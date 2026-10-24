Конгресмени поискаха връщане на Starlink за Украйна

Двупартийна група американски законодатели поиска от министъра на отбраната Пийт Хегсет и Пентагона да удължат или разширят договора за Starshield и да възстановят пълния достъп на Украйна до Starlink и Starshield. Писмото е подписано от сенаторите Марк Кели, Том Тилис и Елиса Слоткин, както и от представителите Брайън Фицпатрик, Марси Каптър, Майк Куигли, Джим Коста и Джими Панета.

Законодателите заявяват, че всяко ограничаване на скоростта, географския обхват или достъпа отслабва украинската отбрана и дава оперативно предимство на руските сили. Те настояват договорът на Пентагона със SpaceX да бъде разширен така, че да не се допуска ново прекъсване на услугата.

Ограниченията са засегнали украински мисии

„Предотвратими прекъсвания не трябва да подкопават тези инвестиции“, се казва в писмото.

Според Ройтерс украинските сили са загубили критичен достъп до Starshield в късните часове на 13 октомври, след като скоростта, при която терминалите могат да поддържат връзка, е била ограничена. Проблемът е засегнал оборудване, използвано върху дронове и други бързодвижещи се платформи.

Starshield е военната версия на сателитната комуникационна технология на SpaceX. Starlink е търговската услуга на компанията, но украинските сили използват и двете системи за комуникации, управление на безпилотни апарати и координация на операции.

Украински военнослужещи заявиха пред „Вашингтон пост“, че на 23 октомври Starshield продължава да работи с постоянни прекъсвания, макар и при по-висока скорост от предходния ден. Украинският шарже д'афер в САЩ Денис Сиеник също каза, че ограниченията на скоростта остават в сила.

Противоречиви версии за решението

Президентът Доналд Тръмп заяви, че достъпът е възстановен, след като Илон Мъск е премахнал ограниченията. В същото време украинската страна съобщи, че проблемите продължават.

Пийт Хегсет отрече Пентагонът да е оттеглял достъпа. „Не сме отнели нищо“, каза той пред журналисти и добави, че има условия за използване на услугата, които трябва да бъдат спазвани.

Илон Мъск заяви, че Starshield е собственост и се контролира от американското правителство, а ограниченията върху скоростта и използването се определят от американските военни и в крайна сметка от президента. По данни на „Асошиейтед прес“ представители на администрацията на Тръмп са дали различни обяснения за това кой е взел решението.

Конгресът поиска документи и отговори

Сенаторът Ричард Блументал започна отделно разследване за ограничаването на Starshield. Той поиска от Хегсет информация за лицата, участвали в решението, правното основание за промяната и условията, при които SpaceX може да ограничава или прекратява услугата.

Блументал постави срок 5 ноември за писмените отговори на Пентагона. Представители на SpaceX с преки познания по случая трябва да дадат брифинг до 12 ноември.

Разследването трябва да изясни и дали Пентагонът разполага с алтернативи, ако комуникационните услуги на SpaceX станат недостъпни. Въпросът придоби допълнителна тежест, след като американските законодатели предупредиха, че зависимостта от един доставчик може да засегне както Украйна, така и американските военни операции.

Източници: investing.com, apnews.com, washingtonpost.com