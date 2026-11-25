Кремъл отхвърли като „напълно неприемлив“ призива на бившия британски премиер Борис Джонсън за разполагане на ограничен западен военен контингент в Украйна. Предложението беше отправено в интервю за „Скай Нюз“ на 24 ноември.

Джонсън заяви, че става дума за малък контингент от държави в „Коалицията на желаещите“, който да има символична роля и да изпълнява логистични задачи на разстояние от фронтовата линия.

„Това, за което говоря, е малък контингент, който да бъде символ на нашата подкрепа“, каза Борис Джонсън.

По думите му подобно присъствие би изпратило послание към руския президент Владимир Путин, че Украйна сама решава кои държави да покани да изпратят свои войски на нейна територия. Джонсън свърза идеята с въпроса дали Русия ще може да върне Украйна в своята сфера на влияние.

Москва: Чужди войски в Украйна са недопустими

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред журналисти, че Москва не приема никакво разполагане на чуждестранни военни сили в Украйна.

„Това е нещо напълно неприемливо и недопустимо за руската страна – разполагането на каквито и да било чуждестранни военни контингенти на украинска територия“, каза Песков.

Той добави, че тази позиция многократно е била заявявана на различни равнища, включително от Владимир Путин. По думите му от европейски столици и от Брюксел нееднократно са правени изявления за планове за изпращане на военни контингенти в Украйна.

„Мога да повторя още веднъж: това е напълно неприемливо за Москва“, заяви говорителят на Кремъл.

Медведев нарече Джонсън „опасен провокатор“

Кремъл обвини Джонсън в деструктивно поведение и отново свърза името му с мирните преговори за Украйна през 2022 г. Москва твърди, че тогавашният британски премиер е саботирал разговорите, но Джонсън отрича това обвинение.

Бившият руски президент и заместник-председател на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев нарече Джонсън „опасен провокатор“ в публикация в „Телеграм“. Той постави въпроса дали изпращането на западни войски по предложения от Джонсън начин може да доведе до война между Русия и НАТО.

Руски представители многократно са предупреждавали, че западни военни, разположени в Украйна, могат да бъдат разглеждани като легитимни цели от руските въоръжени сили. Към момента не е обявено решение за изпращане на такъв контингент.

Източници: reuters.com