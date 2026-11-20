В 6:20 часа на 20 ноември 1917 г. край френския град Камбре британските танкове тръгват напред срещу германската линия „Хинденбург“. Това е първата операция, в която танкове са използвани масово като основна ударна сила. В настъплението на Третата британска армия участват шест пехотни и две кавалерийски дивизии, повече от 1000 оръдия и 476 танка.

Първоначалният удар е насочен срещу германска отбрана, в която основна роля имат 20-а ландверна и 54-а резервна дивизия, както и части от 9-а резервна дивизия. Британците разчитат на изненадата, на кратка артилерийска подготовка и на съвместното действие на пехота, танкове, артилерия и авиация. Подобна координация по-късно ще се превърне в основа на съвременните комбинирани операции.

476 танка срещу линията „Хинденбург“

От всички машини 378 са бойни танкове, а останалите са предназначени за снабдяване, комуникации и други спомагателни задачи. Според Австралийския военен мемориал атаката разкъсва германския фронт на ширина около 10 километра и навлиза на приблизително 6 километра. За първи път танковете не са разпределени на малки групи между пехотните части, а са използвани в мащаб, който позволява да определят хода на цяла операция.

Успехът обаче не се превръща в решителен пробив. Част от танковете се повреждат, други затъват или са унищожени от артилерия. Германската 54-а резервна дивизия вече е подготвила артилеристите си да стрелят по движещи се цели, а германските резерви започват да пристигат на фронта. Националният армейски музей в Лондон посочва, че Камбре демонстрира потенциала на танковете, но и проблемите с тяхната надеждност, снабдяване и взаимодействие с пехотата.

Германското контранастъпление

„Чухме странни пулсиращи шумове и бавно към нас се приближиха три огромни механични чудовища, каквито никога не бяхме виждали“, спомня си редник Бърт Чейни за първата поява на танковете на фронта през 1916 г.

На 30 ноември германската армия предприема мащабно контранастъпление с около 20 дивизии. Натискът принуждава британците да се откажат от голяма част от завзетото в първите дни. Според Австралийския военен мемориал до 7 декември германците си връщат цялата територия, загубена при началната атака, а общите загуби са приблизително 45 000 британски и 50 000 германски убити и ранени.

Затова Камбре не е решителна британска победа, но променя разбирането за ролята на танковете. Сражението показва, че бронираните машини могат да пробият укрепена позиция, когато действат в големи групи и са подкрепени от пехота и артилерия. То показва и обратното: без резерви, снабдяване и поддържане на темпото дори успешният пробив може да бъде загубен.

„Литъл Уили“ не участва в първия бой

Разпространеното твърдение, че първият британски танк „Литъл Уили“ е получил бойното си кръщение при Фльор на 15 септември 1916 г., е неточно. „Литъл Уили“ е прототип, разработен по време на ранните изпитания на британските верижни машини. В първия бой при Фльор-Курселет британската армия използва танкове Mark I.

На Сома са изпратени 49 танка, но до началото на атаката се придвижват само 15. Машините успяват да преминат през телените заграждения и предизвикват силен психологически ефект, но не постигат пробив. Именно този ограничен опит води до търсенето на по-голям мащаб и по-добра координация, които намират първия си голям тест при Камбре.

Източници: history.com, forcesnews.com