Тръмп: Глупаци искаха да наложа санкции на Русия, Москва ни се смее

Президентът на САЩ Доналд Тръмп нарече „глупави“ хората, които са го призовавали да наложи нови санкции срещу Русия. В изказване пред журналисти, излъчено от Белия дом, той заяви: „Глупави хора искаха да наложа санкции срещу Русия.“

Тръмп защити решението си да не предприема нови санкционни мерки, докато са водени преговори за освобождаването на американски гражданин. „Руснаците просто се смеят на санкциите“, каза той, обяснявайки защо според него натискът върху Москва не би помогнал в конкретния случай.

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Американският президент посочи освобождаването на Стивън Хъбард, 74-годишен пенсионер и бивш учител от Мичиган, който беше освободен от руски затвор на 21 октомври 2026 г. Той е бил задържан в Украйна през 2022 г., а по-късно осъден в Русия по обвинения, че е воювал като наемник. Американските власти определиха задържането му като неправомерно.

„Можете ли да си представите да поискам от Путин да освободи американец, докато в същото време налагам санкции на Русия?“, попита Тръмп. По думите му подобен подход би изглеждал противоречив и би могъл да прекрати разговорите.

Тръмп заяви, че лично е поискал от руския президент Владимир Путин да освободи Хъбард и че не се е наложил обмен на затворници. След освобождаването американският президент свърза решението си да спре или отложи нови санкции срещу Москва с преговорите за връщането на американеца.

Критиците на решението на Тръмп поставиха под въпрос дали отказът от санкции не представлява отстъпка към Кремъл. Президентът отхвърли тази оценка и настоя, че основната му цел е била Хъбард да се върне в Съединените щати.

Изказването на Тръмп идва на фона на продължаващия спор във Вашингтон дали санкциите са ефективен инструмент за натиск върху Москва или пречат на преговорите за освобождаване на задържани американци.

Източници: apnews.com, cbsnews.com, abcnews.com