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Южна Корея предупреди за скъсване на отношенията с Украйна
  Тема: Украйна

Южна Корея предупреди за скъсване на отношенията с Украйна

28 Октомври, 2026 06:07 1 802 14

  • южна корея-
  • украйна-
  • чо хюн-
  • дипломатически отношения-
  • севернокорейски военнопленници

Външният министър Чо Хюн потвърди изтеглянето на осем дипломати от Киев заради спор около севернокорейски военнопленници

Южна Корея предупреди за скъсване на отношенията с Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Южна Корея предупреди, че дипломатическите ѝ отношения с Украйна могат да бъдат прекратени, ако напрежението между двете страни продължи да се засилва. Външният министър Чо Хюн направи изявлението по време на парламентарно изслушване, посветено на работата на външното министерство.

Пред депутатите министърът потвърди и изтеглянето на осем дипломатически служители от южнокорейското посолство в Киев. „Осем служители вече са изтеглени“, заяви Чо Хюн, като посочи, че решението е било неизбежно заради липсата на достатъчни действия от украинска страна по спора.

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На въпрос дали конфликтът може да достигне до равнище, което да застраши дипломатическите отношения, Чо Хюн отговори, че такава възможност съществува, ако ескалацията продължи. Той добави: „Продължавам да поддържам връзка с украинския външен министър, за да разрешим въпроса възможно най-скоро.“

Спорът започна след изявление на Зеленски

Причината за дипломатическата криза е публичното съобщение на украинския президент Володимир Зеленски за прехвърлянето на двама севернокорейски военнослужещи в Южна Корея. Зеленски разкри информацията по време на реч пред Общото събрание на ООН през септември.

Сеул твърди, че двете страни са се договорили прехвърлянето да остане поверително, за да бъдат защитени военнослужещите и техните семейства, които се намират в Северна Корея. Украинската страна отрича да е имало такова изрично споразумение или посочва, че Киев и Сеул са разбрали договореностите по различен начин.

Южна Корея поиска от Украйна официално обяснение, извинение и гаранции, че подобен случай няма да се повтори. Чо Хюн заяви по-рано, че е получил послание от украинския външен министър Андрий Сибига, което съдържа думи на извинение, но не отговаря на нивото, очаквано от Сеул.

Посланикът беше отзован, а посолството остава отворено

На 8 октомври Южна Корея отзова посланика си в Украйна Пак Ки-чан. На 20 октомври Сеул обяви, че ще изтегли част от служителите на посолството, като се позова и на опасността от руски въздушни удари в Украйна.

Въпреки дипломатическите мерки посолството в Киев продължава да работи. В страната остават необходимите служители, които да поддържат контакт с украинските власти и да оказват съдействие на южнокорейските граждани.

Чо Хюн подчерта, че спорът не променя цялостната политика на Южна Корея към Украйна. По думите му Сеул продължава да участва в международните усилия за прекратяване на войната, да предоставя хуманитарна помощ и да подкрепя възстановяването на страната.

Източници: en.yna.co.kr, apnews.com


Южна Корея
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Докато русия не падне

    5 27 Отговор
    Мир по света няма да има

    Коментиран от #8, #13

    06:16 28.10.2026

  • 2 Браво, умни момчета!

    25 2 Отговор
    Всеки бяха от нацистката чума, с изключение на ппдб!

    06:17 28.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Kaлпазанин

    13 2 Отговор
    Това е само началото ;;;! Ама вечр май е късно за нас е Европа ,освен ако не пратим идиотите управляващи ЕС последните години там

    06:26 28.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Зеления

    14 2 Отговор
    Нобеловия комитет предвижда за догодина нова категория - Награда за лъжец на годината.
    Номинирани са Зеленски, бай Дончо, про100 Киро и Нискочелия. Борбата ще бъде особено оспорвана.

    06:30 28.10.2026

  • 7 Средно положение

    9 0 Отговор
    Няма. Или късат или не.

    06:31 28.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Фен

    6 0 Отговор
    С Украйна останаха само Урсула и Гюров. За Кандев не знаем, не му дават да говори. Може би има афта.

    06:51 28.10.2026

  • 12 Анонимен

    7 0 Отговор
    Зеленски е и предател!

    06:52 28.10.2026

  • 13 МИР имаше

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Докато русия не падне":

    до като имаше ВАРШАВСКИ договор . Сега е само НАТО с войни по целия свят водени от ДЕМОКРАТИЧНИ държави , по демократичен начин , с цел заграбване енергийни и други ресурси-Ирак . Афганистан , Либия , Венецуела , Палестина , Газа и още .....

    06:59 28.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

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