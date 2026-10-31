Полша дава два МиГ-29 на Украйна, преговаря с България

Полша ще предаде на Украйна два изтребителя МиГ-29 в рамките на нов пакет военна помощ на стойност около 50 милиона евро. В него ще бъдат включени още боеприпаси и средства за противовъздушна отбрана, съобщи полският вицепремиер и министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш, цитиран от Украинформ.
По думите му двата самолета вече са изведени от експлоатация в Полша, тъй като са достигнали края на експлоатационния си ресурс. Вместо да бъдат използвани от полската армия, те ще бъдат предадени на Украйна, а Полша ще получи безпилотни системи.
Полското радио съобщи, позовавайки се на полското Министерство на отбраната и на публикация във „Жечпосполита“, че единият от двата самолета е достигнал края на експлоатационния си живот, докато другият все още е бил в състояние да лети. Така в публичните данни има разминаване относно техническото състояние на машините.
България проявява интерес към останалите самолети
Варшава обсъжда възможността да продаде част от останалите си МиГ-29, като България е проявила интерес към тях. Според Кошиняк-Камиш този въпрос е бил сред основните теми на разговорите с българския премиер и министъра на отбраната по време на визитата им във Варшава през септември.
Към момента обаче няма окончателно споразумение за сделка. Полският експерт и бивш министър на отбраната Януш Онишкевич заяви пред Украинформ, че разговорите с България продължават и че при липса на договореност Варшава може отново да разгледа възможността да предаде останалите МиГ-29 на Украйна.
„Два самолета предаваме на Украйна, а за останалите няколко, доколкото разбирам, разговорите с България продължават“, каза Онишкевич.
София търси решение за поддръжката на МиГ-29
България проучва варианти за поддържане на бойната си авиация на фона на забавянето на доставката на вторите осем F-16 Block 70. През юли Министерството на отбраната заяви, че е изпратило запитвания до Полша и Унгария за налични самолети и резервни части, но тогава не е имало започнати преговори за придобиването на конкретен тип изтребители.
По време на срещата през септември българската страна е предоставила списък с необходимите резервни части за МиГ-29. Министерството на отбраната посочи, че разговорите с Полша са били насочени основно към възможностите за осигуряване на тези части и поддържане на летателната годност на българските самолети.
Следващата стъпка е Варшава и София да изяснят дали ще бъде постигната договореност за останалите полски МиГ-29. Докато това не стане, не е потвърдено нито окончателното количество самолети, които България би могла да придобие, нито цената и срокът за доставка.
Източници: bnrnews.bg, ukrinform.net, polskieradio.pl
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Х уингс
Коментиран от #5, #12
07:05 31.10.2026
2 въздушен ас
Ама май и тях няма да видим .
От тия дето ги докараха , половината са за старо желязо .
07:09 31.10.2026
3 Гост
07:13 31.10.2026
4 Даваме им и нашите.
07:13 31.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 анализиращ
Коментиран от #8
07:28 31.10.2026
7 късо име
Де гиди жълтопаветна слууууз!!!
07:36 31.10.2026
8 късо име
До коментар #6 от "анализиращ":Българската авиация я разрушиха атлантиците с ген. Михов начело. Радев няма нищо общо , защото когато това се случваше, Радев бе обикновен пилот, и даже не бе ходил в САЩ на училище.
Не че Радев е стока, но просто нека се придържаме към фактите, а не към опорките на посолствоТО.
07:41 31.10.2026
9 11111
07:43 31.10.2026
10 Всички
07:43 31.10.2026
11 Някой
Но може вместо 2 бр. МиГ-29 да отидат за скрап. Да ги продадат на Румен Радев за 50 млн. евро. Тази цена съм я взел от горната статия. Само за справка Бойко Борисов купи 8 бр. самолити F16, за $1300 млн. Румен Радев иска да купи 8 бр. скрап за 200 млн. евро. Много изгодна сделка за Румен Радев, но не и за България.
07:48 31.10.2026
12 Някой
До коментар #1 от "Х уингс":БГ кенефите хвърчат, като напоследък, всяка година по един брой така се разбива, че даже не става за скрап. Казват, че причините били човешки грешки, ама аз не вярвам, смятам че е заради 40 годишното амортизиране.
07:56 31.10.2026