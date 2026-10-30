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Пентагонът предупреди европейските съюзници: смекчете тона срещу Русия
  Тема: Украйна

Пентагонът предупреди европейските съюзници: смекчете тона срещу Русия

30 Октомври, 2026 08:57 2 039 38

  • пентагон-
  • русия-
  • нато-
  • украйна-
  • елбридж колби

Вашингтон е отправил посланието към Литва, Латвия и Естония на фона на нов опит за преговори за Украйна. Американски представители настояват европейските съюзници да бъдат по-сдържани в публичните си изяви

Пентагонът предупреди европейските съюзници: смекчете тона срещу Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Служители на Пентагона са поискали от няколко държави от НАТО да смекчат публичната си реторика за заплахата от Русия, тъй като част от изявленията на европейски лидери подкопавали сигурността на континента. Това съобщи Ройтерс, позовавайки се на четирима души, запознати с разговорите.

Сред държавите, получили подобни послания, са Литва, Латвия и Естония. Указанията са били предадени по време на двустранни срещи. Не е ясно дали същата препоръка е била отправена и към други европейски правителства.

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„Не създавайте шум“

Представител на Пентагона е отказал да потвърди информацията. „Частните разговори между съюзници са именно такива, затова няма да коментираме тези твърдения“, е заявил той.

Според един от европейските представители посланието на американската страна е било формулирано така: „Ние ви помагаме. Американците са там. Просто не бъдете шумни. Не създавайте шум.“ В отделна среща Пентагонът е призовал естонска делегация да бъде „сдържана“ в комуникациите си, без да е посочено конкретно изявление, предизвикало недоволството на Вашингтон.

Елбридж Колби, ръководител на политическия отдел на Пентагона и ключова фигура в прегледа на американското военно присъствие в Европа, е бил сред представителите, предали посланието, твърдят източниците.

По думите на един от тях Колби е заявил пред балтийски представител, че не трябва да има „провокации“ към Русия. Като пример за неподходящ тон е било посочено публичното твърдение, че Москва е „притисната като плъх“. Не е ясно коя конкретна реплика е имал предвид американският представител.

Различията в НАТО

В края на септември естонският премиер Кристен Михал определи Владимир Путин като „плъх, притиснат в ъгъла“, като свърза руската политика с предполагаеми саботажни действия в Европа. Москва отрича да води подобна кампания.

В НАТО има различия по въпроса как публично да бъде представяна руската заплаха. Част от западните представители смятат, че постоянното подчертаване на риска може да отговаря на целите на Кремъл, който според тях се стреми да разпространява страх и да отслабва подкрепата за Украйна.

Други европейски правителства настояват обществата да бъдат информирани за опасността, за да бъде обяснена необходимостта от по-големи разходи за отбрана и продължаваща подкрепа за Киев.

Натиск за преговори и преглед на войските

Американските послания са отправени в момент, когато администрацията на Доналд Тръмп подновява усилията за преговорен край на войната в Украйна. Подходът включва обсъждане на стимули за Русия, сред които облекчаване на санкциите, както и натиск върху Киев да прекрати ударите по руската енергийна инфраструктура.

Паралелно с това Пентагонът извършва преглед на американската военна позиция в Европа. Процесът може да доведе до значително намаляване на американското военно присъствие на континента. Вашингтон настоява европейските съюзници да поемат по-голяма отговорност за собствената си отбрана, докато САЩ насочват повече ресурси към Близкия изток, Латинска Америка и Източна Азия.

Разговорите се провеждат на фона на предупреждения от западни разузнавателни служби за засилване на руските саботажни действия в държави от НАТО. Германската прокуратура съобщи за задържането на двама беларуси по подозрение за подготовка на палеж в района на Нюрнберг. През септември германското правителство обвини Русия и в опит за атака с дрон срещу летище Лайпциг/Хале. Москва отрече обвиненията.

Източници: reuters.com, marketscreener.com, lbcgroup.tv


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 На комисарите от ЕСсср

    28 11 Отговор
    Още при първия мандат на Доналд Тръмп, от 2016-та до 2020-та им беше казано абсолютно същото, но явно не са разбрали какво се има предвид.

    09:00 30.10.2026

  • 3 Соломон

    15 47 Отговор
    Русия нападна Украйна а САЩ вдигна белия байрак и се предаде

    Коментиран от #4, #6, #15

    09:00 30.10.2026

  • 4 Да ама Не !

    43 12 Отговор

    До коментар #3 от "Соломон":

    Русия предприе операция по изпаряване на украинския режим , който репресираше и избиваше цивилни рускоезични , жени и деца след Майданския преврат .

    Коментиран от #13, #22, #29

    09:03 30.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Истината

    35 6 Отговор

    До коментар #3 от "Соломон":

    Русия беше ПРИНУДЕНА ДА ВЗЕМЕ МЕРКИ с Украйна ...

    ЦРУ, Ми6 и Европа започнаха война срещу руснаците в Украйна през 2014 г.

    Коментиран от #24

    09:03 30.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Всичките бабушкерки акушерки

    19 3 Отговор
    и чистачки да свалят гащите за проверка и да пазят тишина.Каза Тръмпи и е прав!

    09:04 30.10.2026

  • 9 Историк

    6 24 Отговор
    Капо ди тути капи не може да налага на Европа своите договорки с терориста Путин. Да се гледа Тръмпландия и ако американците искат мафията Тръмп да ги управлява, да си го избират. Устата му обаче трябва да бъде запушена за света.

    Коментиран от #14

    09:06 30.10.2026

  • 10 Леле-леле 😃

    24 5 Отговор
    Както Зеленски сега скимти пред урсулите , така след време и те ще скимтят в овалния кабинет .

    09:07 30.10.2026

  • 11 Нищо ново!

