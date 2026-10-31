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Полша дава два МиГ-29 на Украйна, преговаря с България
  Тема: Украйна

Полша дава два МиГ-29 на Украйна, преговаря с България

31 Октомври, 2026 06:59 934 12

  • миг-29-
  • полша-
  • украйна-
  • българия-
  • военна помощ

Варшава ще получи безпилотни системи в замяна на самолетите. Продажбата на останалите полски МиГ-29 на България все още не е договорена

Полша дава два МиГ-29 на Украйна, преговаря с България - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полша ще предаде на Украйна два изтребителя МиГ-29 в рамките на нов пакет военна помощ на стойност около 50 милиона евро. В него ще бъдат включени още боеприпаси и средства за противовъздушна отбрана, съобщи полският вицепремиер и министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш, цитиран от Украинформ.

По думите му двата самолета вече са изведени от експлоатация в Полша, тъй като са достигнали края на експлоатационния си ресурс. Вместо да бъдат използвани от полската армия, те ще бъдат предадени на Украйна, а Полша ще получи безпилотни системи.

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„Не трябва да оплакваме техника, която или ще отиде при армия, защитаваща се от агресор, или ще се превърне в скрап. При такъв избор решението е очевидно“, заяви Кошиняк-Камиш.

Полското радио съобщи, позовавайки се на полското Министерство на отбраната и на публикация във „Жечпосполита“, че единият от двата самолета е достигнал края на експлоатационния си живот, докато другият все още е бил в състояние да лети. Така в публичните данни има разминаване относно техническото състояние на машините.

България проявява интерес към останалите самолети

Варшава обсъжда възможността да продаде част от останалите си МиГ-29, като България е проявила интерес към тях. Според Кошиняк-Камиш този въпрос е бил сред основните теми на разговорите с българския премиер и министъра на отбраната по време на визитата им във Варшава през септември.

Към момента обаче няма окончателно споразумение за сделка. Полският експерт и бивш министър на отбраната Януш Онишкевич заяви пред Украинформ, че разговорите с България продължават и че при липса на договореност Варшава може отново да разгледа възможността да предаде останалите МиГ-29 на Украйна.

„Два самолета предаваме на Украйна, а за останалите няколко, доколкото разбирам, разговорите с България продължават“, каза Онишкевич.

София търси решение за поддръжката на МиГ-29

България проучва варианти за поддържане на бойната си авиация на фона на забавянето на доставката на вторите осем F-16 Block 70. През юли Министерството на отбраната заяви, че е изпратило запитвания до Полша и Унгария за налични самолети и резервни части, но тогава не е имало започнати преговори за придобиването на конкретен тип изтребители.

По време на срещата през септември българската страна е предоставила списък с необходимите резервни части за МиГ-29. Министерството на отбраната посочи, че разговорите с Полша са били насочени основно към възможностите за осигуряване на тези части и поддържане на летателната годност на българските самолети.

Следващата стъпка е Варшава и София да изяснят дали ще бъде постигната договореност за останалите полски МиГ-29. Докато това не стане, не е потвърдено нито окончателното количество самолети, които България би могла да придобие, нито цената и срокът за доставка.

Източници: bnrnews.bg, ukrinform.net, polskieradio.pl


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Х уингс

    13 2 Отговор
    А с бг кенефките ко става? Фърчат ли или не?

    Коментиран от #5, #12

    07:05 31.10.2026

  • 2 въздушен ас

    9 7 Отговор
    Бе ние си искаме дъртите бангии ф16 , дето сме ги платили по космически цени .
    Ама май и тях няма да видим .
    От тия дето ги докараха , половината са за старо желязо .

    07:09 31.10.2026

  • 3 Гост

    2 0 Отговор
    Трябва да сменям гуми на две коли.

    07:13 31.10.2026

  • 4 Даваме им и нашите.

    5 1 Отговор
    И без това нямаме резервни части за тях.

    07:13 31.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 анализиращ

    4 3 Отговор
    Българските ВВС са в задънена улица, ни напред, ни назад! И това, като резултат от самонадеяните, непоследователните и нерационлните решения на един човек, който сега е устремен, по същият модел, да направи държавата ни, максимално уязвима!

    Коментиран от #8

    07:28 31.10.2026

  • 7 късо име

    5 1 Отговор
    Абе, аз не мога да разбера едно. Когато трябваше д а наброим два вагона пари на САЩ за стари и нелятящи самолети, основната опорка на жълтопаветните беше, че МиГ29 е кюнец, не лети, не може да се мери с Ф16 и трябва да се нареже, защото не става за нищо. А вече 5 години виждаме как точно такива самлети се дават на ПРИЯТЕЛСКА страна, която п ри това е във война?! Какво, да не би да искаме украинците да са слаби, та постъпваме така? Да не би да им мислим лошото?
    Де гиди жълтопаветна слууууз!!!

    07:36 31.10.2026

  • 8 късо име

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "анализиращ":

    Българската авиация я разрушиха атлантиците с ген. Михов начело. Радев няма нищо общо , защото когато това се случваше, Радев бе обикновен пилот, и даже не бе ходил в САЩ на училище.
    Не че Радев е стока, но просто нека се придържаме към фактите, а не към опорките на посолствоТО.

    07:41 31.10.2026

  • 9 11111

    1 0 Отговор
    Горублянски самолети с превъртяни километражи карани от баби, ама като ни е талкова картофа в касетката, така ще е.

    07:43 31.10.2026

  • 10 Всички

    2 0 Отговор
    Са се оплескали, най много БГ.

    07:43 31.10.2026

  • 11 Някой

    1 3 Отговор
    „Не трябва да оплакваме техника, която или ще отиде при..., или ще се превърне в скрап. При такъв избор решението е очевидно“, заяви Кошиняк-Камиш.

    Но може вместо 2 бр. МиГ-29 да отидат за скрап. Да ги продадат на Румен Радев за 50 млн. евро. Тази цена съм я взел от горната статия. Само за справка Бойко Борисов купи 8 бр. самолити F16, за $1300 млн. Румен Радев иска да купи 8 бр. скрап за 200 млн. евро. Много изгодна сделка за Румен Радев, но не и за България.

    07:48 31.10.2026

  • 12 Някой

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Х уингс":

    БГ кенефите хвърчат, като напоследък, всяка година по един брой така се разбива, че даже не става за скрап. Казват, че причините били човешки грешки, ама аз не вярвам, смятам че е заради 40 годишното амортизиране.

    07:56 31.10.2026

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