутешно за загиналите си синове,Съпрузи и Бащи.

    Коментиран от #19, #21

    07:48 24.10.2026

  • 18 Това е

    2 1 Отговор
    Вашингтонски синдром — много стратегии, малко съгласуваност и пълна увереност, че пациентът е в отлично състояние. 🤣🤣

    08:04 24.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Истината е :

    1 0 Отговор
    Че 404 няма никакви шансове...
    Големите ще се разберат как да я разпарчетосат...
    Така че после да не е способна да прави бели...

    08:32 24.10.2026

  • 21 Истината е :

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "оня с коня":

    А чии го дирят Наглия и Фащ на руска земя а...?

    Коментиран от #22

    08:34 24.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Антирашист 4775

    0 3 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    Украинците искат прари за да защитят родината си и европа ! Даси припомним ,че получиха предивреме гаранции за териториална цялост .

    Коментиран от #24

    08:39 24.10.2026

  • 24 Да защитят

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Антирашист 4775":

    Европа ????Че от кого ?Ако бяха си гледали живота мирно и тихо никой за нищо нямаше да ги закачи ,но грандоманията и лакомията водят до тия резултати! Ще защитавали Европа от Русия ,че тя на Русия за какво й е оше територия ,а и какви чак пък толкова природни богатства има тая Европа, че някой да иска да я нападне ?Нефт ли има ,газ ли или накакви други фрапиращи залежи ?

    08:53 24.10.2026

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