Kernel спря всички осем завода за слънчогледово олио в Украйна

Украинският агрохолдинг Kernel спря работата на всичките си осем маслодобивни завода заради масирани руски удари по предприятия от хранителната промишленост. Компанията, най-големият производител и износител на слънчогледово олио в Украйна, е преустановила и всички покупки на маслодайни семена.

„През последните дни руски дронове целенасочено атакуваха производствени площадки на украински преработвателни предприятия, включително активи на Kernel. В резултат на ударите са повредени производствени сгради, оборудване и резервоари“, съобщи пресслужбата на компанията.

От Kernel обясняват, че маслодобивното производство протича като непрекъснат технологичен процес и е свързано с повишена опасност от пожари. Според компанията удар по работещо оборудване създава пряка опасност от мащабен пожар и за живота на служителите.

На всички предприятия са изпълнени стандартните процедури за безопасно спиране. Служителите са в безопасност, посочва Kernel.

Производството спира, доставките продължават

Компанията заявява, че въпреки прекратяването на преработката запазва оперативната и финансовата си стабилност. Наличните количества готова продукция продължават да се изпращат от складовете, а поетите задължения към украинските земеделци и партньори ще бъдат изпълнени.

Kernel не е обявил срок за възобновяване на производството. От съобщението не става ясно и какъв е точният размер на щетите по отделните обекти.

Осемте завода имат общ годишен капацитет за преработка на 3,5 млн. тона слънчогледови семена. Производствените площадки са в Полтавска, Хмелницка, Николаевска, Одеска, Кировоградска и Харковска област. Два от заводите в Харковска област не работят от 2022 г. заради войната.

Предупреждение за удари по хранителната промишленост

Спирането последва предупреждение от 10 ноември, когато източник от украинското военно разузнаване заяви пред „Киев Индепендънт“, че Русия планира атаки срещу предприятия от хранителната промишленост. Сред посочените цели са били складове за зърно, преработвателни предприятия, производители на слънчогледово и други растителни масла, мандри, месопреработвателни предприятия и птицеферми.

Тогава източникът твърдеше, че целта е да бъдат ограничени украинските приходи от селскостопански износ и да се засегне продоволствената сигурност на страната. Тези твърдения не бяха придружени от публично представени доказателства, но последвалите атаки засегнаха и активи на Kernel.

Новото решение поставя под въпрос временното снабдяване на украинския пазар и износа на растителни масла от един от водещите производители в сектора. Към момента компанията посочва, че наличните складови запаси ще продължат да се отгруждат, докато самата преработка остава спряна.

Източници: en.interfax.com.ua, kyivindependent.com