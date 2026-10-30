Пентагонът предупреди европейските съюзници: смекчете тона срещу Русия

Служители на Пентагона са поискали от няколко държави от НАТО да смекчат публичната си реторика за заплахата от Русия, тъй като част от изявленията на европейски лидери подкопавали сигурността на континента. Това съобщи Ройтерс, позовавайки се на четирима души, запознати с разговорите.
Сред държавите, получили подобни послания, са Литва, Латвия и Естония. Указанията са били предадени по време на двустранни срещи. Не е ясно дали същата препоръка е била отправена и към други европейски правителства.
„Не създавайте шум“
Представител на Пентагона е отказал да потвърди информацията. „Частните разговори между съюзници са именно такива, затова няма да коментираме тези твърдения“, е заявил той.
Според един от европейските представители посланието на американската страна е било формулирано така: „Ние ви помагаме. Американците са там. Просто не бъдете шумни. Не създавайте шум.“ В отделна среща Пентагонът е призовал естонска делегация да бъде „сдържана“ в комуникациите си, без да е посочено конкретно изявление, предизвикало недоволството на Вашингтон.
Елбридж Колби, ръководител на политическия отдел на Пентагона и ключова фигура в прегледа на американското военно присъствие в Европа, е бил сред представителите, предали посланието, твърдят източниците.
По думите на един от тях Колби е заявил пред балтийски представител, че не трябва да има „провокации“ към Русия. Като пример за неподходящ тон е било посочено публичното твърдение, че Москва е „притисната като плъх“. Не е ясно коя конкретна реплика е имал предвид американският представител.
Различията в НАТО
В края на септември естонският премиер Кристен Михал определи Владимир Путин като „плъх, притиснат в ъгъла“, като свърза руската политика с предполагаеми саботажни действия в Европа. Москва отрича да води подобна кампания.
В НАТО има различия по въпроса как публично да бъде представяна руската заплаха. Част от западните представители смятат, че постоянното подчертаване на риска може да отговаря на целите на Кремъл, който според тях се стреми да разпространява страх и да отслабва подкрепата за Украйна.
Други европейски правителства настояват обществата да бъдат информирани за опасността, за да бъде обяснена необходимостта от по-големи разходи за отбрана и продължаваща подкрепа за Киев.
Натиск за преговори и преглед на войските
Американските послания са отправени в момент, когато администрацията на Доналд Тръмп подновява усилията за преговорен край на войната в Украйна. Подходът включва обсъждане на стимули за Русия, сред които облекчаване на санкциите, както и натиск върху Киев да прекрати ударите по руската енергийна инфраструктура.
Паралелно с това Пентагонът извършва преглед на американската военна позиция в Европа. Процесът може да доведе до значително намаляване на американското военно присъствие на континента. Вашингтон настоява европейските съюзници да поемат по-голяма отговорност за собствената си отбрана, докато САЩ насочват повече ресурси към Близкия изток, Латинска Америка и Източна Азия.
Разговорите се провеждат на фона на предупреждения от западни разузнавателни служби за засилване на руските саботажни действия в държави от НАТО. Германската прокуратура съобщи за задържането на двама беларуси по подозрение за подготовка на палеж в района на Нюрнберг. През септември германското правителство обвини Русия и в опит за атака с дрон срещу летище Лайпциг/Хале. Москва отрече обвиненията.
Източници: reuters.com, marketscreener.com, lbcgroup.tv
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 На комисарите от ЕСсср
09:00 30.10.2026
3 Соломон
Коментиран от #4, #6, #15
09:00 30.10.2026
4 Да ама Не !
До коментар #3 от "Соломон":Русия предприе операция по изпаряване на украинския режим , който репресираше и избиваше цивилни рускоезични , жени и деца след Майданския преврат .
Коментиран от #13, #22, #29
09:03 30.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Истината
До коментар #3 от "Соломон":Русия беше ПРИНУДЕНА ДА ВЗЕМЕ МЕРКИ с Украйна ...
