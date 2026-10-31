Полша дава два МиГ-29 на Украйна, преговаря с България

Полша ще предаде на Украйна два изтребителя МиГ-29 в рамките на нов пакет военна помощ на стойност около 50 милиона евро. В него ще бъдат включени още боеприпаси и средства за противовъздушна отбрана, съобщи полският вицепремиер и министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш, цитиран от Украинформ.

По думите му двата самолета вече са изведени от експлоатация в Полша, тъй като са достигнали края на експлоатационния си ресурс. Вместо да бъдат използвани от полската армия, те ще бъдат предадени на Украйна, а Полша ще получи безпилотни системи.

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„Не трябва да оплакваме техника, която или ще отиде при армия, защитаваща се от агресор, или ще се превърне в скрап. При такъв избор решението е очевидно“, заяви Кошиняк-Камиш.

Полското радио съобщи, позовавайки се на полското Министерство на отбраната и на публикация във „Жечпосполита“, че единият от двата самолета е достигнал края на експлоатационния си живот, докато другият все още е бил в състояние да лети. Така в публичните данни има разминаване относно техническото състояние на машините.

България проявява интерес към останалите самолети

Варшава обсъжда възможността да продаде част от останалите си МиГ-29, като България е проявила интерес към тях. Според Кошиняк-Камиш този въпрос е бил сред основните теми на разговорите с българския премиер и министъра на отбраната по време на визитата им във Варшава през септември.

Към момента обаче няма окончателно споразумение за сделка. Полският експерт и бивш министър на отбраната Януш Онишкевич заяви пред Украинформ, че разговорите с България продължават и че при липса на договореност Варшава може отново да разгледа възможността да предаде останалите МиГ-29 на Украйна.

„Два самолета предаваме на Украйна, а за останалите няколко, доколкото разбирам, разговорите с България продължават“, каза Онишкевич.

София търси решение за поддръжката на МиГ-29

България проучва варианти за поддържане на бойната си авиация на фона на забавянето на доставката на вторите осем F-16 Block 70. През юли Министерството на отбраната заяви, че е изпратило запитвания до Полша и Унгария за налични самолети и резервни части, но тогава не е имало започнати преговори за придобиването на конкретен тип изтребители.

По време на срещата през септември българската страна е предоставила списък с необходимите резервни части за МиГ-29. Министерството на отбраната посочи, че разговорите с Полша са били насочени основно към възможностите за осигуряване на тези части и поддържане на летателната годност на българските самолети.

Следващата стъпка е Варшава и София да изяснят дали ще бъде постигната договореност за останалите полски МиГ-29. Докато това не стане, не е потвърдено нито окончателното количество самолети, които България би могла да придобие, нито цената и срокът за доставка.

Източници: bnrnews.bg, ukrinform.net, polskieradio.pl