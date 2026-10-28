Масираните руски атаки и пълнолунието: какво забеляза украински военен експерт?

Масираните руски атаки срещу Украйна през последните 12 месеца са съвпадали с всяко пълнолуние, твърди военният експерт Олег Жданов. Наблюдаваният от него период обхваща времето от октомври 2025 г. до 27 октомври 2026 г., а като последен пример той посочва удара от 26 октомври.
„Не вярвам в конспирации, но съвпадението съществува“, заявява Жданов в коментар за ТСН.ua. По думите му руските сили не са пропускали пълнолуние през посочения период, като атаките са били с дронове, ракети или комбинирани средства. Той уточнява, че Русия е нанасяла удари и в други дни.
Според представеното наблюдение става дума за повторяемост на датите, но не и за доказана причинно-следствена връзка. В публикацията не е посочена пълна статистическа таблица с датите, мащаба и вида на всички атаки, която да позволи независимо потвърждение на закономерността. Самото съвпадение не доказва, че фазите на Луната влияят върху решенията на руското военно командване.
Твърдения за окултни мотиви
Изследователят на мистични учения Игор Мехеда заявява, че астрологията, тарологията и сходните практики не са научни дисциплини и трябва да се възприемат като занимания с развлекателен характер.
Въпреки това Мехеда твърди, че част от руските атаки са били извършвани по време на слънчеви и лунни затъмнения, пълнолуние или новолуние. Той допуска, че подобен избор на дати може да е свързан с окултни и шамански вярвания, които според него съществуват в обкръжението на руския президент Владимир Путин.
Тези твърдения са оценки и предположения на Мехеда, а не установен факт. Не са представени документи, официални изявления или независимо научно изследване, което да показва, че Кремъл планира военни операции според лунния календар.
Какво може да се заключи
Пълнолунието не е надежден показател за прогнозиране на бъдещи руски удари по Украйна. Наличието на атаки в дни, съвпадащи с определена лунна фаза, не изключва атаките в останалите дни и не установява мотив за избора на конкретни дати.
Затова изказването на Жданов остава наблюдение върху съвпадение, а не доказателство за „график“ на руските атаки. Същевременно самият факт, че Русия редовно извършва масирани удари и извън пълнолуние, ограничава възможността лунният календар да бъде използван като самостоятелен ориентир за предстояща атака.
Източници: unian.net, tsn.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И ретрограден
17:25 28.10.2026
2 Силва Дончева
17:26 28.10.2026
3 Нострадамус
17:28 28.10.2026
4 Всеки ден
17:28 28.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Московските BAPBAPИ !
Коментиран от #10, #12
17:31 28.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 От страни
17:34 28.10.2026
9 ГОЛЕМ СЕМХ
17:35 28.10.2026
10 От страни
До коментар #6 от "Московските BAPBAPИ !":Ако не си в течение на нещата да те светна - исляма и христианството са родствени религии и се отнасят към така наречените "аврамически". Така че човек може да си признава и двете и ще е правилно. Когато архангел Джабраил се явил на сън на Мохаед той му е казал че ще му продиктува сурите на Корана но трябва да знае че това учение го има вече и светците Иса (Исус) и Муса (Мойсей) са идвали на земята.
17:38 28.10.2026
11 Хелоуин
17:43 28.10.2026
12 стар върколак
До коментар #6 от "Московските BAPBAPИ !":Очаквай гости по пълнолуние .
17:47 28.10.2026
13 Путин каза
17:49 28.10.2026
14 нема да се плашите
17:50 28.10.2026
15 навигатор
17:51 28.10.2026
16 Наблюдател
В атаката са участвали 11 самолета Ф16 с ракети Сторм Шадоу но също и ракети с наземно базиране ,вероятно и дронове.
Завода не подлежи на възстановяване
17:58 28.10.2026