Президентът на САЩ Доналд Тръмп отрече да е поставял краен срок за сключване на мирно споразумение между Украйна и Русия до януари 2027 г. Той заяви, че иска войната да приключи възможно най-скоро, но не потвърди американски натиск за подписване на договор в конкретен срок.

„Кой каза това?“, отговори Тръмп на въпрос на The New York Post за съобщенията, че Вашингтон настоява за споразумение преди началото на 2027 г. „Просто искам всичко да приключи. Бих искал всичко да свърши още днес, но за танго са нужни двама“, добави американският президент.

Зеленски предупреди за възможни отстъпки

Повод за въпроса стана изявление на украинския президент Володимир Зеленски. В понеделник той потвърди информация на Financial Times, че САЩ целят мирно споразумение между Киев и Москва до януари 2027 г.

Зеленски предупреди, че подобен график може да наложи значителни отстъпки от страна на Украйна. Той заяви, че ако срокът не бъде спазен или бъде предложен документ, който не е приемлив за Киев, ще настоява партньорите на страната да увеличат военната помощ и да затегнат санкциите срещу Русия.

Според информацията на Financial Times американски представители са уведомили Брюксел и Киев за целта да се постигне споразумение преди началото на 2027 г. В Европа са били изразени опасения, че прекомерното ускоряване на процеса може да принуди Украйна да направи сериозни отстъпки.

Тръмп: „Зависи кой ден е“

Тръмп заяви, че готовността на Киев и Москва да прекратят войната се променя. По думите му понякога изглежда, че руският президент Владимир Путин е склонен към преговори, докато Зеленски не е, а в други моменти ситуацията е обратната.

„Зависи кой ден е“, каза Тръмп.

На въпрос дали очаква споразумение скоро, президентът на САЩ не посочи конкретна дата и повтори, че прекратяването на войната зависи от двете страни.

В Украйна има скептицизъм към възможността за бързо постигане на договореност. Кирило Буданов, ръководител на Офиса на президента на Украйна, определи подобен развой като „чудо“, макар да посочи, че всички биха били доволни, ако той се осъществи.

Източници: news.bg