Народното събрание избира представителите си в новия Висш съдебен съвет. За 11-те места от парламентарната квота са предложени 21 кандидати.

Депутатите трябва да определят шестима членове на Съдийската колегия и петима на Прокурорската колегия. За избора на всеки кандидат са необходими най-малко 160 гласа.

Разпределение на номинациите

Управляващите от „Прогресивна България“ са издигнали 11 кандидати. „Продължаваме промяната“ има седем номинации, а „Демократична България“ – три, споделени с ПП. „Възраждане“ участва с един претендент.

Прокурорите и съдиите вече са излъчили своите представители от професионалната квота. Предстои това да направят и следователите.

Източници: novini.bg