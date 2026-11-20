Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че все още счита Илон Мъск за свой приятел, въпреки публичното дистанциране на милиардера от движението МАГА. Тръмп направи изявлението в интервю за NBC News, след като Мъск обяви, че вече не се определя като част от политическата платформа на президента.

„Той е мой приятел“, каза Тръмп. По думите му Мъск има „много добри намерения“ и е бил с него през цялото време, включително по време на пътуванията му.

Президентът обаче даде да се разбере, че не приема безусловно отдръпването от МАГА. „За мен МАГА означава нещо много конкретно и когато хората се отклоняват от него, не им се получава много добре“, заяви Тръмп.

Мъск: Не съм част от МАГА

В интервю за „Ню Йорк Таймс“ Мъск каза, че „не е част от МАГА“. Той заяви и че не е сигурен какво точно означава съкращението, което идва от английския лозунг „Да направим Америка отново велика“.

„Ако това означава нещо като сляпо придържане към набор от политики на Републиканската партия, тогава аз определено не го споделям“, каза Мъск. Той посочи, че вижда положителни и отрицателни страни и в двете големи американски партии.

Разочарование от политическите дарения

Изявлението на Мъск дойде след междинните избори в САЩ, на които демократите постигнаха убедителна победа и отнеха на републиканците контрола над Камарата на представителите и Сената.

Мъск изрази съжаление, че е дарил почти 500 милиона долара на републикански кандидати. „Чувствам се доста глупаво, че похарчих толкова много пари“, каза милиардерът. Той добави, че ако можеше да върне времето назад, вероятно би похарчил по-малко.

Дистанцирането му от МАГА контрастира с активната му подкрепа за Тръмп през последните години. Мъск финансира президентската кампания на Тръмп през 2024 г. с над 250 милиона долара, а през 2025 г. оглави Министерството за правителствена ефективност, известно като DOGE.

Милиардерът често се появяваше с шапки с надпис МАГА. На митинг през 2024 г. той заяви: „Аз не съм просто МАГА, аз съм мрачен, готически МАГА“.

Източници: apnews.com, nbcnewyork.com