ЦРУ, Ми6 и Европа започнаха война срещу руснаците в Украйна през 2014 г.
Коментиран от #24
09:03 30.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Всичките бабушкерки акушерки
09:04 30.10.2026
9 Историк
Коментиран от #14
09:06 30.10.2026
10 Леле-леле 😃
09:07 30.10.2026
11 Нищо ново!
САЩ на Тръмп са по- близки с Путин, отколкото с ЕС.
Ако не са САЩ на Тръмп, Путин отдавна да е клекнал.
09:08 30.10.2026
12 Мдааа....
09:08 30.10.2026
13 Руски
До коментар #4 от "Да ама Не !":Глупости.
09:12 30.10.2026
14 Трамо ди тути трампи
До коментар #9 от "Историк":само да цъкне бутона "Изход" на Старшиелд и всичко приключва.
09:12 30.10.2026
15 Е нали
До коментар #3 от "Соломон":в момента Украйна напада Русия?
Коментиран от #25
09:13 30.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Ердоган
09:14 30.10.2026
18 Децата
09:14 30.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Сандо
09:19 30.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Соломон
До коментар #4 от "Да ама Не !":Кой точно руско езични. Като до преди Русия да вземе да ги освобождава 95 процента от украинци си говореха на руски език вместо на украински. В Украйна имаше около 6500 училища в които се преподава на руски от които 1250 са със преподаване само на руски език. Как точно ги различаваха кой са повече или по малко руско езични
09:23 30.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Соломон
До коментар #6 от "Истината":Кой я започна тази война го казаха и Гиркин и Приложим. А тя е Русия със нейната армия, ЧВК Вагнер и нацистите от РУСИЧ които бяха представени като местно опълчение и защитници на рускоезичните
Коментиран от #27, #35
09:26 30.10.2026
25 Соломон
До коментар #15 от "Е нали":Как точно я напада. От кога да отвърнеш на агресията с агресия е тероризъм или нападение
Коментиран от #34
09:27 30.10.2026
26 Карнавал
Обаче не се сеща , че петокласникът ще го овършее и ще се премести в друго училище...
09:31 30.10.2026
27 Кастрюлец
До коментар #24 от "Соломон":Въпросът е не КОЙ , а ЗАЩО !
А тук вече се изисква четене.
Коментиран от #32, #37
09:34 30.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Реалист
До коментар #4 от "Да ама Не !":За 10 години война предизвикана от ФСБ до 2022 са били умрели общо 14 000 души общо - ВСИЧКО. Сега само на месец умират толкова руснаци и още 2-3х по толкова се инвалидизират.
09:40 30.10.2026
30 бай Иван
09:40 30.10.2026
31 Възраждане
09:41 30.10.2026
32 Соломон
До коментар #27 от "Кастрюлец":Ами то кой отговаря на това и защо. За да се стигне до там че Путин да обяснява че ние никого не сме напада ли . И че ВСВ е започнала защото Полша провокирала Германия да я нападне
09:41 30.10.2026
33 газо
09:43 30.10.2026
34 Възраждане
До коментар #25 от "Соломон":А нормално ли е да проявяваш агресия срещу някой с пъти по-силен от теб??? Ако и Европа не послуша САЩ, я следва съдбата на Украйна.
09:43 30.10.2026
35 Мишел
До коментар #24 от "Соломон":Войната започна Украйна, която през 2012 г. нахлу с армията си и с украинските нацисти в рускоговорящите Донецка и Луганска области, сега автономни руски републики, за извършване на геноцид под лозунга " Москаляку на гиляку!".
09:47 30.10.2026
36 НАДРУСАНОТО ЕВРЕЙЧЕ
09:48 30.10.2026
37 Фръц
До коментар #27 от "Кастрюлец":Все се извивате като лигави червеи, за да оправдаете агресията и престъпленията си. Ние непротресивните българите сме за мир.
09:50 30.10.2026
38 УдоМача
09:50 30.10.2026