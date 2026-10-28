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Масираните руски атаки и пълнолунието: какво забеляза украински военен експерт?
  Тема: Украйна

Масираните руски атаки и пълнолунието: какво забеляза украински военен експерт?

28 Октомври, 2026 17:23 675 16

  • олег жданов-
  • руски атаки-
  • украйна-
  • пълнолуние-
  • владимир путин

Олег Жданов твърди, че през последните 12 месеца всяко пълнолуние е съвпадало с масирана руска атака. Научно доказателство за връзка между лунните фази и военните решения не е представено

Масираните руски атаки и пълнолунието: какво забеляза украински военен експерт? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Масираните руски атаки срещу Украйна през последните 12 месеца са съвпадали с всяко пълнолуние, твърди военният експерт Олег Жданов. Наблюдаваният от него период обхваща времето от октомври 2025 г. до 27 октомври 2026 г., а като последен пример той посочва удара от 26 октомври.

„Не вярвам в конспирации, но съвпадението съществува“, заявява Жданов в коментар за ТСН.ua. По думите му руските сили не са пропускали пълнолуние през посочения период, като атаките са били с дронове, ракети или комбинирани средства. Той уточнява, че Русия е нанасяла удари и в други дни.

Според представеното наблюдение става дума за повторяемост на датите, но не и за доказана причинно-следствена връзка. В публикацията не е посочена пълна статистическа таблица с датите, мащаба и вида на всички атаки, която да позволи независимо потвърждение на закономерността. Самото съвпадение не доказва, че фазите на Луната влияят върху решенията на руското военно командване.

Твърдения за окултни мотиви

Изследователят на мистични учения Игор Мехеда заявява, че астрологията, тарологията и сходните практики не са научни дисциплини и трябва да се възприемат като занимания с развлекателен характер.

Въпреки това Мехеда твърди, че част от руските атаки са били извършвани по време на слънчеви и лунни затъмнения, пълнолуние или новолуние. Той допуска, че подобен избор на дати може да е свързан с окултни и шамански вярвания, които според него съществуват в обкръжението на руския президент Владимир Путин.

Тези твърдения са оценки и предположения на Мехеда, а не установен факт. Не са представени документи, официални изявления или независимо научно изследване, което да показва, че Кремъл планира военни операции според лунния календар.

Какво може да се заключи

Пълнолунието не е надежден показател за прогнозиране на бъдещи руски удари по Украйна. Наличието на атаки в дни, съвпадащи с определена лунна фаза, не изключва атаките в останалите дни и не установява мотив за избора на конкретни дати.

Затова изказването на Жданов остава наблюдение върху съвпадение, а не доказателство за „график“ на руските атаки. Същевременно самият факт, че Русия редовно извършва масирани удари и извън пълнолуние, ограничава възможността лунният календар да бъде използван като самостоятелен ориентир за предстояща атака.

Източници: unian.net, tsn.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И ретрограден

    9 0 Отговор
    Меркурий. 😂

    17:25 28.10.2026

  • 2 Силва Дончева

    10 1 Отговор
    До края на месец ноември звездите показват че не сте в положителен период:))

    17:26 28.10.2026

  • 3 Нострадамус

    6 0 Отговор
    На калпава ракета космоса и пречи.

    17:28 28.10.2026

  • 4 Всеки ден

    13 0 Отговор
    До края на годината ще се наблюдава особено астрономическо явление над Украйна - всяка нощ ще е пълнолуние.

    17:28 28.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Московските BAPBAPИ !

    2 12 Отговор
    РПЦ водена от полковник Гундяев си е една сектанска организация и не би ме учудило да се мислят за върколаци. Да не говорим за международния престъпник Путин какъв страх изпитва от шамани, как целува корана докато се кръсти.

    Коментиран от #10, #12

    17:31 28.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 От страни

    8 0 Отговор
    Да бе, да. Само това остана да се погледне....Напишете че Путин се е превръщал в вълколак и е ловувал в полята на Украйна....И виел на луната. Пълната луна.....Занавес.

    17:34 28.10.2026

  • 9 ГОЛЕМ СЕМХ

    4 0 Отговор
    Е този ГОЛЕМ ЕКСПЕРТ.

    17:35 28.10.2026

  • 10 От страни

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Московските BAPBAPИ !":

    Ако не си в течение на нещата да те светна - исляма и христианството са родствени религии и се отнасят към така наречените "аврамически". Така че човек може да си признава и двете и ще е правилно. Когато архангел Джабраил се явил на сън на Мохаед той му е казал че ще му продиктува сурите на Корана но трябва да знае че това учение го има вече и светците Иса (Исус) и Муса (Мойсей) са идвали на земята.

    17:38 28.10.2026

  • 11 Хелоуин

    3 0 Отговор
    Като няма ток, сваляме ракети и дронове само при пълнолуние.

    17:43 28.10.2026

  • 12 стар върколак

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Московските BAPBAPИ !":

    Очаквай гости по пълнолуние .

    17:47 28.10.2026

  • 13 Путин каза

    4 1 Отговор
    Бала на вампирите свърши . За това ви люшка по пълнолуние .

    17:49 28.10.2026

  • 14 нема да се плашите

    3 0 Отговор
    В метрото луната се не види .

    17:50 28.10.2026

  • 15 навигатор

    2 0 Отговор
    Чиповете от перални се водят от Луната .

    17:51 28.10.2026

  • 16 Наблюдател

    0 0 Отговор
    Украйна нанесе мощен удар по завод на ВПК в Брянск и го унищожи напълно.
    В атаката са участвали 11 самолета Ф16 с ракети Сторм Шадоу но също и ракети с наземно базиране ,вероятно и дронове.
    Завода не подлежи на възстановяване

    17:58 28.10.2026

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