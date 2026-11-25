Украинските сили за отбрана са нанесли удар по руското военно летище Саваслейка в Нижегородска област, съобщи украинското Министерство на отбраната. Информацията беше предадена от Укринформ, а агенция БТА цитира съобщението.

На летището са базирани руски изтребители МиГ-31К, които могат да носят хиперзвукови ракети „Кинжал“. По данни на украинското военно ведомство тези самолети редовно се използват при атаки срещу Украйна. Излитането им е причина за обявяване на въздушни тревоги на територията на цялата страна.

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Киев: Намалена е способността за атаки

Украинското Министерство на отбраната заяви, че ударът е намалил способността на Русия да извършва атаки срещу украински цивилни.

„Ударът е намалил способността на Русия да извършва атаки срещу украински цивилни“, заяви украинското Министерство на отбраната.

В съобщението не се посочват точният вид на използваното оръжие, броят на поразените цели или размерът на нанесените щети. Не са обявени и данни за унищожени или повредени самолети, както и за жертви.

Атаки срещу руски обекти

По-рано беше съобщено, че украинските сили, в координация със съпротивителното движение „Черна искра“, са атакували две петролни рафинерии в Самарска област. В предоставената информация не се уточнява дали двете операции са част от една и съща планирана серия от удари.

Саваслейка е сред руските военни летища, свързвани от украинската страна с използването на МиГ-31К при ракетни атаки срещу Украйна. Засега няма посочени подробности за последиците от последния удар извън твърдението на украинското Министерство на отбраната за ограничаване на руските възможности.

Източници: ukrinform.net