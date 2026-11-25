Навлизането на руски крилати ракети във въздушното пространство на Полша е провокация и тест за реакцията на НАТО, заяви генерал-лейтенант Игор Романенко, бивш заместник-началник на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна. В интервю за OBOZ.UA той свърза инцидента с опит на Москва да използва политическия период до началото на работата на обновения състав на Конгреса на САЩ.

На 20 ноември полските власти съобщиха, че три руски крилати ракети са нарушили въздушното пространство на страната. Една от тях е идентифицирана като Х-101. В района са действали полски F-16 и шведски изтребители „Грипен“, но ракетите не са били свалени. Полското правителство определи нарушаването на въздушното пространство като руска провокация, а на 23 ноември по искане на Варшава беше свикано извънредно заседание на Северноатлантическия съвет.

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Романенко: Пилотите са оставени без ясно решение

Според Романенко лошото време е затруднило пряката идентификация на целта от шведски пилот. Той обаче отхвърля обяснението, че метеорологичните условия сами по себе си са причина за отказа от стрелба.

„Пилотите стават заложници на политическите решения“, каза Романенко.

По думите му военните са били поставени в ситуация, при която трябва да изчакат допълнително потвърждение за типа на обекта, неговия произход и това дали е пилотиран. Генералът твърди, че така политическите решения пряко се отразяват върху действията на пилотите и на екипажите на зенитно-ракетните комплекси.

Романенко заявява още, че Вашингтон притиска европейските държави да не предприемат действия, които Кремъл би могъл да представи като ескалация. Той определя като политическа подкрепа за Москва твърденията, че ракетите са навлезли в Полша случайно. Тази оценка е позиция на украинския генерал и не е потвърдена като официална позиция на американската администрация.

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Романенко смята, че руското ръководство се опитва да използва времето до началото на работата на новия състав на Конгреса на САЩ. Той прогнозира, че политическата подкрепа на Тръмп за Русия може да отслабне, но няма да спре напълно, ако президентът не бъде подложен на импийчмънт.

Генералът твърди, че ограниченията върху Starlink и Starshield затрудняват работата на украинските дронове-прехващачи. Той посочва, че част от целите се движат със скорост около 800 километра в час, докато на украинските прехващачи се предоставя скорост от около 160 километра в час.

Според Романенко Русия набира приблизително 30 000 военнослужещи месечно, но губи около 45 000. Въпреки това той твърди, че Москва запазва предимство при авиацията, ракетите и други оръжейни системи. Като активни направления генералът посочва районите на Константиновка, Доброполе, Покровск и Лиман.

Той съобщава и за предложение на украинската страна за хуманитарни операции на 15 други места. По думите му Москва все още не е приела предложението.

Източници: obozrevatel.com, apnews.com