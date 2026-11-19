Русия няма да успее да надделее над непоколебимата подкрепа за Украйна от страна на основните ѝ съюзници, заявиха лидерите на Германия, Великобритания, Франция и Украйна в съвместно изявление след срещата на Коалицията на желаещите в Берлин.

„Русия няма да успее да надделее над непоколебимата подкрепа от страна на основните съюзници на Украйна“, се казва в изявлението.

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Призив за енергийно примирие

Германският канцлер Фридрих Мерц, британският премиер Анди Бърнам, френският президент Еманюел Макрон и украинският държавен глава Володимир Зеленски призоваха Русия да се съгласи на енергийно примирие през зимата.

Лидерите определят подобна договореност като първа стъпка към прекратяване на военните действия. В изявлението не се посочват конкретни срокове или механизъм за прилагане на примирието.

Още средства за противоракетна отбрана

Четирите държави обещаха да положат допълнителни усилия за снабдяване на Украйна с още средства за противоракетна отбрана преди настъпването на студените месеци.

Това е вторият основен ангажимент, посочен след срещата в Берлин, наред с призива за енергийно примирие. В съвместното изявление не са уточнени количествата, конкретните системи или сроковете за доставките.