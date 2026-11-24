Тежък сняг, рязко застудяване и риск от поледици се очакват в България в края на ноември. Meteo Balkans предупреждава, че снеговалежите може да доведат до затруднения при почистването, счупени клони и аварии по електропреносната мрежа. На места температурите се очаква да паднат между минус 10 и минус 15 градуса.

„Сега ще кажете, че плашим хората и търсим сензация, но не! Моделните прогнози за края на месеца вещаят тежък и обилен снеговалеж – от онези, които са трудни за почистване, кършат клони и причиняват аварии по електропреносната мрежа“, заявяват от Meteo Balkans.

Според метеоролозите валежите ще се комбинират с арктично нахлуване, което ще понижи значително температурите в края на ноември и началото на декември. Точната зона на снеговалежите все още е трудна за определяне, тъй като зависи от движението на антициклона на север, количеството студен въздух, който ще навлезе в страната, и позицията на циклона.

Риск от поледици на 26 ноември

Особено внимание е необходимо в крайните северозападни райони в четвъртък, 26 ноември. „Има реален риск от поледици в крайните северозападни райони. Причината е температурната инверсия, която тепърва ще се образува“, предупреждават от Meteo Balkans.

Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология предвижда през нощта срещу четвъртък в Западна България да започнат валежи от сняг. До обяд, с повишаването на температурите, в Северозападна България и по високите полета снегът може да премине в дъжд, като се увеличава вероятността за поледици. По-късно валежната зона ще обхване по-голямата част от Южна България.

Сняг в повече райони през почивните дни

В петък се очаква облачно време с валежи от дъжд и леко повишение на температурите. През почивните дни от североизток ще нахлува студен въздух, придружен от умерен и временно силен вятър.

Със застудяването в събота дъждът ще преминава в сняг в цяла Северна България и по високите полета. В неделя снеговалежи се очакват и в по-голямата част от Горнотракийската низина, по долината на Струма и по Черноморието.

В началото на следващата седмица валежите постепенно ще спират от север, но ще останат ниските температури и силният вятър. Към този момент метеоролозите подчертават, че интензитетът и разпределението на снеговалежите ще зависят от развитието на атмосферните процеси през следващите дни.

Източници: novini.bg, focus-news.net