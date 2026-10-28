Масираните руски атаки и пълнолунието: какво забеляза украински военен експерт?

Масираните руски атаки срещу Украйна през последните 12 месеца са съвпадали с всяко пълнолуние, твърди военният експерт Олег Жданов. Наблюдаваният от него период обхваща времето от октомври 2025 г. до 27 октомври 2026 г., а като последен пример той посочва удара от 26 октомври.

„Не вярвам в конспирации, но съвпадението съществува“, заявява Жданов в коментар за ТСН.ua. По думите му руските сили не са пропускали пълнолуние през посочения период, като атаките са били с дронове, ракети или комбинирани средства. Той уточнява, че Русия е нанасяла удари и в други дни.

Според представеното наблюдение става дума за повторяемост на датите, но не и за доказана причинно-следствена връзка. В публикацията не е посочена пълна статистическа таблица с датите, мащаба и вида на всички атаки, която да позволи независимо потвърждение на закономерността. Самото съвпадение не доказва, че фазите на Луната влияят върху решенията на руското военно командване.

Твърдения за окултни мотиви

Изследователят на мистични учения Игор Мехеда заявява, че астрологията, тарологията и сходните практики не са научни дисциплини и трябва да се възприемат като занимания с развлекателен характер.

Въпреки това Мехеда твърди, че част от руските атаки са били извършвани по време на слънчеви и лунни затъмнения, пълнолуние или новолуние. Той допуска, че подобен избор на дати може да е свързан с окултни и шамански вярвания, които според него съществуват в обкръжението на руския президент Владимир Путин.

Тези твърдения са оценки и предположения на Мехеда, а не установен факт. Не са представени документи, официални изявления или независимо научно изследване, което да показва, че Кремъл планира военни операции според лунния календар.

Какво може да се заключи

Пълнолунието не е надежден показател за прогнозиране на бъдещи руски удари по Украйна. Наличието на атаки в дни, съвпадащи с определена лунна фаза, не изключва атаките в останалите дни и не установява мотив за избора на конкретни дати.

Затова изказването на Жданов остава наблюдение върху съвпадение, а не доказателство за „график“ на руските атаки. Същевременно самият факт, че Русия редовно извършва масирани удари и извън пълнолуние, ограничава възможността лунният календар да бъде използван като самостоятелен ориентир за предстояща атака.

Източници: unian.net, tsn.ua