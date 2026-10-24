Starlink отново в центъра на спора: британският премиер отправи призив към Тръмп

Премиерът на Великобритания Анди Бърнам е призовал президента на САЩ Доналд Тръмп да бъде осигурен пълен достъп на Украйна до сателитната система Starlink. Двамата са разговаряли в петък, а информацията е съобщена от британското правителство.

„Премиерът подчерта важността да бъде осигурен пълен достъп на Украйна до Starlink, за да може тя да продължи да се защитава от пълномащабното руско нахлуване“, се посочва в съобщението.

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Бърнам е отбелязал и усилията на Тръмп да доведе руския президент Владимир Путин до масата на преговорите. В съобщението не се уточнява дали по време на разговора е било взето конкретно решение за техническите условия или срока на достъпа до Starlink.

Лондон и Вашингтон ще търсят общ подход

След разговора британският и американският лидер са се договорили да работят заедно с международни партньори за прекратяване на кръвопролитието. Британското правителство не посочва конкретен график за следващи дипломатически стъпки.

Освен войната в Украйна Бърнам и Тръмп са обсъдили енергийното сътрудничество между Великобритания и САЩ, както и ситуацията в Близкия изток.

Британският премиер е потвърдил подкрепата на страната си за Саудитска Арабия на фона на атаките на йеменските хуси. В края на разговора двамата са изразили надежда да се срещнат в близко бъдеще.

Starlink се използва от украинските сили за комуникации и свързаност в условията на руската война. Въпросът за зависимостта на Украйна от американски технологии отново придоби значение на фона на обсъжданията за достъпа до системата.

Източници: ukrinform.ua, gov.uk