    6 22 Отговор
    САЩ на Тръмп непрекъснато дават аванси на Путин , помагат му и го окурацават.

    САЩ на Тръмп са по- близки с Путин, отколкото с ЕС.
    Ако не са САЩ на Тръмп, Путин отдавна да е клекнал.

    09:08 30.10.2026

  • 12 Мдааа....

    25 2 Отговор
    Ами те това целят,да предизвикат Русия на война.По този начин си измиват ръцете със зелените им глупости и откраднатите пари къде всеки един европеец е дал за Украйна.

    09:08 30.10.2026

  • 13 Руски

    6 12 Отговор

    До коментар #4 от "Да ама Не !":

    Глупости.

    09:12 30.10.2026

  • 14 Трамо ди тути трампи

    8 2 Отговор

    До коментар #9 от "Историк":

    само да цъкне бутона "Изход" на Старшиелд и всичко приключва.

    09:12 30.10.2026

  • 15 Е нали

    6 3 Отговор

    До коментар #3 от "Соломон":

    в момента Украйна напада Русия?

    Коментиран от #25

    09:13 30.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ердоган

    0 17 Отговор
    Целия свят тръгна да спасява Русия, отново...пак ще има помащи с пакети USA

    09:14 30.10.2026

  • 18 Децата

    12 1 Отговор
    съвсем се разпуснаха! Май ще трябва по здрава "показалка" за заздравяване на дисциплината.

    09:14 30.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Сандо

    10 0 Отговор
    Дори американците не могат да затворят устата на Мирчев.

    09:19 30.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Соломон

    5 8 Отговор

    До коментар #4 от "Да ама Не !":

    Кой точно руско езични. Като до преди Русия да вземе да ги освобождава 95 процента от украинци си говореха на руски език вместо на украински. В Украйна имаше около 6500 училища в които се преподава на руски от които 1250 са със преподаване само на руски език. Как точно ги различаваха кой са повече или по малко руско езични

    09:23 30.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Соломон

    3 13 Отговор

    До коментар #6 от "Истината":

    Кой я започна тази война го казаха и Гиркин и Приложим. А тя е Русия със нейната армия, ЧВК Вагнер и нацистите от РУСИЧ които бяха представени като местно опълчение и защитници на рускоезичните

    Коментиран от #27, #35

    09:26 30.10.2026

  • 25 Соломон

    5 2 Отговор

    До коментар #15 от "Е нали":

    Как точно я напада. От кога да отвърнеш на агресията с агресия е тероризъм или нападение

    Коментиран от #34

    09:27 30.10.2026

  • 26 Карнавал

    3 0 Отговор
    Това предупреждение звучи като в училище,където първолакът се репчи на петокласник,знаейки , че татко му ще го пази ,понеже е директор на училището.
    Обаче не се сеща , че петокласникът ще го овършее и ще се премести в друго училище...

    09:31 30.10.2026

  • 27 Кастрюлец

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Соломон":

    Въпросът е не КОЙ , а ЗАЩО !
    А тук вече се изисква четене.

    Коментиран от #32, #37

    09:34 30.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Реалист

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Да ама Не !":

    За 10 години война предизвикана от ФСБ до 2022 са били умрели общо 14 000 души общо - ВСИЧКО. Сега само на месец умират толкова руснаци и още 2-3х по толкова се инвалидизират.

    09:40 30.10.2026

  • 30 бай Иван

    1 0 Отговор
    Абе после да няма пак "А що нас" ?

    09:40 30.10.2026

  • 31 Възраждане

    1 0 Отговор
    Така е. Това е последният шанс на Европа да влезе в правия път. Иначе Майка Русия ще ги превъзпита в православните християнски ценности

    09:41 30.10.2026

  • 32 Соломон

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Кастрюлец":

    Ами то кой отговаря на това и защо. За да се стигне до там че Путин да обяснява че ние никого не сме напада ли . И че ВСВ е започнала защото Полша провокирала Германия да я нападне

    09:41 30.10.2026

  • 33 газо

    1 1 Отговор
    На Бай Дончо му се разклати стола заради високите цени и липсата на дизел в САЩ и изведнъж стана пръв приятел с Путин, за да купува от него, а на всичко отгоре забрани на Зеленски да гърми по руските рафинерии, за да не му пречи на сделките. Толкова са елементарни и прости нещата, че се изумявам, как повечето не ги разбират...винаги става дума за пари и власт и никой не го интересува, че на фронта умират хора!?

    09:43 30.10.2026

  • 34 Възраждане

    2 1 Отговор

    До коментар #25 от "Соломон":

    А нормално ли е да проявяваш агресия срещу някой с пъти по-силен от теб??? Ако и Европа не послуша САЩ, я следва съдбата на Украйна.

    09:43 30.10.2026

  • 35 Мишел

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Соломон":

    Войната започна Украйна, която през 2012 г. нахлу с армията си и с украинските нацисти в рускоговорящите Донецка и Луганска области, сега автономни руски републики, за извършване на геноцид под лозунга " Москаляку на гиляку!".

    09:47 30.10.2026

  • 36 НАДРУСАНОТО ЕВРЕЙЧЕ

    0 0 Отговор
    Макар и от слаба позиция ПРОСИ бомби и се облагодетелстват със евро лидерите и не им пука за мира. Сащ молят за преговори но те явно не са се още нахапнали. А ХОРА УМИРАТ.

    09:48 30.10.2026

  • 37 Фръц

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Кастрюлец":

    Все се извивате като лигави червеи, за да оправдаете агресията и престъпленията си. Ние непротресивните българите сме за мир.

    09:50 30.10.2026

  • 38 УдоМача

    1 0 Отговор
    Така е! побеснелият пудел трябва да бъде сритан!!

    09:50 30.10.2026