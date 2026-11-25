Московски съд остави губернатора на Мурманска област Андрей Чибис в предварителен арест за два месеца по дело за предполагаеми измами, присвояване на бюджетни средства и незаконни валутни операции. Решението е постановено в рамките на разследване срещу група лица. Чибис беше задържан на 23 ноември.

Руското Министерство на вътрешните работи съобщи, че разследването обхваща предполагаемо отклоняване на над 39 милиона рубли от бюджета на регионалното Министерство на строителството и жилищното стопанство. Проверява се и присвояване на повече от 1 милиард рубли от бюджета на регионалното Министерство на транспорта.

Средствата от транспортния бюджет са били предназначени за реконструкция на пътя между градовете Апатити и Кировск. Ведомството посочва още, че следователите проверяват предполагаеми незаконни валутни операции. Според руския делови всекидневник „Комерсант“ отделен епизод е свързан с твърдение, че губернаторът е получил подкуп под формата на лодка.

Губернаторът отрича обвиненията

Андрей Чибис не признава вината си. В изявление, прочетено от неговия адвокат, той заявява: „Не съм съгласен с обвиненията. Работих честно и искрено в интерес на Севера.“

Кремъл е отказал коментар по случая. Не е съобщено какви конкретни действия ще предприеме защитата срещу мярката за неотклонение. Предстои разследването да продължи, като обвиненията срещу губернатора не представляват доказана вина.

Стратегически регион за Русия

Чибис е първият действащ ръководител на руски регион, задържан по обвинения в корупция от началото на войната на Русия срещу Украйна. Случаят привлича внимание и заради стратегическото значение на Мурманска област.

В региона се намират най-голямото руско пристанище в Арктика и главната база на Северния флот. Мурманск има значение и за руския износ на зърно, след като военните действия ограничиха част от маршрутите през Черно море, а напрежението в Балтийско море нарасна.

Чибис участваше и в развитието на Северния морски път – транспортен коридор през Арктика, с който Москва цели да разшири търговията с Азия. В Мурманск е базиран руският флот от ледоразбивачи, необходим за корабоплаването по маршрута.