Новият Конгрес може да попречи на Тръмп да направи завой към Москва

Победата на Демократическата партия на междинните избори в САЩ създава възможност новият Конгрес да засили натиска върху президента Доналд Тръмп заради политиката му към Украйна и Русия. Според The Times обаче резултатът няма да доведе автоматично до промяна във външната политика на Вашингтон, тъй като президентът запазва значителни правомощия.

Демократите могат да внесат законопроекти за военна помощ за Украйна или за затягане на санкциите срещу Русия. Тръмп обаче ще има право да им наложи вето. За преодоляването му е необходимо мнозинство от две трети и в Камарата на представителите, и в Сената – праг, който според анализаторите вероятно ще бъде труден за постигане.

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Конгресът може да засили натиска върху Белия дом

„Не мисля, че ситуацията ще се промени радикално, защото външната политика ще остане в ръцете на президента. В същото време новият Конгрес като цяло може да бъде по-критичен и по-бдителен към опитите на Тръмп да сключва сделки с Путин за сметка на Украйна или да отменя санкции срещу Русия“, заяви Александър Мережко, председател на комисията по външна политика на Върховната рада.

Контролът над двете камари би дал на демократите възможност да разследват решенията на Белия дом, свързани с Украйна. Сред възможните направления е и проверка на ограниченията върху използването на системата Starlink от украинската страна. Демократите биха могли да започнат и процедура за импийчмънт, но подобен ход би имал политически и парламентарни препятствия.

Как може да реагира Москва

Анализатори в Русия, подкрепящи войната, са оценили влиянието на изборния резултат върху евентуални преговори като ограничено. Според The Times обаче Москва може да възприеме поражението на съюзниците на Тръмп като знак, че отношенията между руския президент Владимир Путин и американския държавен глава навлизат в по-несигурен етап.

„За Москва основният извод е, че залогът единствено на личните отношения с Тръмп става все по-рискован. Американската политическа система отново показа способността си да ограничава властта на президента, което означава, че всички дългосрочни споразумения трябва да отчитат не само позицията на Белия дом, но и баланса на силите в Конгреса“, заяви московският политолог Иля Грашченков.

Материалът посочва, че Киев все по-често е готов да пренебрегва исканията на Тръмп, включително призива му да бъдат прекратени ударите по руски нефтопреработвателни заводи. На този фон Путин може да засили натиска върху Украйна, включително чрез увеличаване на атаките срещу гражданска инфраструктура. Това е оценка, представена в публикацията, а не потвърдено решение на руското ръководство.

Подкрепата за Украйна остава политически фактор

Въпреки че вътрешни теми като разходите за живот са сред водещите въпроси за американските избиратели, решението на Тръмп да прекрати пряката военна помощ за Украйна е непопулярно според цитирано в материала проучване на Харвард. Над 60% от анкетираните са заявили подкрепа за доставките на оръжие за Украйна и за въвеждането на нови санкции срещу Русия.

CNN също оцени, че отслабването на позициите на Тръмп не означава незабавно облекчение за Киев. Президентът продължава да контролира в значителна степен външната политика на САЩ, а според анализа Владимир Путин може да се опита да използва оставащото време от мандата на Тръмп, за да постигне военни и политически цели в Украйна.

Източници: unian.net, thetimes.com