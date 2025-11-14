Новини
14 ноември 1359 г. Умира Григорий Палама

14 Ноември, 2025 04:20 3 548 13

Мощите на св. Григорий се намират в Солун — в църква, носеща неговото име

14 ноември 1359 г. Умира Григорий Палама - 1
Снимка: Архив
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 14 ноември 1359 г. умира византийският богослов и архиепископ на Солун Григорий Палама. Той е обявен за светец от Православната църква, която чества паметта му на 14 ноември (27 ноември по стар стил).

Григорий Палама е роден в Константинопол през 1296 г. Бащата на Григорий е високопоставен сановник в двореца, но умира малко след раждането на Григорий, поради което с възпитанието и образованието на осиротелия Григорий се заема самият император. Вместо да постъпи на служба в двореца, през 1316 г. двадесетгодишният Григорий заминава за Света Гора и постъпва като послушник във Ватопедския манастир, а след време приема монашеска схима под ръководството на преподобния Никодим Ватопедски. Майката и сестрите на св. Григорий също приемат монашество.

След смъртта на духовния му наставник Григорий Палама се заселва в обителта „Глосия“. Там настоятелят на обителта го въвежда в учението на исихазма. През 1326 г. монасите от Глосия се прибират в Солун, за да се предпазят от нападенията на турците. Там Григорий е ръкоположен в свещенически сан. Прочува се с богословските си умения и е поканен от атонските монаси да обори еретичното учение на Варлаам Калабрийски.

В разразилата се полемика между двамата Григорий успява да осъди учението на Варлаам с доводи от писанията на светите православни отци и съчинява осъдително слово в три части срещу опонента си. Заради усиленото му застъпничество за традиционните догми на Православната църква през 1344 Григорий е отлъчен от църквата и е хвърлен в тъмница по заповед на патриарх Йоан XIV Калека, привърженик на учението на учението на Варлаам. През 1347 г., след смъртта на Йоан XIV, Григорий е освободен и възведен в сан архиепископ Солунски. Ръководи Солунската архиепископия тринадесет години, до 1359 г. През 1354 г. Григорий Палама е извикан в Константинопол за решаването на спора между Йоан V Палеолог и Йоан VI Кантакузин. Галерата, с която плавал Григорий, е пленена от турците, а самият той и свитата му са продадени като роби в различни градове из Азия.

След една година, прекарана в плен, Григорий е откупен от сърби и благополучно се завръща в Солун, където умира на 14 ноември 1359 г. През 1368 г. е канонизиран за светец от константинополския патриарх Филотей. Мощите на св. Григорий се намират в Солун — в църква, носеща неговото име.

Прославил се като подвижник, като богослов и йерарх, и като чудотворец. В житията на светеца се твърди, че приживе му се явявали Света Богородица, св. Йоан Богослов, св. Димитър, св. Антоний Велики, св. Йоан Златоуст и Божиите ангели.

В сърцевината си учението на Св. Григорий Палама е събрало опита на цялата Православна църква, който свидетелства, че Бог не е затворен в Самия Себе Си, не е пленник на Своята Божествена природа, че бидейки любов, т.е. тържество и пълнота на живота, Той и в Себе Си живее и сякаш преливайки извън собственото Си битие, достига и до нас, приобщавайки ни и в тайнствата, и чрез молитвата, и чрез непосредственото, непостижимо Свое действие към Самия Себе Си, към това, което наричаме животворяща благодат.

Св. Григорий ни учи, че благодатта се дава не заради подвига ни, а в отговор на човешкия вик, на човешката молба, на човешката тъга по Бога. Божията благодат прониква в дълбините на нашите души и ги прави богоприемни, способни да приемат Бога като желан гост, като цар, като живот.

В едно от своите съчинения Св. Григорий говори за това, че сме призвани да станем съвършено прозрачни - като кристал, през който да се лее свободно Божествената нетварна светлина. И, уви - казва той, - ние сме непрозрачни, ние сме затъмнени, има в нас плътност, непроницаемост. И затова благодатната светлина, Божественият огън се докосва до повърхността ни; понякога ни обгаря, понякога ни сгрява; със Своята светлина прави очевидни дефектите, недостатъците, повредата; но същата тази светлина явява и късчетата злато, сребро и скъпоценни камъни, които почвата на нашата личност, душа и тяло, съдържа в себе си.


Гърция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    6 11 Отговор
    БОГ да го прости

    04:45 14.11.2020

  • 2 Баро Вкаров

    5 15 Отговор
    От коронавирус ли е умрел?
    💀💀💀

    06:45 14.11.2020

  • 3 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    1 6 Отговор
    МИР НА ДУШАТА МУ

    Коментиран от #4

    06:54 14.11.2020

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Османеца

    0 8 Отговор
    Водач на секта наречена Исихазъм. През този период се появяват доста сектанти и след това стават известни с ученията си.

    08:19 14.11.2020

  • 6 среднощен

    7 2 Отговор
    Прекрасна статия! За "исихазма и нетварните /благодатни/ енергии" трябва да знаем, че учението на Св. Григорий Палама е най-успешният опит на ограничения човешки ум да се докосне до знанието за божествената любов. "Исихазмът" не е доктрина - "безмълвието" е начин на живот..!!

    08:36 14.11.2020

  • 7 Иванов

    12 3 Отговор
    Още една добра православна статия - слава Богу!

    Нека Бог по молитвите на св. Григорий Палама и на всички Светии да ни пази помага, подкрепя и закриля!

    Коментиран от #9

    08:46 14.11.2020

  • 8 Трагично

    3 13 Отговор
    Българите бяха принудени чрез насилие да обърнат гръб на единствения и велик български Бог Тангра, о да се слави името ти и приеха еретичните християно-юдейски лъжи и поквариха българския народ, но Тангра е приготвил казана и ги очаква с нетърпение

    Коментиран от #10

    09:07 14.11.2020

  • 9 Гост

    2 7 Отговор

    До коментар #7 от "Иванов":

    Ване, какви молитви от тия ТРУПОВЕ БЕ? Те на себе си не могат да помогнат,а на живите АБСУРТ! Моли се на Бог,ОСТАВИ ВСИЧКИ"СВЕТИИ" ТЕ СА ОТДАВНА ПРЕРАБОТЕНИ ОТ ЗЕМЯТА И ЧЕРВЕИТЕ!

    09:36 14.11.2020

  • 10 Тюрк

    2 6 Отговор

    До коментар #8 от "Трагично":

    Тенгри е истинският Бог на Тюрките. В Азия българите и тюрките сме живеели в мир под една империя много години. След разпадането ба последната Тюрска империя ГьокТурски каганат Българите създават собствена империя до Черно Море и приемат християнството. А пък ние Тюрките пренаселяваме Анадола и приемаме исляма.

    09:58 14.11.2020

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

