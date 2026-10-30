Пентагонът предупреди европейските съюзници: смекчете тона срещу Русия

Служители на Пентагона са поискали от няколко държави от НАТО да смекчат публичната си реторика за заплахата от Русия, тъй като част от изявленията на европейски лидери подкопавали сигурността на континента. Това съобщи Ройтерс, позовавайки се на четирима души, запознати с разговорите.

Сред държавите, получили подобни послания, са Литва, Латвия и Естония. Указанията са били предадени по време на двустранни срещи. Не е ясно дали същата препоръка е била отправена и към други европейски правителства.

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„Не създавайте шум“

Представител на Пентагона е отказал да потвърди информацията. „Частните разговори между съюзници са именно такива, затова няма да коментираме тези твърдения“, е заявил той.

Според един от европейските представители посланието на американската страна е било формулирано така: „Ние ви помагаме. Американците са там. Просто не бъдете шумни. Не създавайте шум.“ В отделна среща Пентагонът е призовал естонска делегация да бъде „сдържана“ в комуникациите си, без да е посочено конкретно изявление, предизвикало недоволството на Вашингтон.

Елбридж Колби, ръководител на политическия отдел на Пентагона и ключова фигура в прегледа на американското военно присъствие в Европа, е бил сред представителите, предали посланието, твърдят източниците.

По думите на един от тях Колби е заявил пред балтийски представител, че не трябва да има „провокации“ към Русия. Като пример за неподходящ тон е било посочено публичното твърдение, че Москва е „притисната като плъх“. Не е ясно коя конкретна реплика е имал предвид американският представител.

Различията в НАТО

В края на септември естонският премиер Кристен Михал определи Владимир Путин като „плъх, притиснат в ъгъла“, като свърза руската политика с предполагаеми саботажни действия в Европа. Москва отрича да води подобна кампания.

В НАТО има различия по въпроса как публично да бъде представяна руската заплаха. Част от западните представители смятат, че постоянното подчертаване на риска може да отговаря на целите на Кремъл, който според тях се стреми да разпространява страх и да отслабва подкрепата за Украйна.

Други европейски правителства настояват обществата да бъдат информирани за опасността, за да бъде обяснена необходимостта от по-големи разходи за отбрана и продължаваща подкрепа за Киев.

Натиск за преговори и преглед на войските

Американските послания са отправени в момент, когато администрацията на Доналд Тръмп подновява усилията за преговорен край на войната в Украйна. Подходът включва обсъждане на стимули за Русия, сред които облекчаване на санкциите, както и натиск върху Киев да прекрати ударите по руската енергийна инфраструктура.

Паралелно с това Пентагонът извършва преглед на американската военна позиция в Европа. Процесът може да доведе до значително намаляване на американското военно присъствие на континента. Вашингтон настоява европейските съюзници да поемат по-голяма отговорност за собствената си отбрана, докато САЩ насочват повече ресурси към Близкия изток, Латинска Америка и Източна Азия.

Разговорите се провеждат на фона на предупреждения от западни разузнавателни служби за засилване на руските саботажни действия в държави от НАТО. Германската прокуратура съобщи за задържането на двама беларуси по подозрение за подготовка на палеж в района на Нюрнберг. През септември германското правителство обвини Русия и в опит за атака с дрон срещу летище Лайпциг/Хале. Москва отрече обвиненията.

Източници: reuters.com, marketscreener.com, lbcgroup.tv