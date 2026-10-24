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Starlink отново в центъра на спора: британският премиер отправи призив към Тръмп
  Тема: Украйна

Starlink отново в центъра на спора: британският премиер отправи призив към Тръмп

24 Октомври, 2026 16:04 586 9

  • украйна-
  • starlink-
  • доналд тръмп-
  • анди бърнам-
  • великобритания

Анди Бърнам е подчертал ролята на сателитната система за отбраната на Украйна. Лондон и Вашингтон ще работят с международни партньори за прекратяване на кръвопролитието

Starlink отново в центъра на спора: британският премиер отправи призив към Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Премиерът на Великобритания Анди Бърнам е призовал президента на САЩ Доналд Тръмп да бъде осигурен пълен достъп на Украйна до сателитната система Starlink. Двамата са разговаряли в петък, а информацията е съобщена от британското правителство.

„Премиерът подчерта важността да бъде осигурен пълен достъп на Украйна до Starlink, за да може тя да продължи да се защитава от пълномащабното руско нахлуване“, се посочва в съобщението.

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Бърнам е отбелязал и усилията на Тръмп да доведе руския президент Владимир Путин до масата на преговорите. В съобщението не се уточнява дали по време на разговора е било взето конкретно решение за техническите условия или срока на достъпа до Starlink.

Лондон и Вашингтон ще търсят общ подход

След разговора британският и американският лидер са се договорили да работят заедно с международни партньори за прекратяване на кръвопролитието. Британското правителство не посочва конкретен график за следващи дипломатически стъпки.

Освен войната в Украйна Бърнам и Тръмп са обсъдили енергийното сътрудничество между Великобритания и САЩ, както и ситуацията в Близкия изток.

Британският премиер е потвърдил подкрепата на страната си за Саудитска Арабия на фона на атаките на йеменските хуси. В края на разговора двамата са изразили надежда да се срещнат в близко бъдеще.

Starlink се използва от украинските сили за комуникации и свързаност в условията на руската война. Въпросът за зависимостта на Украйна от американски технологии отново придоби значение на фона на обсъжданията за достъпа до системата.

Източници: ukrinform.ua, gov.uk


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Положението не е добре

    7 0 Отговор
    Мара цял ден пише за този Старлинк 👎🏿

    16:07 24.10.2026

  • 2 Мъск

    7 0 Отговор
    Не си плащат таксите.

    16:07 24.10.2026

  • 3 Пфу

    6 0 Отговор
    Цензура голяма от оня Кирил Вълчев смешника 🖕

    Коментиран от #7

    16:10 24.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Сатана Z

    3 0 Отговор
    Фюрерът Зеленски е обикновен терорист омръзнал на всички с просенето на пари.

    16:21 24.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Атина Палада

    4 0 Отговор
    Убедена съм,че Зеле си проклина деня в който слезе от московската сцена за да стане президент на Украйна..

    16:23 24.10.2026

  • 9 оня с коня

    1 2 Отговор
    НЕДОПУСТИМО е фирма от Световна величина като Старлинк да орязва КАЧЕСТВОТО на предлагания си Продукт при положение че ИЗРЯДНО й е платено за това.Подобни действия водят единствинж до РАЗРУШАВАНЕ на Световното доверие кам Качеството на ВСИЧКИ Амер. Стоки и вина за това има ИЗКЛЮЧИТЕЛНО настоящото Управление на Щатите ,в частност Тръмп.

    16:29 24.10.2026

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